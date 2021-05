Aalto-yliopiston muotiopiskelijoiden lopputyömallistot näyttävät, että korkeatasoinen suunnittelu, tekninen lahjakkuus ja taiteellinen ajattelu ovat heidän vahvuuksiaan myös pandemian jälkeisessä maailmassa.

Lopputyömallisto on muotiopiskelijan taidonnäyte, työhakemus ja cv.

Vaatteisiin on pakattu kaikki se, mitä osataan: kaavoitus, materiaalien tuntemus, tekstiilien käsittely ja valmistus. Niiden tarkoitus on näyttää teknistä osaamista ja ajattelua. Ja siitä ajattelusta ollaan kiinnostuneita huippumuotitaloissa.

Aallon alumneja työskentelee jo Celinella, Givenchylla, Kenzolla ja Saint Laurentilla – muun muassa. Tämän näytöksen perusteella näyttää siltä, että heitä on siellä jatkossakin.

Videomuodossa toteutettu Näytös 21 piti otteessaan. Sen varmistivat koukuttava ääniraita, mallistojen kiinnostava rytmitys ja koreografia. Ja tietenkin vaatteet.

Näytösvideo on kuvattu Väre-kampuksen valokuvastudiossa. Galleriamainen, valkoinen tila on arvokas tausta mallistoille: se piirtää vaatteiden siluetit, värit ja jopa tekstuurit esiin.

Jenny Hytösen malliston keskiössä on valoa heijastavilla kristalleilla kirjailtu, hypnoottisesti liikkuva verkkokangas. Kristallikivillä luodut pinnat ja printit tekevät vaatteista puetun näköiset ja kevyt, herkkä materiaali on yhdistetty paksuun, niiteillä koristeltuun nahkaan. Hytösen mallisto voitti kansainvälisen juryn myöntämän Näytös 21 -palkinnon.

Suunnittelija: Jenny Hytönen.

Sofia Ilmosen malliston lähtökohtana on neliö, mutta sitä ei uskoisi, kun katsoo ilmavia, runsaina laskeutuvia mekkoja ja muhkeita, romanttisia hihoja. Mekot koostuvat neliönmuotoisista moduuleista, jotka on kiinnitetty yhteen 3D-tulostetuilla napeilla. Mekkoja voi muokata, kangasmoduulien järjestystä voi vaihtaa nappien avulla. Muunneltava, herkullisen värinen mallisto sai Suomen Tekstiili ja Muoti Ry:n sekä Marimekon palkinnot.

Suunnittelija: Sofia Ilmonen.

Aikaisempina vuosina näytöksissä on erikseen mainittu, onko kyseessä miesten- vai naistenmallisto. Tänä vuonna merkinnät eivät ole käytössä ja sukupuolet on häivytetty myös castingissa eli mallivalinnoissa. Se on sanaton statement, ja juuri siksi niin vaikuttava.

Monissa mallistoissa tulkittiin perinteistä miesten puvustoa. Jotta yksinkertainen siluetti näyttää hyvältä, on toteutuksen oltava virheetön.

Arttu Åfeldtin lähtökohtana oli valmistaa klassisia miestenvaatteita haastamalla perinteiset valmistustavat. Åfeldt tutki sukelluspukujen valmistustekniikkaa. Lopputuloksena syntyi mallisto, jonka vaatteet ovat vedenkestäviä ja jotka vaihtavat väriä kastuessaan.

Suunnittelija: Arttu Åfeldt.

Osa Näytös 21 -mallistojen kankaista on kokonaan opiskelijoiden itsensä valmistamia – Aallossa tekstiilisuunnittelua ja -valmistusta opiskellaan poikkeuksellisen paljon muihin kansainvälisiin muotikouluihin verrattuna.

Osa näytöksen vaatteista on tehty valmiista kankaista tai muokkaamalla jo olemassa olevia vaatteita – osa valinnoista on tarkoituksellisia, toiset käytännön sanelemia: opiskelijat rahoittavat malliston materiaalit käytännössä itse.

Suunnittelija: Joona Rautiainen.

Suunnittelija: Anna Sarasoja.

Suunnittelija: Aleksandra Hellberg.

Englannissa muun muassa Alexander McQueen ja Burberry ovat mukana aloitteessa, joka lahjoittaa ylijäämäkankaita muotikouluihin. Samantyyppinen toiminta olisi tervetullutta myös Suomeen.

Näytös on siirtymäriitti koulusta kansainväliseen muotimaailmaan ja koronan aiheuttaman välivuoden aikana muotitalojen kykyjenetsijät ehtivät jo kysellä Aallon opiskelijoiden perään.

Näytöksessä nähdyt Sofia Ilmonen, Venla Elonsalo ja Arttu Åfeldt ovat mukana arvostetun Hyères-kilpailun finaalissa. Åfeldt menestyi kevällä myös Kööpenhaminassa Designer’s Nest -kisassa.

Suunnittelija: Venla Elonsalo.

Siinä missä videonäytöksestä puuttuu kutsuvierasnäytöksen tunnelma, kuvan voi pysäyttää ja kiinnostaviin yksityiskohtiin palata uudelleen. Ja ennen kaikkea: kuka tahansa voi katsoa näytöksen. Saavutettavuus on osa muodin muutosta eksklusiivisesta inklusiiviseksi.

Aallon näytöksen yleisöliput on perinteisesti myyty loppuun hetkessä. Se on osoitus siitä, että Suomessa todella on muodista kiinnostuneita ihmisiä. Ehkä videosta voisi tulla pysyvä lisä lopputyömallistojen esittelyyn.

Mutta milloin suomalainen media ottaisi suuremman roolin kiinnostavien muotisisältöjen tekijänä?

Näytös 21 on katsottavissa osoitteessa aalto.fashion.