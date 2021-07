Kasper Salonen on runolavoilta tuttu esiintyjä, joka on nyt julkaissut ensimmäisen suomenkielisen runokokoelmansa.

Runot

Kasper Salonen: Kiertoreittejä. 67 s. Enostone.

Ensikohtaamiseni Kasper Salosen runouden kanssa oli hengästyttävä. Ravintola Vastarannan kiisken nurkassa nuori baritoniääni tiputteli englanninkielisiä riimejä maanisella vauhdilla, kuin sanat olisivat juuri loppumassa kesken. Tapauksesta on kymmenisen vuotta, eivätkä ne onneksi ole loppuneet.

Salonen on runolavoilta sen verran tuttu ilmestys, että kirjan äärellä piti hieraista silmiä: todellako käsillä on esikoisteos? Nähtävästi ainakin suomenkielinen sellainen. Kaksikielisen runoilijan englanninkielinen omakustanne Correlations julkaistiin vuonna 2014 ja lisäksi Salonen on julkaissut kaksi runoäänitettä, yhden suomeksi ja yhden englanniksi.

Kiertoreittejä-kokoelma vastaa pitkälti lavoilla saatuja vaikutelmia: runot ja säkeet ovat pitkiä, täynnä sisäriimejä ja alkusointuja, aiheet vähintään universumin kokoisia. Asennetta kuvastaa muotitermi uusvilpittömyys: jokaiseen runoon mahtuu kangaskassi­kaupalla henkistä kasvua ja paremman tulevaisuuden esiin manaamista.

Urbaanille lyriikalle ominainen kyynisyys on siivottu kirurgintarkasti, mutta valitettavasti itseironia ja ilmava huumori ovat menneet samaa tietä. Kirjassa on kyllä soinnutteluun perustuvaa hassuttelua (”—sudelma// kudelma/ udelma/ unelma/ helmassa/ olemassa”), mutta aiheensa se ottaa kovin vakavasti.

Konkreettisista maisemista Salonen ampaisee salamannopeasti sfääreihin. Juuri kun erään runon ”vaalipäivän valo” ja narskuva hiekoitus ankkuroivat epävarmaan kevääseen, onkin käsillä jo ”sielujemme metatarun ensimmäinen luku”. Useasti vähemmät ainekset riittäisivät parempaan runoon. Väliin vaikka haikuja, kiitos.

Ryppyotsainen vaikutelma syntyy pitkälti me-muotoon lukkiutuneesta puhunnasta. Äänessä tuntuu olevan koko ihmiskunta, jatkuvasti jonkin syvällisen oivalluksen partaalla. Kun Salonen vaihtaa julistukset intiimimpään sinä-puheeseen, on lopputulos virkistävä. ”[K]ävelen sinussa kuin siinä temppelissä/ jota hyttyset aina luonnostelevat tanssimalla”, hän kirjoittaa yhdessä kirjan parhaista runoista.

Salonen on loistava rytmin kuljettaja ja sointuvien säemassojen luoja, mutta vähemmän tarkka välittämistään merkityksistä. Niinpä heräämisen, kasvun ja keskinäisriippuvuuden kuvaukset jäävät harmillisen usein ohuen yläpilven tasolle, vaikka kokemus sinänsä välittyy aitona.

Oppia haetaan beat-traditiolle tyypilliseen tapaan Intian uskonnollisesta traditiosta. Sekaan hiipii moralismia, kun Salonen luotaa massojen henkistä tilaa: ”Olkiluodon shakrat hytisevät kammioissaan,/ ihmiskunta leikkii sielutoksiineilla, on meditoivinaan päivittäin,/ vaihtaa vain tuttinsa tupakkaan./ verkkokaupat paniikista lihavina/ ja alamailla Talvivaara”. Mieleen tulee optimismiasetuksin päivitetty versio siurolaisesta kulttirunoilija J.K. Ihalaisesta, joka on erikoistunut madonlukuihin teolliselle sivilisaatiolle.

Salosen runot toteuttavat myyttistä manalan matkan logiikkaa, jossa vajotaan sumuun ja tietämättömyyteen ja lopulta kohotaan korkeammalle tietoisuuden tasolle. Runot sijoittuvat tähän aikaan, vaikka tekevät myös vuosimiljoonien loikkia. Raivoisa heimoutuminen ja verkon valeryöpytys ovat niiden katsannossa vain heräämisen ensiaskelia.

Heti ensimmäinen runo ”olipa kerran” on eräänlainen luomiskertomus, eikä kosminen värähtely juuri hellitä kirjan mittaan. Tietty raskaus ja jopa käsittämättömyys on vaarana, kun näin paljon informaatiota ja sanahelinää pakataan tiiviin runokirjan muotoon.

Huomasin, että ääneen lukeminen ja pelkkä luennan kuvittelu auttoivat runojen sisäistämisessä ja oikean painotuksen löytämisessä. Onneksi kirja on julkaistu myös Salosen lukemana äänikirjana – fyysinen teos tuntuu tässä tapauksessa kuin nuottivihkolta esitykseen.

Kirjassa jatkuva hurmos ei innosta, vaan uuvuttaa.