Ville Ropponen taitaa edesmenneiden kirjailijoiden esittelyn ja tulevaisuusvisiot, mutta nykyaika tuottaa vaikeuksia, kirjoittaa kriitikko Vesa Rantama.

Tietokirja

Ville Ropponen: Siperialainen säväri. Enostone. 219 s.

Siperia on viime vuosina kiinnostanut suomalaisia kirjoittajia enemmän kuin aikoihin – eikä ihme, alue tuntuu tärkeältä niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin ymmärtämisen kannalta.

Martti Anhavan esseeteos Siperia opettaa (2018) nojatuolimatkaili Siperiaan karkotettujen intellektuellien seurassa. Jussi Konttisen Siperiassa (2019) saatiin tuiki harvinainen siperiansuomalaisen ydinperhe-elämän kuvaus sekä kiintoisaa journalistista pyrähtelyä massiivisen maa-alueen laidalta toiselle. Taina Haahdin romaanissa Siperian unia Siperia tarjoaa unelman selkeydestä pettävän-kaoottiseen nykyaikaan: siellä on terästä ja tehdas, kaalikeitto ja ydinperhe.

Kirjailijat Ville Ropponen ja Ville-Juhani Sutinen kulkivat myös Siperiassa Neuvostoliiton vankileirijärjestelmää käsitelleessä erinomaisessa tietoteoksessa Luiden tie (2019).

Ropposen uusi esseeteos Siperialainen säväri taas ottaa vauhtia historiasta, mutta suuntaa tulevaisuuteen. Siperia voisi hänen mukaansa opettaa meitä – olemaan vähemmän yksilöitä, enemmän yhteydessä juuriimme ja elämää ylläpitäviin järjestelmiin. Modernisaation ei suuresta Siperiasta käsin katsottuna tarvitse tarkoittaa kaiken yhdenmukaistamista ja perinteiden tuhoamista – kehitykselle on aina monia suuntia.

Siperialainen säväri on jotain Konttisen reportaasin ja Anhavan kirjallisuuskatsauksen välimaastosta, lukenut ja oppinut, mutta matkojen ja omakohtaisen kokemuksen elävöittämä kirja. Ropposen vahvuus on juuri yhteiskunnallisen kehityksen tarkastelu kaunokirjallisuuden valossa. Hän osaa esitellä vähemmän tunnettuja tekijöitä tavalla, joka avaa heidän elämäntyötään merkityksellisissä yhteyksissä.

Erityisen kiinnostava on matkaessee Siperian utopia, dystopia ja realismi, jossa Ropponen tutustuttaa suomalais-ugrilaisen kulttuurin suureen hahmoon, hanti- ja metsänenetsiaktivisti, kirjailija Juri Vellaan (1948–2013). Vella kirjoitti venäjäksi epävenäläisen minimalistisia runoja ja kamppaili kotitilallaan suuria öljy-yhtiöitä vastaan, usein menestyksellisesti.

Edesmenneen taiteilijan yhäti elävöittävää vaikutusta alkuperäiskansojen kulttuurielämään Ropponen kuvaa syklisesti, kaikelle on aikansa: ”Hänen henkensä on kohonnut pohjoiselle taivaalle, jossa pian seuraavana talvena leiskuvat revontulet, ja sen jälkeen ilman täyttää keväällä palaavien villihanhien riemu”.

Valitettavasti Ropponen koettaa yhdistää myös teoksen kakkososan sekalaiset kirjallisuus- ja kulttuuriesseet siperialaiseen tematiikkaan, vaihtelevin tuloksin.

Luokkayhteiskunnan paluusta Suomeen kirjoittaessaan hän tekee vielä osuvan pointin: individualismin edelläkävijöinä valistusajasta lähtien toiminut kirjailijakunta voisi vauhdittaa siirtymää myös päinvastaiseen suuntaan, ”kohti vielä hämärissä piilevän tulevaisuuden ymmärrystä olemisen kollektiivisuudesta, välttämättömästä yhteydestä muiden ihmisten, olioiden ja koko elonkehän kanssa”.

Jos tulevaisuus innoittaa jykeviin maalailuihin, nykyaika taas lipsuu Ropposen käsistä halvan saippuan tavoin. Näissä esseissä koko tähänastinen 2000-luku näyttäytyy kuin yhtenä ja samana vuotena, täynnä koko ajan kiihtyvää ”uusliberalismia”. Tuloksena on havaintoja, jotka eivät kerro paljon mitään julkaisuvuotensa maailmasta:

”Ei olekaan ihme, että uusliberalismiin takertuvat pääomapiirit lähes kaikkialla vastustavat ilmastonmuutoksen torjumista ja siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista.”

Kulttuurielämän kritiikki teoksessa taas on usein väljähtänyttä karikatyyria, joka perustuu aikansa eläneisiin stereotypioihin: ”Menestynyt naiskirjailija taas on nuorempaa Lenita Airistoa muistuttava tiukka bisnesmimmi ja poseeraa ylellisessä mekossa, paksulti meikattuna kiiltopaperisen aikakauslehden kannessa.”

Jari Tervossa kiteytyvät Ropposen mukaan 2000-luvun kirjailijalta odotetut piirteet, yhtä aikaa sukkela sanailu viihdejulkisuudessa ja sopivissa yhteyksissä syvällisenä esiintyminen:

”Sittemmin Tervon paikalle on pyrkinyt uusia hahmoja. Juha Itkosesta Tommi Melenderiin ja Tommi Kinnuseen he ovat lähes poikkeuksetta nuorehkoja siloposkisia miehiä, joilla on keskiluokkainen tausta ja ajatusmaailma.”

Ehkä seuraavaksi viisikymppiset siloposket alkavat tubettaa?