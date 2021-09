Jyväskyläläinen yksityisetsivä saa kintereilleen valikoiman rikollisia – Kuhala-sarjan tuorein teos on edeltäjiään kolkompi

Kirjailija Ropposen on aihetta miettiä, onko turhan kovaksi keitetty stoori sittenkään vetävämpi kuin sopivasti softattu, kirjoittaa kriitikko Veli-Pekka Leppänen.

Kuhala ja kuuma kultahippu on Markku Ropposen luoman sarjan 18. nide.

Romaani

Markku Ropponen: Kuhala ja kuuma kultahippu. Tammi. 356 s.

Ensimmäisessä lauseessa Otto Kuhalaa jo huimaa. Jos jyväskyläläinen yksityisetsivä ei enää olekaan lujimmassa fyysisessä iskussa, toimeksiantojaan hän hoitelee korkealla onnistumisprosentilla. Uusimpana osoituksena on Kuhala ja kuuma kultahippu -romaani, Markku Ropposen luoman dekkarisarjan 18. nide.

Peruselementit eivät ole vaihtuneet. On Otto Kuhala työparinaan etevä Hippu-koira, on Kuhalan rakas vaimo Anastasia, on konnien ja luusereiden värikäs nippu. Onneksi löytyy muutamia ystäviäkin.

Jyväskylässä näytteille pantu mittava kultanokare anastetaan, ja Kuhala saa rutiininomaiselta tuntuvan etsintätehtävän. Mutta kun hän kohtapuoleen yhyttää kaksi asianosaista murhattuna, tilanteet tuppaavat käydä kuolemanvakaviksi. Kulta tekee jonkun murhaajaksi, mikä rikoksena on varkautta paljon raskaampaa luokkaa.

Kuhalan ja Hipun kintereille liimaantuu valikoima rikollisia, on älykkäästi vaarallisia ja pelkästään vaarallisia. Kaikista on aivan kylliksi harmia ja uhkaa, ja erään päällekarkaajan Kuhala kolauttaa hengiltä. Vahingossa, mutta kuoliaaksi asti.

Hengiltä­lyönti, tahatonkin, tuo Kuhala-genreen yllättävämpää kierrettä. Se, miten Otto Kuhala uudessa tilanteessa asennoituu ja toimii, totta kai värittää jutun loppupuolta. Sympaattinen sankarikaan ei enää ole täysin entisen­lainen hahmo. Kuhalan ottama linja jätettäköön hänen ja lukijoiden väliseksi asiaksi.

Juonikuvion hassut nyrjähdykset ovat ennallaan, tosin jotakin yhä kolkompaa yleissävyä on mukaan hiipinyt. Kirjailija Ropposen on aihetta miettiä, onkohan turhan kovaksi keitetty stoori sittenkään vetävämpi kuin sopivasti softattu. Kuhalan suosion vahvimmat syyt kun lepäävät viimeksi mainitun puolella.

Rattoisinta ovat notkahtelevat lauseet, edelleenkin. On rönsyilevää tapainkuvausta, samoin tehokkaasti nasahtavia osumia, kuten miehestä ”vanhenevan ajokoiran alakulo katseessaan”, tai toisesta, ”jonka kasvoilla erottui loppusuoran varjoja”.

Tarinakäänteet säpsähdyttävät riittävästi, mutta Kuhala-tyylin kestävin lajiominaisuus on kerronnassa. Kun Markku Ropponen sai vuoden 1991 Johtolanka-palkinnon, raati pani erityisen painon silloin palkitun romaanin ”vuolaan vaivattomaan, jopa lyyrisiin mittoihin kurkottavaan kieleen”.

Laatusanat voimme toistaa, kolmen vuosikymmenen jälkeen.