Katri Naukarin esikoisromaani on esseen, autofiktion, matkakirjallisuuden ja ympäristöahdistuksen yhdistelmä. Teoksessa ei jäädä tuijottamaan vain omaa hiilijalanjälkeä, kriitikko Vesa Rantama arvioi.

Romaani

Katri Naukari: Yhden puun tuho. 328 s. WSOY.

Oli vain ajan kysymys, milloin autofiktio ja ilmastoahdistus löytävät toisensa. Mutta en arvannut, että matkakirja on se laji, joka niitä luontevimmin yhdistää.

Saila Susiluodon hienossa Kehrässä kirjailija on tyhjän paperin ja maailmanpalon välisessä noidankehässä, sinänsä idyllisessä residenssissä Rooman lähistöllä. Ja Katri Naukarin esikoisromaanin minäkertoja päättää käsitellä luonto- ja isäsuhteensa kertarysäyksellä – matkustamalla kahdeksi viikoksi Japaniin.

Kirjailijat tekevät juuri sitä, mitä ei superegon mukaan saisi tehdä ja tutkailevat omaa syyllisyyttään, mutta myös myyttejä ja etenkin Naukarin tapauksessa ihmiskunnan oletettua addiktiota tuhoon.

Laji on siis paradokseille altis, mikä ei suinkaan vähennä sen arvoa. Ilmastokriisiä ja luontokatoa ei todistetusti ratkaista hyväksi ihmiseksi ryhtymällä, sormea heristämällä ja syyllisyydessä vellomalla, mutta yksilöstä yhteisöön kurkottava lähestymistapa on psykologisesti ja kirjallisesti antoisa.

Kielellisesti Yhden puun tuho lähenee kuivakkaa asiaproosaa, mutta näkökulma on muutoksesta kiinnostuneen maallikon. Välillä teos saavuttaa aiheesta toiseen hypellessään runollisen synteesin tehon.

Kuten Susiluodolla, myös Naukarilla pintaan nousee lapsuus ja etenkin isän kanssa vietetty aika. Yhden puun tuhon kertojan jääkiekkoilijaisä on tehnyt itsemurhan kertojan ollessa teini-ikäinen. Isän tarve todistella menestystään suuria taloja rakentamalla ja materiaa mieleisekseen muokkaamalla kätkee taustalleen alkoholismia, väkivaltaa ja ongelmallisen suhteen omaan sotaveteraani-isään.

Niinpä sukupolvien välinen tukahdutettujen tunteiden ketju vie suoraan luontosuhteen ytimeen. Symboliksi nousee kertojan neljävuotiaana raatelema koivu, johon hän purkaa pikkusisaruksen syntymän aiheuttamat patoumat.

Toisaalta luontosuhde on paljon haastavampi aihe kuin valtaosan autofiktiosta suosima parisuhde. Yhden puun tuhon lukija saa odottaa sivulle 129 ennen kuin oppii, että kertojalla on sellainen. Matka mahdollistaa luontevan etäisyyden normiarkeen, mutta välillä kertoja on vaarassa pelkistyä pelkäksi möykyksi ajatuksia. Kertoja kantaa repussaan ympäristöaiheista populaaritietoa Henry David Thoreausta Emanuele Cociaan ja puntaroi luontosuhdettaan niin intensiivisesti, että välillä lukija unohtaa lukevansa matkakertomusta.

Teoksella on vähän käynnistymisvaikeuksia. Alussa päähenkilön tapa painottaa omia kulutusvalintojaan suututti: niin kuin juuri ne ratkaisisivat maailman kohtalon. Mutta kun matka pääsee vauhtiin ja ajatusprosessi käynnistyy kunnolla, syntyy hyviä törmäyksiä ja näkökulman muljautuksia.

Isän rakentaman talon piha jää laman iskettyä vuosien ajaksi hiekkaiseksi, mikä saa kertojan pohtimaan hiekkalaatikoiden historiaa ja käyttöä. Mitä lapsena hiekkalaatikolla kylvää, sitä aikuisena ”laatikon ulkopuolella” niittää:

”Maapallon hiekka-alueilla käydyissä sodissa maahan luonnostellut kuviot muuttuvat toiminnaksi, pommi-iskuiksi ja väijytyksiksi. Kivistä tulee ammuksia, tikuilla vedetyistä viivoista verenpunaisia ojia, auringonlaskussa sulavat vuoret värähtävät.”

Yhden puun tuho on vähän repaleinen kokonaisuus, joka on parhaimmillaan juuri esseistisessä kirjallisen ja välittömän kokemushavainnon yhdistämisessä. Japani tarjoaa kertomukseen riittävän toiseutetun ympäristön, joka tuo pohdintaan länsimaisuuden ylittävää kaikupohjaa. Yksi ilahduttavimmista kirjallisista lähteistä on runoilija Kamo no Chōmein Hōjōki (Merkintöjä ruohomajasta) (1212), jossa yläluokkainen runoilija ajattelee luonnonkatastrofien olevan viesti jumalilta ja muuttaa askeettiseen majaan vuorille.

Ilmastoahdistus ei ole nykynuorison yksinoikeus, vaan joka sukupolvi vuorollaan on joutunut työstämään suhdettaan arvaamattomaan luontoon – usein äärimmäisin keinoin. Vaikka teos tuntuu paikoin olevan ilmastotietoisen kuluttajayksilön keksineiden öljy-yhtiöiden talutusnuorassa ja tuijottavan vain omaa hiilijalanjälkeään, lopulta se onnistuu luomaan merkityksellisiä yhteyksiä yli ajan.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.