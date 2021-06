Kunnianhimoinen mutta epäuskottava esikoisromaani kuvaa miehiä tappavaa pandemiaa.

Romaani

Christina Sweeney-Baird: Viimeiset miehet (The End of Men). Suomentanut Kirsi Luoma. Like. 350 sivua.

Viimeiset miehet on tänä keväänä merkillinen lukuelämys. Christina Sweeney-Bairdin esikoisromaani kertoo lähitulevaisuuden maailmasta, jossa pandemia tappaa 90 prosenttia miehistä.

Alussa ollaan ensiapupoliklinikalla, jossa potilaat kärsivät flunssamaisista oireista ja kuolevat yhtäkkiä käsiin.

Sairaalajännäri kulkee hyvin ja tunnelma tiivistyy. Päähenkilö, rohkea lääkäri Amanda, vaikuttaa mielenkiintoiselta hahmolta.

Mutta ei tämä koronakeväänä oikein viihteestä käy.

Viimeiset miehet jatkuu moninäkökulmatekniikalla, joka kuvaa pandemian kulkua Amandan ja muiden naishahmojen kautta. Tarkimmin kerrotaan Britannian ja itsenäistyneen Skotlannin tilanteesta, mutta välillä käydään myös Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Naiset yrittävät turhaan suojella miehiään, saada arjesta kiinni ja kehittää rokotetta.

Moniääninen kerrontaratkaisu tuo mieleen Max Brooksin romaanin Sukupolvi Z (toisessa painoksessa nimeltään World War Z). Koko maailmaa uhkaavan kriisin kuvaamiseen tekniikka sopii hyvin. Sweeney-Bairdin hahmot tosin muistuttavat melko paljon toisiaan.

Kerrontakeinot ovat realistisia ja neutraaleja, joten lukija alkaa vaatia tarinalta uskottavuuden illuusiota. Romaani tuntuu kuitenkin epäuskottavalta. Kirjailija on mahdottoman tehtävän edessä: jokainen lukija on pandemian kokemusasiantuntija ja tietää, ettei se ainakaan tällaista ole.

Romaani tuntuu lasten kuvitteluleikiltä, jossa ollaan ”vaarallista virusta”. Viranomaiset seisovat tumput suorina, tieto ei kulje, eikä tosimaailman puolelta tuttuja instansseja ole oikein olemassakaan. Tuikitavallinen, ponteva rivilääkäri selvittää viruksen ominaisuuksia harrastuspohjalta, koska ketään muuta ei tunnu kiinnostavan, vaikka ruumiit jo kasaantuvat.

Tiedonvälityksen kuvaus on erityisen epäuskottavaa. Uutiset viruksen etenemisestä saapuvat pitkiä blogitekstejä muistuttavien ”sanomalehtiartikkelien” muodossa. Koko maailma tuntuu sairastuneen viruksen lisäksi selittämättömään aloitekyvyn puutteeseen ja yhteistyötaitojen katoamiseen.

Välillä lukija huomaa ihmettelevänsä, miksi kirja on julkaistu, saati suomennettu, juuri tässä saumassa. Mieleen voi tulla myös iloinen ajatus: tositilanteessa tämä hoidettaisiin paremmin!

Toki Sweeney-Bairdin rakennelmaa voi myös ihailla. Se on kunnianhimoinen yritys hahmottaa ennennäkemätöntä, globaalia kriisiä – ja kuten kirjailija kertoo esipuheessaan, Viimeiset miehet on kirjoitettu aikana, jolloin koronasta ei tiedetty mitään.

Lähestymiskulma on arkinen ja sellaisena rohkeakin. Maailmanlopputarinoihin liittyy tyypillisesti jotakin superjännää – jos ei zombeja, niin ainakin takaa-ajoja, trillerimäistä tunnelmaa ja kiihdyttäviä henkiinjäämiskappailuja – mutta Viimeiset miehet keskittyy tavallisen elämän, surun ja menetyksen kuvaukseen. Se tuntuu yllättävän vahvalta ja omaperäiseltä ratkaisulta. Onhan niitä avaruushirviöiden ja zombien aiheuttamia ikävyyksiä jo nähty.

Viimeisissä miehissä on tietysti yksi erikoinen tvisti. Virus tappaa vain miehiä.

Uudessa deittisovelluksessa naiset voivat etsiä pelkkiä naisia, lasikatot särkyvät kirjaimellisesti ja symbolisesti ja spermapankkien talletuksia säännöstellään. Jäljelle jääneet miehet ovat himoittua seuraa.

Sukupuoleen liittyvän vallan kuvauksena Viimeiset miehet asettuu samalle jatkumolle kuin Naomi Aldermanin Voima-romaani, jossa naiset saivat kyvyn antaa sähköiskuja miehille. Mitä tapahtuisi, jos kaikki valta olisi naisilla?

Romaanin huomiot sukupuolten välisistä suhteista, vallasta ja työnjaosta ovat tosin melko itsestäänselviä ja yleispäteviä. Tuntuu siltä, että kirjailijankin on vaikea kuvitella millainen maailma olisi ilman miehiä.

Monista puutteistaan ja epäonnisesta ilmestymisajasta huolimatta romaanissa on myös toimivat puolensa. Tarinankuljetus on joustavaa ja välillä aika koukuttavakin. Romaanin iso skaala pysyy hyvin kasassa. Toivottavasti Sweeney-Bairdin seuraava kirja ilmestyy parempina aikoina.