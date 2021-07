Virolaisen Asko Künnapin runokokoelman kieli maalaa tarkkapiirteisiä kuvia, joissa on usein yllätyksellinen näkökulma

Asko Künnapin runot liitävät omintakeisen maailman läpi.

Runot

Asko Künnap: Pallosalama koputtaa tullessaan (Kerävalk kobutap tulles). Suom. Hannu Oittinen. Enostone. 109 s.

Virolaisen Asko Künnapin runokokoelma Pallosalama koputtaa tullessaan on runsaudensarvi. Kokoelma käsittää yhdeksän osiota, joissa kaikissa on seitsemän runoa.

Osiot ovat ikään kuin lähtölaskenta. Yhtä lailla ne voivat olla myös laskenta kun salama osuu maaliinsa.

Tämä kertoo kokoelman ideasta, sisäisestä maailmasta ja elintilasta jo hyvin paljon. Ollaan tähtäimessä, voidaan olla myös ammus.

Kiehtovinta on, että kaikki tapahtuu luontevasti ja orgaanisesti. Vaikka kokoelman muoto on näinkin asetelmallinen ja määrätty, se jättää silti nämä primäärit sillä samalla hetkellä ja löytää moniulotteisuuden.

Tässä kohdin pitää painaa pikkuisen jarrua. Moniulotteisuus ja vapaus näin suuressa määrin, päälle kuutisenkymmentä runoa, enemmän ja vähemmän sarjallisina, ovat ainakin meikäläisen silmään ja mieleen joinakin lukukertoina melkoisen tuhti satsi.

Pitää tauotella, laskea kokoelma pois, makustella, miettiä, viipyillä Künnapin luomissa omintakeisissa maailmoissa.

Omintakeisuuteen vaikuttaa vahvasti kirjailijan tausta, toinen ammatti: hänet tunnetaan myös graafisena suunnittelijana. Künnapin runokokoelmissa kulkee vahvasti mukana kuvallisuus.

Hän on itse taittanut tämän suomenkielisenkin kokoelman, suunnitellut ulkoasun, piirtänyt kannen ja osioiden välikuvat. Runoilija on polttanut henkilökohtaisesti jokaisen kirjan kanteen pallosalaman tuloreiän. Vai onko se poistumisreitti?

Tämä kuvallisuus yltää tietenkin myös runojen kieleen. Tarkkapiirteisiä kuvia, joissa on usein äkkiväärä, yllätyksellinen näkökulma.

Toinen runojen määräävä piirre on niiden laulelmallisuus, ’sanoituksellisuus’. Tähän on syynsä: Asko Künnap esittää runoja erilaisten musiikillisten kokoonpanojen kera. Osa runoista on sävelletty.

Laulelmallisuus myös luo runoihin oman piirteen, joka ehkä hiukan kääntää niitä pois kaunokirjallisuudesta laululyriikan puoleen. Mukaan tulee tietty puhekielen passiivi. Parin runon otsaketta lainaten :

”Kaikki me koetaan tappio, sinä kauneimmin” ja ”Me tallataan nälkäistä rantaa”.

Mikäpä siinä. Ei Künnap tässä veneessä yksin ole, kun tutkailee nykyrunouden kirjoa. Ja kyllä kirjailija käyttää puhekieltä runoissaan siellä täällä muuallakin – ja useimmiten se ’putoo’.

Itse kylläkin olen joskus hieman nirso tähän puhekielisyyteen. Sen kanssa pitää olla tarkka – tai runo ikään kuin löystyy.

Tai oikeammin: mikä kuulostaa luettuna, lausuttuna tai luettuna hienolta, voi olla sitä paperilla vähemmän. Ja päinvastoin, jotkut runot eivät vain istu muualle kuin paperille tai näytölle luettavaksi.

Mitä pallosalama sitten oikeastaan tarkoittaa?

Kokoelman runoissa ollaan ikään kuin paukahduksen kahden puolen, se joko tapahtuu ihan nyt tai on vastikään mäjähtänyt. Onko se elämänmullistus? Pienempi mannerlaatan liike? Tikkaat, joista puolat napsahtivat poikki ja on vain kiipeävän ote ylemmäs jäljellä? Matka kotiin ja iskee hemmetinmoinen sumu?

”Ukonilma laaksojen yllä, / Jumalan ääni käheä, / kun omiaan kutsuu kotiin, / ja heitä on niin pirun vähän.”

Künnapin kokoelmaansa piirtämät kuvat esittävät torneja, minun mielestäni majakoita, tähystyspisteitä. Ja tietenkin, tässä kirjassa Künnap purjehtii. Hän on, kuten erään runon mukaan, ”Tanskan salmein tuolla puolen” tai tekee pitkää ylitystä, jonka toisessa päässä on Endlakatu, Tallinnan harmaa.

Tärkeintä on liike, sukellus, liito elementtien läpi, asiain lomitse. Ja sen runoilija osaa.

Kokoelman on suomentanut Hannu Oittinen, joka suomensi kirjailijan edellisenkin runokokoelman Yösi ovat nukutut (2015). Ehdottoman hienoa ja tärkeää työtä näinä aikoina, kun ulkomaista runoutta julkaistaan suomeksi hävyttömän vähän.

”Olen palannut, ystävät! / Aurinko ei nyt / hetkeen nouse, / hiipii metsän takaa / mataa myöten, murheissaan – / kuten petturille sopii.”