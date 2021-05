Kai Myrbergin teos pyrkii olemaan sekä matkakertomus että yleisteos Pohjois-Koreasta. Kirjoittajan pintapuolinen kokemus maasta ja kesken jäänyt editointi heikentävät lopputulosta.

Tietokirja

Kai Myrberg: Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia. Minerva. 440 s.

”Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia.” Jo teoksen nimi on provosoiva, ja sama linja jatkuu läpi kirjan.

Kustantaja luonnehtii Pohjois-Korea-harrastaja Kai Myrbergin Pohjois-Korea-kirjaa ”ainutlaatuiseksi yhdistelmäksi matkakertomusta ja absurdin valtion vaiheiden kuvausta”.

Maailmassa ei juuri ole ihmisiä, jotka eivät olisi perillä Pohjois-Korean diktatuurin julmuudesta ja mielettömyydestä.

Poikkeuksen muodostaa marginaalinen joukko Kim-suvun diktatuurin ja Kimien kehittämän Juche-aatteen kannattajia, joita – hämmästyttävää kyllä – löytyy edelleen lähinnä Pohjois-Korean ystävyysseuroista ympäri maailman, myös Suomesta.

Pohjois-Korea-tietokirjan toivoisikin tarjoavan lukijoilleen uutta tietoa kauhistelun sijaan. Myrberg on kuitenkin valinnut linjakseen absurdiuden taivastelun.

Myrberg kertoo kirjassa käyneensä Pohjois-Koreassa kerran. Helmikuisessa Arto Nybergin Yle-haastattelussa kävi ilmi, että tämä parin päivän turistimatka tapahtui vuonna 2012.

Lähes vuosikymmenessä edes diktatuuri ei pysy ennallaan.

Useita kertoja Pohjois-Koreassa käynyt on voinut havaita esimerkiksi pääkaupungin rupsahtaneen lentoaseman antaneen tietä uudelle loisteliaalle – ja tyhjälle! – terminaalille, yksityisten ylläpitämien kioskien valtavan lisääntymisen Pjongjangissa tai aurinkopaneelien ilmestymisen lähes joka taloon sähköpulasta kärsivässä maassa.

Pienen joukon kasvaneesta vauraudesta rutiköyhässä maassa kertoo se, että toisin kuin takavuosina, pjongjangilaisessa eliittikoulussa jopa näkee ylipainoisia lapsia ja kahvilassa pakotteista huolimatta ranskalaista konjakkia.

Kai Myrberg Helsingissä vuonna 2016.

Myrbergin vahva asenteellisuus ja heiveröinen kokemus aiheuttavat sen, ettei teoksessa ole juuri syvyyttä tai kerroksellisuutta.

Pohjois-Koreasta on ilmestynyt runsain mitoin englanninkielistä loikkari- ja muuta kirjallisuutta, jota on käännetty myös suomeksi.

Yksi parhaista valtion synnystä ja kehityksestä kertovista yleisteoksista lienee edelleen Bradley K. Martinin 850-sivuinen järkäle Under the Loving Care of the Fatherly Leader, joka ilmestyi 13 vuoden perusteellisen tutkimustyön tuloksena vuonna 2004.

Suomalaisista teoksista esimerkiksi Yleisradion toimittajan Mika Mäkeläisen Kimlandia (Atena 2019) on ansiokas matka- ja maakuvaus, ja avustustyöntekijänä noin 2,5 vuotta Pohjois-Koreassa asuneen Markku Toimelan Salakahvilla Pohjois-Koreassa (Docendo 2017) avaa näkymiä pohjoiskorealaiseen arkeen ja työelämään.

Myrbergin kirja pyrkii olemaan suomenkielinen yleisteos Pohjois-Korean syntyvaiheista eli vuodesta 1945 lähtien. Teos olisi kuitenkin kaivannut reipasta editointia rakenteen sekavuuden ja häiritsevän toiston vuoksi.

Esimerkiksi tarina valtion perustajan Kim Il Sungin syntymästä 1912 kerrotaan kahteen kertaan hieman erilaisina versioina. Marksismi-leninismin hylkääminen Juche-aatteen omaksumisen vuoksi mainitaan kuusi kertaa, Juche-tornin rakentaminen vuonna 1982 neljä kertaa, ja tarina vuonna 1972 annetusta määräyksestä pitää Kim-pinssiä toistetaan kolme kertaa.

Tiedon saaminen suljetusta Pohjois-Koreasta on vaikeaa, niin myös siitä liikkuvien väitteiden ja esimerkiksi joskus liioitelluiksi osoittautuneiden loikkaritarinoiden todenperäisyyden arvioiminen. Sen vuoksi olisi olennaista tietää, mihin kirjan tiedot perustuvat.

Myrbergin kirjassa lähdeviitteitä on kuitenkin vain muutama. Lukijan onkin mahdoton tietää mistä tiedot ovat peräisin tai arvioida, mitkä välillä keskenään ristiriitaisista tiedoista todennäköisemmin pitävät paikkansa.

Myrberg esimerkiksi väittää, että ”lasten aivopesuun ryhdytään nelivuotiaana, aiemmin sitä ei voi aloittaa”. Väite on erikoinen. Pohjois-Koreassa ideologisella opetuksella ei ole ikärajaa, vaan Kimejä ylistävät kaikki vauvasta vaariin.

Kirja on itsensä kanssa eri mieltä esimerkiksi pohjoisessa Kiinan rajalla sijaitsevan Samjiyonin huippumodernin mallikaupungin rakentamisesta. Aluksi kerrotaan, että rakennushanke on edelleen jäissä. Myöhemmin kerrotaan, että valmiiksi rakennetun kaupungin avajaiset pidettiin nykyisen hallitsijan Kim Jong Unin johdolla 2019.

Lisäksi lukijalle jää kuva, että Samjiyon olisi tyhjästä rakennettu uusi kaupunki, vaikka kyse on vanhasta asutuskeskuksesta.

Samjiyon ja sen piskuinen lentokenttä ovat tuttuja myös niille harvoille ulkomaisille vieraille, joille on tarjoutunut mahdollisuus vierailla läheisellä edellisen hallitsijan Kim Jong Ilin, Kim Jong Unin isän, synnyinseutuna pidetyllä pyhällä Paektu-vuorella.

Myrberg ei ole hyödyntänyt esimerkiksi kansainvälisten tutkijoiden tai maassa asuneiden suomalaisten tietoja ja kokemuksia elämästä Pohjois-Koreassa. Sen sijaan hän vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen perusteella, mitä itse sattui näkemään lyhyellä matkallaan 2012.

Myrberg on tietysti oikeassa siinä, että Pohjois-Korea järjestää turistien ympärille teatteria luodakseen näille myönteisen kuvan maasta ja toisaalta luodakseen kansalaisilleen harhakuvan, että ulkomaalaisetkin rakastavat hallitsija-Kimejä.

Hän on kuitenkin liiankin ihastunut ajatukseensa kaiken läpäisevästä teatterista. Lopulta Myrberg jopa uskoo, että hänen Pjongjangin kadulla näkemänsä roskat, tupakantumpit ja jäätelötikut, olisi aseteltu paikoilleen vain hänen turistiryhmäänsä varten osoittamaan maan materiaalinen vauraus.

Pohjois-Korea on absurdi diktatuuri. Samalla se on kuitenkin kotimaa 25 miljoonalle oikealle ihmiselle, jotka elävät oikeaa elämää ja diktatuurien kansalaisille tyypilliseen tapaan keksivät lukemattomia tapoja selvitä vaikeissa oloissa mahdollisimman säällisesti.

Vainoharhaisen maan kuvauksissa ei kannattaisikaan antautua vainoharhaisuuden vietäväksi.