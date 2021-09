John Garthin kirja on suunnattu Tolkieninsa jo hyvin tunteville.

John Garth: J.R.R. Tolkienin maailmat. Näin syntyi Keski-Maa (The Worlds of J.R.R. Tolkien: The Places That Inspired Middle-Earth). Suom. Jaakko Kankaanpää. WSOY. 208 s.

Ensisilmäykseni tietokirjailija ja toimittaja John Garthin Tolkien-opukseen oli ennakkoluuloinen. Epäilin että tässä olisi jälleen yksi kahvipöytäkirja, jossa on kaunista Tolkienin fantasian inspiroimaa taidetta ja maisemakuvia Britannian tarunomaisista paikoista. Ja ehkä jotain tekstiä täytteenä.

Olin onneksi väärässä. John Garth kirjoittaa fantasian mestaria inspiroineista paikoista asiantuntevasti ja lähteitä huolellisesti käyttäen. Lisäksi teoksessa on kaunis ja harkittu kuvitus.

Aiemmin Garth on julkaissut muun muassa tietokirjan Tolkienista ensimmäisessä maailmansodassa.

Garth aloittaa kertomalla Tolkienin suhteesta Englantiin. Siihen nimittäin liittyy paradoksi: Fantasiakirjailija, joka pyrki tuotannollaan luomaan Englannille oman mytologian, oli syntynyt Etelä-Afrikassa ja saapui Britanniaan nelivuotiaana.

Hänen sukutaustansa oli toki perienglantilainen – perhe oli asunut Etelä-Afrikassa Tolkienin isän työn vuoksi. Ehkä tämä varhainen saapuminen pohjoiseen saarivaltioon, samanaikainen tuttuuden ja vierauden kokemus oli osa Tolkienin luovaa ydintä.

Tolkienin luomuksista hobittien kotimaa Kontu on eräänlainen fantasiamaailman sisään heitetty pala Tolkienin lapsuuden aikaista englantilaista maaseutua. Tolkien tiivisti Kontuun sen, mitä rakasti kotimaassaan, sekä oman kaipauksensa onnellisiin lapsuusvuosiin.

Garth ei tyydy käsittelemään vain Tolkienin maantieteellisiä inspiraation lähteitä. Neljä tuulta -nimisessä luvussa nousevat esiin Tolkienia innoittaneet kirjallisuudet, kansat ja kulttuurit.

Pohjoinen oli Tolkienin ensisijainen ilmansuunta. Hän itse mielsi Britannian pohjoiseksi maaksi, jonka niukkaa vanhaa kirjallisuutta – kuten Beowulf-eeposta – hän tutki akateemisella urallaan.

Varsinaiseksi inspiraation lähde Tolkienille olivat paremmin säilyneet skandinaaviset saagat ja myös suomalaisten Kalevala. Garthilla ei sinänsä ole uutta kerrottavaa näistä teemoista – muut kirjoittajat ovat pohtineet tarpeeksi Tolkienin filologitaustan merkitystä hänen luomistyölleen.

Ehkä hiukan vähemmän on puhuttu siitä, että Tolkien tunsi hyvin myös antiikin eepokset, eikä niistä ole lopulta vaikea löytää yhteyksiä hänen tuotantoonsa. Eteläkään ei siis ollut Tolkienille outo.

Tolkienin maailmat -teoksen pääosa käsittelee erilaisia maisemia: metsiä, vuoria, jokia, rantoja, teollisia ympäristöjä ja sotatantereita, joiden Garth arvelee toimineen esikuvina Keski-Maan maisemille. Maisemat ovat tärkeä osa Tolkienin fantasiaa. Keski-Maan vahva toden tuntu syntyy luonnon ja ympäristön tarkasta kuvituksesta.

Tolkien rakensi fantasiamaailmansa vastakohdista. Toisaalta Keski-Maahan kuuluvat idyllinen Kontu ja haltioiden salaperäiset kauniit metsät. Mutta myös myrskyävät meret, muinaiset mullistukset ja purkautuvat tulivuoret.

Hänellä vaikuttaa olleen silmää sekä erityisen jylhälle, suurelle ja rajulle että pienimuotoiselle ja herkälle luonnolle.

Tolkien ei ollut mikään maailmanmatkaaja, mutta hän vaikuttaa hyödyntäneen tekemänsä vähät matkat täysipainoisesti luomistyössään. Erityisen inspiroiva näyttää olleen vaellusmatka Sveitsin Alpeilla vuonna 1911. Tolkienin lukuisat kuvaukset vuorista saivat materiaalinsa sieltä. Esimerkiksi haltioiden asuttama Rivendellin laakso saattaa olla paljon velkaa Lauterbrunnenin laaksolle Sveitsissä.

Tolkienin sotaretki, osallistuminen Sommen taisteluun vuonna 1916, näkyy myös pitkin ja poikin hänen tuotannossaan. Jo aiemmasta kirjallisuudesta on tuttua verrata Mordorin edustalla vellovien Kalmansoiden maisemaa ensimmäisen maailmansodan helvetillisiin sotatantereisiin.

Mutta sitä en ollut tullut ajatelleeksi, että Hobitin kohtaus, jossa Bilbo ja kääpiöt pelastautuvat Yksinäisen vuoren tunneliin lohikäärmeen raivolta voisi tuoda mieleen poteroon suojautuneet sotilaat tykistökeskityksessä.

Garth tekee mielenkiintoisen havainnon jäljittäessään Keski-Maan rakennuspalikoita. Kokemuksiensa ja näkemiensä asioiden lisäksi Tolkien vuosien mittaan ammensi yhä enemmän myös omasta julkaisemattomien tekstien merestään.

Samat aihelmat muokkautuvat aina uusiksi käsikirjoituksissa ja saattoivat lopulta päätyä jossain muodossa Hobittiin, Taru Sormusten herrasta -trilogiaan tai ainakin postuumeihin julkaisuihin.

Voisi kuvitella, että Tolkien itse olisi suhtautunut närkästyneesti yritykseen etsiä yhtäläisyyksiä Keski-Maan ja meidän maailmamme maisemien välillä. Tolkien pelkäsi etenkin latteita tulkintoja, joissa fantasiateoksen ominaisuuksia palautetaan suoraan meidän maailmamme asioihin.

Tolkienin inho allegorioita kohtaan oli osa tätä näkemystä. Hän arvosti fantasian ja fantasiamaailmojen itseisarvoa.

Garth on kuitenkin ymmärtänyt Tolkienin luomistyön monitahoisuuden. Tolkien on laittanut luomuksiinsa palasia sieltä ja täältä ja yhdistänyt kokonaisuuden omalla luovalla kyvyllään joksikin, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Rohanin ratsastajat ovat ”ratsastavia anglosakseja”, mutta heissä on myös enemmän kuin ripaus tasankointiaania tai skyyttiä. Ja ennen kaikkea he ovat Gondorin pohjoispuolella sijaitsevassa Rohanissa asuva ratsastajakansa.

Garthin kirja on selvästi suunnattu Tolkieninsa jo hyvin tunteville. Teosten juonia ei referoida ja viittauksia on myös Tolkien-tutkimukseen ja kirjailijan postuumisti julkaistuihin teksteihin eli The History of Middle Earth -sarjaan.

Kirjoittaja ei pyri tekemään uusia tulkintoja Tolkienin tuotannosta. Hänen teoksensa on pikemmin mahdollisuus sukeltaa hetkeksi siihen keitokseen, josta fantasian mestari itse ammensi Keski-Maan meille luettavaksi.