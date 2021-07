Eddie Jaku kirjasi kokemuksensa natsi-Saksan keskitysleireillä kirjaksi 100-vuotiaana, ja Antonio Iturbe sukelsi Auschwitzin perheleirin tapahtumiin ja arkeen.

Muistelma ja romaani

Eddie Jaku: Maailman onnellisin mies (The Happiest Man on Earth). Suom. Aki Räsänen. Aula & Co. 178 s.

Antonio Iturbe: Auschwitzin kirjastonhoitaja (La Bibliotecaria de Auschwitz). Suom. Einari Aaltonen. Like. 446 s.

Jotkut tapahtumat ja kokemukset eivät tyhjene, vaikka niistä kuinka kirjoitetaan. Vuosikymmenten saatossa on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että juutalaisten ja romanien joukkotuho Auschwitz-Birkenaun kuolemantehtaassa poikii tasaiseen tahtiin uusia kirjoja ihmiskunnan yhdestä pimeimmästä ja synkimmästä hetkestä.

Oman traagisen tarinansa dokumentoijana Leipzigissa syntynyt Eddie Jaku on siinä mielessä poikkeuksellinen muistelija, että hän on kirjoittanut tai oikeammin sanellut esikoisteoksensa 100-vuotiaana.

Viime vuonna alkukielellä julkaistu Maailman onnellisin mies on helppolukuinen kirja, vaikka se käsittelee puistattavia tapahtumia, rankkoja kokemuksia ja järkyttäviä kohtaloita.

Kirja ikuistaa Jakun uskomattoman selviytymistarinan keskitys- ja tuhoamisleireillä toisen maailman sodan pitkinä sotavuosina ja uuden elämän rakentamisen raunioituneessa maailmassa sodan jälkeen.

Päästäkseen eteenpäin hän ei voi jäädä oman kohtalonsa, helvetiksi kääntyneen menneisyytensä vangiksi, vaan hänen on pyristeltävä irti traumojen, pelon, vihan ja katkeruuden syvälle ihoon pureutuneesta verkosta.

Auschwitzissä Jaku, keskistysleirivanki 172338, sinnitteli helmikuusta 1944 tammikuuhun 1945, jolloin hänet siirrettiin Buchenwaldin keskitysleirille.

Espanjalainen kirjailija Antonio Iturbe (s. 1967) ei puolestaan avaa Auschwitziin omakohtaista näkökulmaa, vaan hän kertoo Auschwitzin kirjastonhoitajana toimineen teinitytön tarinan romaanimuodossa.

BIIb-sektorilla sijainneeseen Auschwitzin perheparakkiin numero 31 päätyneellä Edita Adlerovalla on historiallinen vastineensa reaalisessa todellisuudessa.

Hän on nykyään 92-vuotias Dita Kraus, jota Iturbe haastatteli kymmenkunta vuotta sitten alkukielellä julkaistua Auschwitzin kirjastonhoitaja -romaaniaan varten useamman kerran ja kävi tämän kanssa kirjeenvaihtoa.

Vasta myöhemmin nimensä Eddie Jakuksi muuttaneen Abraham Jakubowitczin kokemukset natsi-Saksassa ovat monella tapaa poikkeukselliset.

Hänen kärsimystensä ristisaatto SS:n eri keskitysleireillä tuhoamis- ja orjuuttamiskäytäntöjen mielivaltaisessa puristuksessa kesti harvinaisen pitkään. Hän sai myös kokea antisemitismin pitkät varjot.

Ajolähtö alkoi jo syksyllä 1933, kun Jaku erotettiin koulusta, Leibnizin kymnaasista Leipzigissa juutalaisuuden tähden.

Puolassa syntynyt isä hankki kuitenkin pojalle väärennetyn henkilöllisyystodistuksen, jolla hän pääsi opiskelemaan konetekniikkaa ja hienomekaniikkaa Tuttlingenissa. Papereiden mukaan hän oli puhdas arjalainen, orvoksi jäänyt saksalainen kristitty Walter Schleif.

Opiskellessaan Tuttlingenissa noin 600 kilometriä Leipzigista lounaaseen hän pystyi pitämään perheeseensä yhteyttä vain satunnaisesti puhelimitse.

Saadessaan opintonsa päätökseen keväällä 1938 ja päästyään ammattiliittoon kisälliksi hän päätti ottaa riskin ja alkoi valmistella salaa matkaa vanhempiensa ja sisarensa luokse, jotta olisi voinut jakaa menestyksensä ja ilonsa näiden kanssa.

Epäonnekseen hän saapui Leipzigiin 9. päivänä marraskuuta ja löysi illansuussa vanhempiensa asunnon tyhjillään. Kristalliyö oli juuri alkanut: SA-joukot tuhosivat juutalaisten omaisuutta, pahoinpitelivät juutalaisia ja pidättivät, ketä halusivat. Yli 30 000 juutalaista pakkosiirrettiin keskitysleireihin.

Yksi heistä oli Eddie Jaku, joka passitettiin Buchenwaldiin. Hänet kuitenkin vapautettiin näennäisesti toukokuun alussa 1939 ja määrättiin työpalvelukseen Dessauhun. Isä haki leiriltä Eddien omalla autolla, mutta ei kuitenkaan vienyt poikaansa Dessauhun, vaan koko perhe päätti paeta Belgiaan, koska isä tajusi, että heillä ei ollut mitään tulevaisuutta natsi-Saksassa.

Belgiassa santarmit kuitenkin pidättivät Eddien. Syynä oli se, että hän oli saksalainen, eikä se, että hän oli juutalainen.

Tukiverkko sai hänet kuitenkin vapaaksi ja hankki hänelle työpaikan konepajasta Gentissä.

Saksan hyökättyä Belgiaan toukokuussa 1940 hän pakeni natseja jalan Etelä-Ranskaan, jossa hänet pidätettiin ja siirrettiin Gursin internointileirille. Siellä hänet ahdettiin junaan, jonka määränpäänä oli Auschwitzin tuhoamisleiri entisessä Puolassa.

Kesken matkan hän pakeni tavaravaunusta hieman ennen Strasbourgia ja matkasi jäniksenä eri junilla takaisin Belgiaan, Brysseliin, josta löysi turvatalosta perheensä. Joulukuussa 1943 koko perhe kuitenkin ilmiannettiin ja vietiin väkisin Mechelinin läpikulkuleiriin Belgiassa.

Siellä heidät ahdettiin tavaravaunuun, jonka määränpää oli Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleiri. Tällä kertaa Jaku ei onnistunut pakenemaan vaunusta.

Pohjimmiltaan muistelmateos on selviytymistarina selviytymistarinasta: se paljastaa, miten Jaku pystyi sodan jälkeen säilyttämään mielenterveytensä − ja optimisminsa.

Eddie jaku asuu nykyään Australiassa. Hän kertoi kokemuksistaan Sydneyssa 2019.

Siksi se on myös kirja hänen harvinaislaatuisesta luonteestaan.

Iturben dokumenttiromaanin ehdoton ansio on aiheen rajaus. Auschwitzin perheparakista ja sen tapahtumista ei ole nimittäin kirjoitettu lähimainkaan yhtä paljon kuin ihmiskohtaloista itse tuhoamisleirillä.

Paikkana se oli kuitenkin murhaava, vaikka se olikin perustettu näyteikkunaksi, silmänlumeeksi, mahdollista Kansainvälisen Punaisen Ristin yllätystarkastusta silmällä pitäen.

Noin 17 500 vangista vain 1 294 säilyi hengissä. Yksi heistä oli Ditaksi kutsuttu Edita Adlerova, jonka tehtäväksi parakki numero 31:n päällikkö sionisti Fredy Hirsch antoi kuudesta leiriin salakuljetetusta kirjasta huolehtimisen – siksi teini-ikäinen Dita tunnettiin Auschwitzin kirjastonhoitajana.

Perheleiri oli siirretty Auschwitziin Therensienstadtista syksyllä 1943.

Kun leiri suljettiin kesällä 1944, ja kuoleman enkeli SS-Hauptsturmführer Josef Mengele valitsi, ketkä saivat jäädä henkiin ja ketkä joutuivat suoraan kaasukammioon, Dita joutui holokaustin viime hetkien pelinappulaksi, jota heiteltiin keskitysleiriltä toiselle, kunnes hän päätyi Bergen-Belseniin maaliskuussa 1945.

Siellä hän näki, kuinka Anne Frank ja tämän sisko kuolivat aliravittuina luurankoina pilkkukuumeeseen.

Iturbe ei tosin kuvaa sen tarkemmin, kuinka lähetä tai kaukaa Dita tätä kuolinkamppailua seurasi.

Tarkemman dokumentoidun kuvauksen tapahtumasta löytää viime vuonna suomennetusta Roxanne van Iperenin teoksesta Auschwitzin sisaret. Hollantilaiset sisaret Janny ja Lien Brilleslijper ovat antaneet yksityiskohtaisen aikalaistodistuksen Anne Frankin kuolemasta.

Romaanimuoto syö arvoa Auschwitzin kirjastonhoitajalta dokumentaationa ja dokumentaatio taas rajoittaa kaunokirjallisten keinojen täysimittaista hyödyntämistä.