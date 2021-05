Olivia Rodrigon debyytti tulvii hittejä ja on toistaiseksi vuoden paras poplevy – entä mistä palkittu brittituottaja on saanut päähänsä kaivaa uudelle biisilleen Freemanin Ajetaan tandemilla?

Sour on debyytti, joita ei tule ihan joka vuosi vastaan, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Albumi / Pop

Olivia Rodrigo: Sour.

Geffen. ★★★★

18-vuotiaan Olivia Rodrigon drivers license on ollut kuluneen vuoden isoimpia hittejä ellei isoin. Pianovetoinen balladi on sävellyksellisesti ja sovituksellisesti etevä, mutta vielä paremmin se osuu yhdessä yksinkertaisessa detaljissa, joka sitoo kappaleen tiukasti pohjoisamerikkalaiseen yhtenäiskulttuuriin sekä Rodrigon taustaan näyttelijänä.

Ajokortti on paitsi pohjoisamerikkalainen aikuistumisriitti, myös klassista kansainvälistä populaarikulttuurin kuvastoa. Teinidraamoissa on maailman sivu unelmoitu cheerleadereiden, nörttien ja jalkapallokapteenien ohella omasta autosta ja ajokortista. Laulussa Rodrigo ajelee sydänsuruissaan voimakkaan visuaalisen kuvaston läpi esikaupunkialueella.

Pohjoisamerikkalaisissa teinisarjoissa nuoret itsenäistyvät usein sekä oman autonsa että romanssien kautta: auto on fantasia ja oma tila, jossa nuori voi tehdä omat valinnat ja ajaa kohti iloja sekä pettymyksiä.

Jos korttia ei ole eikä tule, niin sitten juodaan viinaa punaisesta muovikupista, varastetaan isän – tai kaverin isän – kallis auto, ja ajetaan se pöpelikköön.

”Where’s my fucking teenage dream”, Rodrigo kysyy debyyttilevyllään.

Drivers license on yhdenlainen Murheellisten laulujen maa. Kalat kolisevat yhtenäiskulttuurin tynnyrissä. Juuri tähän tynnyriin lauluntekijä Janne Rintala tähtää Arttu Wiskarin kanssa täällä Suomessakin.

Rodrigo sai aluksi itselleen nimeä Disney+-palvelun teinidraamasta ja nimihirviöstä High School Musical: The Musical: The Series. Rodrigo kirjoitti musiikkia jo sarjaan, mutta drivers license on varsinainen debyyttisingle, joka myös räjäytti hänen suosionsa yhdessä yössä. Tammikuun alussa julkaistu valtava hitti rikkoi Spotify-ennätyksiä ja oli ensimmäinen naisen debyyttisingle listaykkösenä Yhdysvalloissa sitten Lauryn Hillin vuonna 1998.

Hittejä Sour-albumilla piisaa. Levyn valmistelu alkoi reilu vuosi sitten. Rodrigo julkaisi tammikuussa 2020 videon kappaleesta happier Instagramissa. Muun muassa Carly Rae Jepsenin kanssa työskennellyt tuottaja-lauluntekijä Daniel Nigro näki videon. Hän laittoi Rodrigolle viestiä, ja pian he työskentelivät yhdessä.

Etenkin kotimaisessa nykypopissa albumi on usein paradoksi: kokoelma satunnaisia hitiksi pyrkiviä kappaleita, jotka eivät yhdessä muodosta temaattista tai muutenkaan mielekästä kokonaisuutta. Rodrigon albumista kuulee välittömästi, että työskentely-ympäristö ja -tiimi on ollut oikea.

Levylle ei ole haalittu nimekkäitä laulunkirjoittajia sieltä täältä, vaan Nigro ja Rodrigo saivat vapaat kädet ja tekivät levyn kahdestaan. Suljetun ympäristön mahdollistama vapautunut tunnelma muistuttaa Sannin ensimmäisiä levyjä, jotka hän teki yhdessä tuottaja Hank Solon kanssa.

Kaikki kappaleet käsittelevät eroa ja niissä puhutellaan ensirakkauden kohdetta. Laulujen kertoja kääntää katkeruutensa voimakseen yksinkertaisilla mutta toimivilla onelinereilla: ”So find someone great but don’t find no one better / I hope you’re happy, but don't be happier.”

Rodrigon on huhuttu seurustelleen vastanäyttelijänsä Joshua Bassettin kanssa. Kappaleiden on epäilty kertovan hänestä ja sanoituksissa on tähän myös viitteitä. Näiden on vihjattu olleen myös silkkaa markkinointia. Oli miten oli, Sour on niin hyvää ja välitöntä musiikkia, että pelkällä laskelmoinnilla tällaista ei synny.

Taylor Swift on läpi levyn kuultava referenssi, mutta rock-junttaus brutal voisi olla australialaisen Courtney Barnettin levyltä. Sitä seuraava traitor on upeasti kasvava, suorastaan euforinen voimaballadi. Sekä High school- että musikaaliestetiikka kuuluu taustalla, kaikissa grandiööseissä pastellisävyissä, mutta juuri niillä oikeilla vivahteilla, että Rodrigo onnistuu välttämään helposti campiksi muuttuvan amerikkalaisen ällöimelyyden.

Varmasti siksi, että laulujen yksityiskohdat huutavat, että Rodrigo on sanoissaan tosissaan.

Eikä traitor ole lähellekään levyn ainoa täysosuma. Good 4 u alkaa kuin Psycho Killer, mutta siitä kehittyykin pitkästä aikaa ison luokan tyylipuhdas pop punk -hitti. Deja vu esittelee niin ikään Rodrigon balladiosaamista ja estetiikan tajua. Kun kertosäkeen droppi tulee ja osuu juuri oikein, voi suorastaan kuulla kuinka tuottajat kotistudioissaan alkavat availla musiikkiohjelmiaan. Lienee vain ajan kysymys, että milloin Suomessa tehdään ensimmäinen Olivia Rodrigo -mukaelma.

Kun kirjailija Marcel Proust vertasi bluffia rakkaudessa ja korttipelissä, hänen ajatuksensa oli, että korttipeli tapahtuu nykyisyydessä ja vain voitto merkitsee, mutta ”rakkaus yltää myös menneisyyteen, tulevaisuuteen – ja fantasiaan” (Anne Carson: Albertine-harjoitus, suom. Kristian Blomberg). Nämä aikatasot ovat onnistuneesti läsnä Rodrigon levyllä, jonka katkeruudesta ja muiden tunteiden kirjosta syntyvät fantasiat on nyt sementoitu osaksi hänen uraansa ikuisesti tästä eteenpäin.

Sour on debyytti, joita ei tule ihan joka vuosi vastaan. Rodrigo maustaa yhtä aihetta riittävällä musiikillisella vaihtelulla ja hyvillä koukuilla. Eron kirpaisu on läsnä joka laulussa, ja katharsiksen jälkimaku on happaman sijaan mitä suloisin.

Kriitikon valinnat: Sasu Ripatti palasi rytinällä

Albumi / Pop / Rock

Pekka Nisu: Papillon. Kronik. ★★★

Pimeys-yhtyeen lauluntekijäkaksikon ei tarvitse enää jakaa huomiota lavalla. Joel Mäkinen jatkaa Joel Herttuana klassisen mahtipontisen rockin maailmassa, kun Pekka Nisu jatkaa enemmän Pimeyden faneille tutuissa sävyissä.

Napakka kahdeksan kappaleen ja reilun puolen tunnin melodisesti vahva Papillon-debyytti soi kepeästi alkavan kesän valossa. Vilpitön ja duurivoittoinen musiikki soi miltei epäsuomalaisesti, vaikka selkeän lautasmallin hahmottaakin: yksi siivu J. Karjalaista, pieni pala Karkkiautomaattia, lasillinen Olavi Uusivirran heittäytymistä, lopuksi lusikallinen Disneytä ja kulhollinen areenarockia.

Nisun viettelevästä musiikista on helppo humaltua kuin lyhyestä Suomen kesästä, ennen kuin herää taas todellisuuteen. Hetken lauluja, jotka vuoroin ihastuttavat ja vuoroin vihastuttavat. Vahvuudet ovat sävellysten puolella.

Kohokohdiksi nousevat konekiväärilaulettu Soihtu, miesfalsetin riemuvoitto Sä oot siinä sekä liki-improvisoidulta kuulostavasta tarinasta eeppiseksi keikkalopetukseksi kasvava Suomen kesä osat 1 & 2.

Albumi / Folk

Mustafa: When Smoke Rises. Regent Park Songs. ★★★

Torontolaisen runoilija-lauluntekijä Mustafan debyyttialbumilla on hyvin surullinen asetelma. Levyllä hän laulaa useista Toronton Regent Parkin asuinalueella kuolleista ystävistään, kuten vuonna 2018 murhatusta räppäri Smoke Dawgista.

Vain reilun 20 minuutin eli noin yhden lp-puoliskon mittaisen albumin tekemiseen on osallistunut nimekäs joukko: James Blake, Jamie xx, Frank Dukes, Sampha.

Kunnianosoitus on luonnollisesti kaunis, mutta raskas albumi jättää musiikillisesti toivomisen varaa. Ilman toimivia koukkuja folk jää nopeasti unohtuvaksi, ketjukahvilan taustamusiikin kaltaiseksi tusinanäppäilyksi. Eniten tuotetut Air Forces sekä albumin päättävä ja hyvin koskettava Come Back erottuvat tässä suhteessa joukosta.

EP / Elektroninen

Burial & Blackdown: Shock Power of Love. Keysound. ★★★

Burial ei ole julkaissut uutta studioalbumia menestyksekkään ja klassikon aseman saaneen Untruen (2007) jälkeen, vaan hän on keskittynyt singleihin ja ep-mittaan. Loppuvuodesta 2020 brittimuusikko julkaisi singlen yhdessä Thom Yorken ja Four Tetin kanssa. Se ammensi Burialille tuttuun tapaan sateisen melankolisesta, dystooppisesta ja harmaasta Lontoosta.

Blackdownin kanssa yllätyksenä julkaistu Shock Power of Love on nimensä mukaisesti jotain ihan muuta: harmaus väistyy valoisan paahteen ja sateenkaarenvärisen avaruusmatkailun tieltä.

EP:n tähtihetki on Space Cadet, jossa on jopa gospel-vaikutteita, mutta kappaleen lopussa on todellinen yllätys. Aivot nyrjähtävät muutaman asteen, kun liki kymmenminuuttisen kappaleen loppupuolella Freemanin Ajetaan tandemilla -klassikon Moogilla soitettu melodia lävähtää soimaan. Suomi mainittu, torille, vai odotellaanko vielä?

Albumi / Pop / Elektroninen

Dima Pantyushin & Sasha Lipsky: Peshekhod.

Beats In Space Records. ★★★

Dima Pantyushin on moskovalainen kahvilayrittäjä ja taiteilija, joka julkaisi muutama vuosi sitten taidekirjan kahvilalleen tekemistä julisteista. Hän sai idean tehdä julisteisiin liittyvää musiikkia ja kysyi apua muusikkoystävältään Sasha Lipskyltä. Aluksi oli tarkoitus tehdä vain yksi kappale, mutta projekti lähti hieman käsistä.

Peshekhod tarkoittaa suomeksi jalankulkijaa. Pantyushinin kirjoittamat naivistisen lämpöiset ja maailmaa jalankulkijan silmin syleilevät kappaleet käsittelevät kaikkea halauksista puluihin, shakkiin ja juhlimiseen. Upean kansitaiteensa sekä äänimaailmansa puolesta levy voisi olla 1980-luvun unohdettu neuvostoliittolainen syntikkapopin kulttiklassikko, eli biisimateriaaliltaan epätasainen mutta viihdyttävä. Osa levyn tuotoista menee hyväntekeväisyysjärjestölle, joka tarjoaa ruokaa eläkeläisille. Symppistä!

Albumi / Elektroninen / Kokeellinen

Ripatti: Fun Is Not A Straight Line.

Planet Mu. ★★★

Kokeellista elektronista musiikkia tekevä Sasu Ripatti on palannut tauon jälkeen julkaisurintamalle rytinällä. Reilun vuoden aikana Ripatti on julkaissut eri nimillä kolme albumia, liveäänityksiä, ties mitä muuta. Pitkän julkaisutauon päättänyt, Vladislav Delay -nimellä julkaistu intensiivinen Rakka, oli viime vuoden parhaita levyjä.

Jos Rakka oli pohjoisen vaelluksista inspiroitunutta musiikkia, niin Fun Is Not A Straight Line sijoittuu huomattavasti urbaanimpaan maastoon. Rap-vaikutteinen levy on Ripatin yhdenlainen näkemys popmusiikista.

Laulusamplet tykyttävät rikkonaisten rytmien rinnalla, kuten Rick Rossin Hustlin’ kappaleessa everyday. Suoraa tietä juhliin ei ole. Etäännyttävä kuori vaatii kuuntelijaltaan kärsivällisyyttä, mutta pian voi huomata tanssivansa sekopäisiä liikkeitä 90 dreamsin tahdissa.