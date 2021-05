Gustaf Skördeman yhdistää esikoistrillerissään onnistuneesti vakoojajännärin ja poliisiromaanin aineksia.

Romaani

Gustaf Skördeman: Geiger. Suom. Katarina Luoma. Minerva. 469 s.

Ruotsissa saattaa olla jo ylitarjontaa dekkarikirjailijoista, mutta aina sieltä putkahtaa esiin jokin uusi nimi, jota kannattaa seurata. Gustaf Skördeman (s. 1965) on ehdottomasti sellainen.

Skördemanilla on sama tausta kuin esimerkiksi Stefan Ahnhemillä, Hans Rosenfeldtillä ja aviopari Rolf ja Cilla Börjlindillä, eli hänellä on vankka tausta tv-käsikirjoittajana.

Mutta Skördeman on myös tuottanut ja ohjannut tv-tuotantoja ja elokuvia. Geiger on hänen esikoisromaaninsa ja se on vahva näyttö kyvystä yhdistellä onnistuneesti dekkarikirjallisuuden eri lajityyppejä.

Lukijan sisäänveto tarinaan ei voisi olla onnistuneempi – tai hätkähdyttävämpi. Hyvästeltyään tyttärensä ja näiden loman ajan isovanhempien hoidossa olleet lastenlapset porvarisrouva Agneta Broman vastaa puhelimeen, kuulee sieltä sanan ”Geiger”, hakee makuuhuoneen pöytälaatikosta aseen ja ampuu nojatuolissa Goethea lukevan aviomiehensä Stellanin.

Sitten Agneta kerää tyynesti tarvittavat mukaansa ja katoaa.

Koska Stellan Broman oli 1970–80 -luvuilla koko Ruotsin rakastama tv-esiintyjä, murhasta nousee valtava kohu. Sitä ryhtyy setvimään oman työnsä ulkopuolella myös Tukholman prostituutioryhmän poliisi Sara Nowak. Saran Puolasta paennut äiti oli aikanaan Bromanien siivooja ja asui tyttärensä kanssa perheen luona. Bromanin tyttäret Lotta ja Malin olivat Saran lapsuudenystäviä.

Geiger on yhdistelmä vakoojatrilleriä ja poliisiromaania. Samalla kun Agneta raivaa tieltään vanhan itäsaksalaisen vakoojaringin jäseniä sukeltaa Sara auvoisiin lapsuudenmuistoihinsa ja saa pian havaita, ettei niissä ole mitään lutuista. Bromanit ovatkin olleet aivan muuta kuin mitä Sara on uskonut. Hänelle paljastuu vuosikymmenien takainen likainen vakoilupeli, jolla on ollut vaikutuksensa Ruotsin politiikkaan.

Skördeman kuljettaa tarinaa joustavasti ja nopeatahtisesti, mutta ei pinnallisesti. Sarasta muodostuu pohdintoineen ja tunteineen täysipainoinen henkilöhahmo, johon Skördeman kiinnittää paljon huomiota. Hänen löydöstensä ja tuumailujensa myötä puolestaan hahmottuvat Bromanin perheen – ja myös Saran oman perheen – jäsenet.

Suuren painotuksen saa myös Saran suhtautuminen omaan työhönsä, jossa seksinostajien turhauttava jahtaaminen ja prostituoitujen surkeat kohtalot saavat kiivasluontoisen naisen menettämään välillä malttinsa tuhoisin seurauksin.

Jos Geigerista jotain moitittavaa löytyy, se on hieman väkinäinen tapa, jolla romaanin loppupuolella yllätyksiä kasataan päällekkäin. Niissä tarinan uskottavuus hieman horjuu, mutta ei sentään kompastu ojaan. Lisäksi yksi elementti tarinassa on, joka ei koskaan oikein selity.

Geigerin tapahtumien taustalta paljastuva juoni on sekin kieltämättä varsin mielikuvituksellinen, mutta sentään kiinni maailmanpolitiikan häikäilemättömissä realiteeteissa. Sellaisissa, joita suurelle yleisölle ei koskaan kerrota.

Geiger ei juurikaan muistuta vanhojen mestareiden John LeCarrén, Len Deightonin tai Eric Amblerin vakoojaromaaneja, mutta niiden kanssa se jakaa illuusiottoman kuvan tiedustelupalveluiden moraalittomuudesta ja vakoojan työn vainoharhaisuudesta, jossa vainoharhat useimmiten ovat täyttä totta.

Sara Nowak on kiinnostava tulokas dekkarin keskushahmoksi. Hyvä, että Skördeman aikoo jatkaa hänen seikkailujaan.