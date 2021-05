Tositapaukset luovat perustaa Timo Sandbergin romaanille jatkosodan ajan Lahdesta.

Romaani

Timo Sandberg: Desantti. Karisto. 364 s.

Lahti-romaaniensa sarjassa Timo Sandberg on puskemassa jatkosodan läpi. Kuudes osa, Desantti, painuu kesästä 1941 syksyyn 1944 niin sota- kuin kotirintamalla, Karjalan korpimailla ja Lahden kulmilla.

Kuten nimi vihjaa, teos ammentaa keskeisen kuvion yhden desantin kohtalokkaasta polusta. Ensin se koituu lahtelaisen komisarion Leevi Koskimaan surmaksi kiinniottotilanteessa, ja myöhemmin myös tämän desantin, lahtelaisen muurari Matti Långin (1913–1943), vääjäämättömäksi kuolemaksi.

Aiemmissa jaksoissa Lång on pilkahdellut urheilijana ja ihanteikkaana kommunistina, nyt hänen osansa on petturin ja tappajan – joidenkin silmissä sankarin. Niin ne kiepsahtelevat historian suuret asetelmat, ja pienet ihmiset tilanteiden pyöriteltävänä.

Långin motiiveja tähyillään pakkovalintojen kautta. Rintaman yli loikatessaan jatkosotaa vastustava mies totta kai tajuaa oman petoksensa, ja siinä kohdin jo ilman yhtäkään vaihtoehtoa. Sandberg lähestyy vaikeaa desanttiaihetta hyvällä tavalla, siis ymmärtääkseen historiaa, ja vailla moralistista kauhistelua.

Yleisemmin sopii miettiä, mitä mieltä oli syksyllä 1941 koota Nikke Pärmin johtama Erillinen pataljoona 21, kriminaali- ja poliittisten vankien rintamaosasto. Kun kolmisen sataa kommunistia pannaan italialaiset ritsapyssyt kädessä etulinjaan, ja heistä loikkaa heti lähes kolmasosa, niin tavoiteltiinko sellaista?

Tuskinpa, ei kasvava desanttitiheys voinut kuulua päämajan sotapäämääriin.

Erillisryhmä purettiin vähin äänin, ja jäljelle jääneet suljettiin sodan loppuun asti aunukselaiselle Koverin keskitysleirille. Kaihtelematta Sandberg kuvaa sadistista leiriä, jossa romaanin kaksi lahtelaishahmoakin lusii. Nälässä syödään käärmeitä, rottia ja ruohonkorsia.

Työmies Ismo Tornin sotatiestä luodaan oivallinen rinnakkaiskertomus. Jatkosodan alun äkkiratkaisut olivat lopullisia ja veivät aiempia aatetovereita täysin eri suuntiin. Ismo Tornista sukeutuu tappavan tehokas tarkka-ampuja, sankarina palkittu alikessu.

Sodan vuoksi Lahti on vähemmän näkösällä kuin romaanisarjassa aiemmin. Keskushenkilön, ylietsivä Otso Kekin enin aika uppoaa desanttijahteihin lähimetsissä, ja hänen vanhat skismansa valpolaisten kanssa kihahtavat ajoittain. Siviilien elämä lepattaa jokseenkin puoliliekillä, vaikka Lahti suhteellisen rauhassa sai ollakin.

Sandberg on selvästi nostanut dokumentaarisuutta teossarjan edetessä. Tietoista tai ei, ainakin sotavuosien tapauksista lienee tukevampaa kirjoittaa todennettujen seikkojen varassa, semminkin kun kirjoittaa monista ihmisistä heidän omilla nimillään.

Historian ja fiktion yhdistely on hallittua. Yksi kömmähdys on pakko oikaista: Yhdistyneet Kansakunnat luotiin vasta syksyllä 1945.

Desantti päättyy vaikeasti tulkittaviin tunnelmiin. Sota on vaihtunut rauhaksi, ehkä Timo Sandbergkin on saatellut Lahti-sarjansa rauhaan. No, vähintäänkin vienyt tärkeään välietappiin. Neljännesvuosisata lahtelaista poliittista ja sosiaalihistoriaa on kansissa.