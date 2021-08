Carlos Gardelin argentiinalaiset elämäkerturit eivät halua jättää mitään arvailujen ja oletusten varaan.

Elämäkerta

Julián Barsky & Osvaldo Barsky: Maailman tangokuningas Carlos Gardel (Gardel – El cantor del tango). Suom. Anna-Leea Häkli. Aviador. 387 s. ja kuvaliite.

Juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona Helsingin Sanomissa kerrottiin kahden matkustajakoneen tuhoisasta törmäyksestä kaukana Etelä-Amerikassa, Kolumbian Medellínin lentokentällä. Sisäsivun kuvattomassa yhden palstan uutisessa mainittiin neljästätoista kuolleesta nimeltä kolme miestä, joista valistuneimmat lukijat saattoivat tunnistaa jo tuolloin, kesäkuussa 1935, ainakin yhden.

Hän oli "tunnettu argentiinalainen tenori ja elokuvatähti Carlos Gardel", jonka "hirvittävän onnettomuuden" todistajiksi joutuivat tuhannet häntä lentoasemalle katsomaan saapuneet ihailijat.

Mutta uutisessa ja seuraavan päivän jatkouutisessa ei mainittu sanallakaan tangoa ja tangolaulajaa tai viitattu Carlos Gardeliin (1890–1935) minkään maan tangokuninkaana. Saati sitten maailman, kuten suomeksi nyt käännetyn melko tuoreen elämäkerran astetta mahtailevammassa nimessä.

Missä vaiheessa ja millaisin saavutuksin Gardelista sitten kehkeytyi "maailman tangokuningas" kuten nykyään tunnutaan aivan yleisesti ajateltavan? Ja kuinka paljon hänen mahdollista kuolemattomuuttaan on avittanut dramaattinen ja traaginen loppu – lähes parhaassa taiteellisessa vireessä ja entistä kansainvälisemmän uran nousukiidossa?

Elämäkerran argentiinalaisilla tekijöillä on tästä aika selvä näkemys, kuten he tiivistävät loppusanojensa viimeisessä lyhyessä luvussa kirjansa Maailman tangokuningas Carlos Gardel sivulla 365:

"Tähän loppuvat maalliset turhuudet. Carlos Gardelin tarina on sen sijaan vasta alussa".

Ja kuinka se jatkuukaan kuoleman jälkeen?

Julián ja Osvaldo Barsky

Siitä argentiinalaiset Julián Barsky ja Osvaldo Barsky eivät kerro mitään, mutta melkein kaiken kuviteltavissa olevan lento-onnettomuuteen saakka. Myös säveltäjänä ansioitunut Gardel oli ehtinyt laulaa siihen mennessä levylle 23 vuodessa peräti 969 kappaletta, joista 66,6 prosenttia oli tangoja – kuten lukuihin mieltyneet Barskyt ovat laskeneet.

Kymmenen vuotta sitten Argentiinassa julkaistu Gardel – El cantor del tango eli suomeksi Maailman tangokuningas Carlos Gardel lieneekin perusteellisin, tarkin sekä mahdollisesti myös totuudenmukaisin Gardelin elämänvaiheet kartoittava teos. Ja ennen kaikkea vaiheet – yksityisenä persoona hän jää etäiseksi, persoonallisena laulajanakin.

Aikaa myöten myyteiksi kerrostuneiden tarinoiden, väitteiden ja tahallisen valheiden purkaminen on ollut myös yksi kirjoittajien keskeisiä päämääriä alkaen aina Gardelin syntyperästä. Hänhän syntyi Ranskan Toulousessa nimellä Charles Gardes ja varttui aikuiseksi Argentiinan Buenos Airesissa – paitsi naapurimaan Gardel-ihailijoiden mielestä.

Osa heistä on edelleen vakuuttuneita, että Gardel syntyi Toulousen sijasta Uruguayn Tacuarembóssa, sisämaan pikkukaupungissa nelisensataa kilometriä Buenos Airesista koilliseen.

Ja miksi? Koska syntyperäänsä itsekin vääristellyt Gardel väitti niin kerran vähän hätäpäissään, hankkiessaan Argentiinan kansalaisuuteen ja passiin tarvitsemansa henkilökortin.

Mutkikasta? Kyllä, ja vielä paljon monivaiheisempaa kirjassa, jossa tämän sitkeän väärinkäsityksen syitä selvitellään viitisentoista sivua. Mutta tarkkaa dokumentointia korostavat Barskyt – isä ja poika, sosiologi ja konservatoriokoulutettu muusikko – eivät halua jättää mitään arvailujen ja oletusten sekä totuuksiksi vuosien varrella tiivistyneiden tarinoiden varaan.

Taustatyö onkin ollut ilmeisen perusteellista kuten pitkä lähdeluettelo vihjaa – tosin vain puolittain. Nyt suomeksi julkaistu 387-sivuinen Maailman tangokuningas Carlos Gardel perustuu tekijäparin melkein tuhatsivuiseen elämäkertaan Gardel – La biografía (2004), jonka he olivat tiivistäneet julkaisijalle kelpaavaan muotoon kahden tuhannen painosivun käsikirjoituksesta.

Perusteellisuudella ja pikkutarkkuudella on tietysti myös huonot puolensa. Kovasta yrityksestä huolimatta kirjoittajien kronologinen kerrontatyyli on varsinkin Gardelin myöhempinä kansainvälisinä vuosina ajoittain aika kuivakkaa: päivämäärien, paikkojen, nimien ja yksityiskohtien kuristamaa. Henkilönimiäkin on paljon enemmän kuin ne noin 180, jotka on aakkostettu lopun hakemistoon.

Kirja ei täytäkään täysin odotuksia, joita sen Gardelin varhaisiin vuosiin keskittyvä ensimmäinen kolmannes virittää. Mutta sillä pääsee jo aika pitkälle, sillä myöhemmän Gardelin ymmärtämiseksi Buenos Airesin aika on oleellinen. Se oli maahanmuuttajien pikaisesti paisuttama monikulttuurinen metropoli, jossa oli jo Gardelin teinivuosien alussa yli miljoonaa asukasta sekä musiikkia moneen lähtöön.

Gardelin omat lähtökohdat taiteilijaelämään eivät olleet silti kummoiset, eivät ainakaan saavutuksiin suhteutettuna. Hän oli vain yksi monista aikaa paljon kaduilla viettäneistä nuorukaisista, silittäjänä työskennelleen ranskalaisen Berthe Gardesin avioton, isätön poika. Äiti piti kuitenkin huolen, että hän kävi loppuun alakoulun, mikä oli vielä tuolloin harvinaista: "Se antoi hänelle eväät edetä myöhemmin määrätietoisesti taiteilijanurallaan", päättelevät Barskyt.

Määrätietoisuus onkin se ominaisuus, joka heidän hahmottelemastaan taiteilijasta jää kaiken jälkeen päällimmäisenä mieleen. Gardelista ei kehkeytynyt kansainvälistä tähteä onnekkaan sattuman oikusta tai toisten armonpaloista, vaan hän teki itsestään sellaisen, tuotteen.

Hän kehitti koko ajan musiikillisia kykyjään, oli pakkomielteinen ulkonäöstään ja pukeutumisestaan sekä pyrki muokkaamaan fyysistä olemustaan – käytti muun muassa piilokorkoja, jopa leikkautti nenänsä. Myöhempien poptähtien tavoin hän oli myös sopivan suurpiirteinen oman menneisyytensä suhteen, sepitti sitä aika ajoin tilanteeseen sopivaksi.

Gardelin pyrkimyksiä auttoivat myös aktiivivuosiin osuneet uudet massamediat – radio, elokuva äänielokuva – joiden mahdollisuuksista hän oli kirjoittajien mukaan erittäin hyvin perillä. Teatterin palkallisena taputtajana ja näyttämöapulaisena uran aloittanut Gardel ei halunnut jäädä maata kiertäväksi viihdyttäjäksi ja levylaulajaksi. Hän halusi olla myös elokuvatähti, jolle roolit Ranskassa kuvatuissa elokuvissa olivat vasta harjoitusta.

Elämänsä viimeiset puolitoista vuotta Gardel virittelikin näyttelijän uraansa New Yorkissa, jossa hänen perustamansa Éxito-yhtiönsä tuotti Paramountin kanssa neljä espanjankielistä musiikkielokuvaa, kuulemma "kriitikkojen lyttäämää".

Gardel ei ollutkaan päässyt vielä karismaattisen laulajaminänsä tasolle, mutta Barskyt uskovat vakaasti, että "hänestä olisi kehittynyt vahva ja itsevarma näyttelijä". Ehkä jopa yhtä hyvä kuin esittäessään Carlos Gardelina tunnettua sulavaa laulajaa ja hurmuria – sitä ihan "tavallista kulman kundia", jonka "erityisiä hyveitä olivat ystävällisyys ja anteliaisuus".