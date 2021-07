Pauli Tapio tukeutuu ikiaikaisiin lähteisiin soimatessaan sivilisaatiota.

Runot

Pauli Tapio: Tyhjä, suuri ja öinen. Poesia. 64 s.

Pauli Tapio panee odotukset ja runousopit uusiksi heti ensimmäisillä kolmella rivillään: ”Yksi: miten sitkeää elämä kaikessa. / Kaksi: miten tieto johtaa harhaan ja sen puute. / Kolme: miten kivi vangittiin ja leijona kaiverrettiin.”

Ei näin kai kirjoita nykyään kukaan muu. Tapion toinen runokokoelma on hämmentävä nykymaailman, ehkä koko historian ryöpytys. Pitkät runot ovat kuin Vanhan testamentin profeetan jylhää puhetta.

Tapion ensimmäinen kokoelma Varpuset ja aika sai Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. Runot olivat polveilevia, oikukkaita, konkreettisia. Ne ottivat kantaa ja vaihtoivat ketterästi suuntaa.

Toisen kokoelman Tyhjä, suuri ja öinen runot pyyhkivät yli laajojen näkymien. Vaelletaan, asetutaan, halutaan tappaa leijona. Puhutaan ihmisistä, jotka keksivät raskaan teollisuuden, mutta he myös ”keksivät pöydän ja tuhkakupin ja sanovat: ’tämä on ravintola’”. Keitto, jota he syövät on kuitenkin ”vertauskuvista keitetty”.

He elävät siten henkisessä köyhyydessä.

Kirja toistaa ja muuntelee samoja kuvia. Historia on mennyt pieleen, ihmiset ovat olleet ahneita, ja on tultu tilanteeseen, jossa ei olla tyytyväisiä vaan halutaan koko ajan lisää.

Tapion kokoelma on siksi melkoinen moraliteetti. Samalla se on runollinen pamfletti, joka juuri ja juuri kantaa kielensä varassa alati toistuvien teemojensa yli.

Samalla se pyörittää sanoja siihen malliin, että ne kyseenalaistuvat: ”Kysytte, mistä tasa-arvo tulee, ja me vastaamme, että tasa-arvo tulee, kun se keksitään / ja että se keksitään, kun siihen uskotaan”.

Ydinvertaus on leijona, jota sekä palvotaan että sen sisässä kuljetaan. Kuten myös kaivettujen tunnelien läpi.

Toistuviin kuviin kuuluvat myös näytevarasto, numerosarja, raskas teollisuus ja jostain syystä myös tuhkakuppi, sisätiloista jo kadonnut esine. Kaikki heijastavat ihmisen maailmaa kielteisesti. Kuten myös valokuvaaminen. Siis esineellistäminen, joka ei anna luonnon olla luontoa.

Kaikki persoonamuodot käytetään. Kuitenkin tuntuu toistuvan sama prosessi: maa otetaan hallintaan, tehdään liikaa töitä, suot kuivataan. Lopuksi sinutellaan: ”Kaipaat pysyvää metsää, joka on samalla suo, jota ei ole ojitettu.”

Näin kokoelma täyttyy ahneuden ja kaipauksen kuvista. Pitkään se jättää melko vähän tilaa mielikuvitukselle ja mielleyhtymille, tihenee sentään lopuksi: ”Olet totinen, verinen rytmi ja sitä, mitä sydämeesi toistaa”. Ja ”Aavistatko perhosentoukan kielesi alla”.

Kokoelman alkupuolta olisi voinut karsia ja painottaa paremmin runona kulkevaa lopun hyväksi.

Tapion sivilisaatiokritiikki, syvemmän hengen pyyde, on sinänsä tuttua parin vuosisadan ajalta. Hänen kielensä on sentään omaperäistä, joskin toisteista. Ei siis aivan esikoiskirjan tapaista monimuotoista runoilmaisua.

