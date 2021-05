Ruotsalainen Alex Schulman iskee uudella romaanillaan suomalaisten kollektiiviseen kokemukseen.

Romaani

Alex Schulman: Eloonjääneet (Överlevarna). Suom. Jaana Nikula. Otava, 288 s.

On kirjailijoita, joiden teokset jäävät pitkäksi aikaa resonoimaan kehoon ja mieleen. Omaan tietoisuuteen on avautunut uusia kerroksia, sen syviä tasoja on liikuteltu, lukijan omia piiloon ja syvälle painettuja muistoja ja muistijälkiä on raaputettu esiin.

Tällainen kirjailija on ruotsalainen Alex Schulman, ja hän tekee kolmannella suomennetulla romaanillaan Eloonjääneet sen, mitä on tehnyt kahdella ensimmäiselläkin: koskettaa, ravistelee, järkyttää, liikuttaa. Ja ennen kaikkea: näyttää meille kaikille yhteisesti koetun, erityisesti elämässämme kohtaamamme rakkauden ja moninaisen henkisen ja fyysisen kivun naarmut, traumatkin.

Ja miten hän sen tekee: millintarkoilla havainnoilla, äärimmäistä herkkyyttä vaativilla paljailla vedoilla, laajasta maisemakuvasta ihohuokosiin ja pään asentoon, olkapään nytkähdykseen tarkentavalla tsuumilla. Välähdyksillä, joissa paljastuu kaikki. Kuvilla, jotka me kaikki tunnistamme.

Romaanissaan Unohda minut Schulman käsitteli kipeää suhdettaan äitiinsä ja äidin alkoholismiin, Poltetuissa kirjeissä äidin suvussa kulkenutta käsittelemätöntä patoutunutta vihaa, jonka jäljet johtavat isoisään.

Kolmesta veljeksestä ja ruotsalaisesta keskiluokkaisesta perheestä kertova Eloonjääneet ammentaa edeltäjiensä tavoin omista kokemuksista, mutta kirjailijan mukaan se on niitä fiktiivisempi.

Se, mikä tekee siitä ensimmäisistä lauseista lähtien miljoonille suomalaisille samaistuttavan, on sen pääasiallinen tapahtumapaikka: kesämökki. Sinne sijoittuu nykyhetki ja pääosa kertojan, Benjaminin, muistoista.

Schulman iskee tällä romaanillaan mökkikulttuuria dna:ssa kuljettavien suomalaisten kollektiiviseen alitajuntaan – siinä missä tietysti ruotsalaistenkin. Kirjailija itse sanoo iloitsevansa erityisesti tästä suomennoksesta – koska hänellä on sukujuuria Suomeen.

Romaanin alussa ollaan siis kesämökillä, jonne aikuiset veljekset Pierre, Benjamin ja Nils ovat tulleet tuomaan äidin tuhkauurnaa. Jo tässä ensimmäisessä luvussa Schulmanin havaintojen tarkkuus salpaa hengen, maalatessaan vanhan heinittyneen kesämökin ja perheen isän kulkemassa saunapolkua pienine poikineen, palatessaan lapsuuden näkyihin ja tunnelmiin, siirtyäkseen taas tähän hetkeen.

Toistoa tehokeinona käyttävän Schulmanin romaani rakentuu muistoista avautuville hetkille – kuin elokuvan kohtauksille – joista palataan nykyisyyteen, jossa äiti on kuollut ja hautajaiset on hoidettava, asunto on tyhjennettävä, uurna laskettava.

Näkökulma on veljessarjan keskimmäisen, herkän ja havaintoja tekevän Benjaminin. Hän kasvaa itsekseen suhteessa pikku- ja isoveljeensä, ja tässä onkin yksi romaanin keskeisiä teemoja: sisaruus, ja miten se meitä muovaa. Olemme sellaisia kuin olemme, reagoimme siten kuin reagoimme, koska olemme kasvaneet suhteessa johonkin toiseen. Jos yksi elementti tuosta kokonaisuudesta vaihdetaan, lopputulos on erilainen.

Kauniisti Schulman kuvaa sitä identiteetin muodostumista, joka alkaa jo varhaislapsuudessa. Millaisia rooleja otamme perheessä? Minkälainen kaistale tai tontti meille perheen rakennelmassa on olemassa? Miten kasvatamme paksumpaa nahkaa kestääksemme yhä suurempia kolhuja?

Veljeyden ohella Schulman on kiinnostunut lapsen katseesta vanhempaan. Miten lapsi näkee äidin ja isän? Entä miten aikuinen katsoo lasta? Miten tuo katse meitä määrittelee? Miten pitkät jäljet tuo katse meihin jättää?

Keskeinen teema on myös muistaminen, erityisesti perheessä. Miten eri tavalla kukin kokee saman tapahtuman, saman hetken. Kenen muisto on oikea, onko kenenkään muisto lopulta se, mitä oikeasti tapahtui. Mitä todella tapahtui?

Schulman ohjaa taitavasti katsomaan omiin tuntemuksiin ja muistoihin. Samalla kun sukellan romaanin veljesten nahkoihin, ajatukseni kulkevat väistämättä omissa pojissani, heidän veljeydessään. Siinä rajuudessa, rujoudessa ja rakkaudessa, mitä tuollainen suhde edustaa. Yhtä aikaa näen pikkusiskon silmin omat isoveljeni, heidän suhteensa, heidän millintarkat liikkeensä. Romaanin Benjaminin tavoin ihmettelen sitä, miten lapsuudessa niin lähellä olevista ihmisistä tulee aikuisena usein niin etäisiä. Miten se on edes mahdollista?

Lukijana koen sen, mitä Schulman romaanillaan todistaa: olemme niitä, joita olemme, koska ne toiset ovat sellaisia kuin ovat. Ei ole tällaisia meitä ilman muita.

Lopussa olen ravisteltu, liikuttunut, kiitollinen. Että joku osaa.