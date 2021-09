Tyylillisesti teosta voi verrata sellaisten mestareiden kuin Neil Gaimanin ja Terry Pratchettin tuotantoihin.

Romaani

TJ Klune: Talo taivaansinisellä merellä (The House in the Cerulean Sea). Suom. Mika Kivimäki. Karisto. 446 s.

TJ Klune on Lambda-palkittu yhdysvaltalaiskirjailija, joka käsittelee teoksissaan useimmiten queer-teemoja. Talo taivaansinisellä merellä -romaanissa hän kuvaa pilke silmäkulmassa maailmaa, jossa erilaiset myyttiset satu- ja taruolennot elävät samassa todellisuudessa ihmisten kanssa.

Maagisilla kansalaisilla ei kuitenkaan ole samoja oikeuksia kuin tavallisilla ihmisillä. Heidän on pakko rekisteröityä, ja heidän arkensa on tarkasti kontrolloitua. Käytännössä he viettävät ison osan elämästään valtion pyörittämissä laitoksissa, joissa heitä opetetaan tukahduttamaan omat tarpeensa ja toiveensa.

Kirjan päähenkilö on nelikymppinen sosiaalityöntekijä Linus Baker. Maagisten Nuorten Huolenpito-Osastolla työskentelevä hiljainen hiirulainen kantaa aina mukanaan paksua Sääntöjä ja Määräyksiä -opusta, jonka osaa lähes ulkoa.

Baker on ylpeä siitä, että hoitaa tehtävänsä pilkuntarkasti ohjeita noudattaen, eikä anna henkilökohtaisten tunteiden värittää näkemyksiään. Objektiivisuus on hänelle kaikki kaikessa. Työnsä ulkopuolella hänellä ei ole lainkaan elämää ja ystäviäkin vain yksi, pahansisuinen Calliope-kissa.

Juuri näiden luonteenpiirteiden takia Maagisten Nuorten Huolenpito-Osaston ylin johto, Äärimmäisen Korkea Johtoporras, valitsee Bakerin suorittamaan salaiseksi luokiteltua, vaarojen täyteistä tehtävää. Hänen tulisi selvittää, muodostavatko Marsyasin saaren orpokotiin sijoitetut maagiset ongelmalapset uhan koko ihmiskunnalle. Voisivatko he aiheuttaa jopa maailmanlopun?

Tarkastuskäynti ei käynnisty positiivisissa merkeissä. Heti paikalle saavuttuaan Baker kohtaa parrakkaan tyttömaahisen, jolla on kova hinku lyödä tunkeilijoita lapiolla päähän. Tätäkin pelottavampi tapaus on Paholaisen kuusivuotias poika, Antikristus Lucy. Hän julistaa suureen ääneen olevansa lihaksi tullut pahuus, joka saa joet virtaamaan punaisina viattomien verestä.

Saarelle on toki sijoitettu myös hieman vaarattomampia tapauksia. Kuten Chauncey-niminen vihreä limamöykky, jonka suurin haave on päästä työskentelemään hotellin kantajana. Tai ihmissylikoira Sal, joka muuttuu pelästyessään ihmisestä pörröiseksi kääpiöpystykorvaksi.

Baker on helisemässä maagisten orpolasten pyörityksessä. Hullunmyllyyn ei tunnu löytyvän apua edes hänelle niin rakkaasta Sääntöjä ja Määräyksiä -kirjasta. Vähitellen Baker pääsee kuitenkin kurkistamaan lasten kauhistuttavan pinnan alle, ja samalla hänen omakin kuorensa alkaa rakoilla.

Saaren mysteerit eivät silti aukea silmänräpäyksessä. Lisäpontta Bakerin hämmennykseen ammennetaan niin orpokotia johtavan Arthur Parnassuksen perimmäisestä luonteesta kuin lukitun kellarin salaisuuksistakin.

Talo taivaansinisellä merellä yhdistelee yllättävänkin toimivasti vakavia teemoja, koskettavaa kerrontaa ja hersyvää naurua. Kirjan alkupuolella huumoria revitään Maagisten Nuorten Huolenpito-Osaston kafkamaisesta byrokratiasta ja Bakerin elämän pohjattomasta tyhjyydestä. Marsyasin saarella iloa irtoaa sympaattisten lasten intomielisyydestä ja heidän mielikuvituksensa lennokkuudesta.

Samalla teemat kyntävät syvissä vesissä. Koska maagiset lapset koetaan ulkoisen olemuksensa takia erilaisiksi, heihin kohdistuu lukemattomia ennakkoluuloja. Lapset nähdään pelkkinä uhkakuvina, joilla ei ole sijaa tavallisten ihmisten keskuudessa. Heitä pelätään ja vainotaan ja heille toitotetaan joka tuutista, että he ovat hirviöitä, jotka eivät kykene muuhun kuin pahuuteen.

Tällaisessa ympäristössä lapsista usein tuleekin juuri sellaisia kuin millaisiksi ulkoinen paine heidät pakottaa. Marsyasin saarella, Parnassuksen tuella, kaltoinkohdellut orvot saavat takaisin inhimillisyytensä ja omanarvontuntonsa. Siellä heitä kohdellaan yksilöinä, jotka voivat kasvaa juuri sellaisiksi kuin itse haluavat. Kukaan ei ole syntyjään paha, Parnassus painottaa. Ja kuka vain voi murtaa kuplansa ja löytää itsestään aivan uusia puolia – kuten kirjassa käy muun muassa Linus Bakerille.

Romaanin maailmaa hallitsevan epäoikeudenmukaisuuden keskelläkin tarinan tärkein sanoma on toivo. Usko pienistä puroista käynnistyvään muutokseen, joka tekee huomisesta paremman paikan elää, oli kyse sitten maagisista lapsista, sateenkaari-ihmisistä tai erilaisista kulttuureista ponnistavista yksilöistä.

Vastaavia aiheita on toki käsitelty ennenkin fantasian keinoin sekä hyvin samankaltaisin perusasetelmin. Tunnetuimpana esimerkkinä X-Men-sarjakuvat ja -elokuvat, joissa normi-ihmisten kammoamat mutantit saavat uuden alun professori Xavierin johtamassa Lahjakkaiden nuorten koulussa.

TJ Klune kutoo silti romaanistaan raikkaan ja sydämeen käyvän kokemuksen, jonka ajatuksia herättävän tarinoinnin sekaan on ilo heittäytyä. Tyylillisesti teosta voi verrata sellaisten mestareiden kuin Neil Gaimanin ja Terry Pratchettin tuotantoihin. Ja se on jo melkoinen meriitti.