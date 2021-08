Stuart Turtonin Pimeitten vetten paholainen ei yllä esikoisen tasolle, mutta on viihdyttävä suljetun tilan mysteeri

1600-luvun sherlockit ratkaisevat mahdotonta rikosta kirotulla laivalla.

Romaani

Stuart Turton: Pimeitten vetten paholainen (The Devil and the Dark Water). Suom. Jaakko Kankaanpää. Otava. 512 s.

Vuonna 1634 purjealus Saardam on lähdössä Batavian satamasta pitkälle matkalle kohti Amsterdamia. Batavian kenraalikuvernööri Jan Haan palaa kotiin ottaakseen vastaan paikan kauppakomppanian johtajistossa. Hänen mukanaan lähtee perhe: vaimo Sara ja tytär Lia sekä rakastajatar Creesjie. Laivaan raahataan myös kuuluisa rikosten ratkaisija Sammy Pipps, vangittuna. Sammysta pitää huolta suurikokoinen sotilas ja kenraalikuvernöörin vanha suojatti, luutnantti Arent Hayes. Arent on myös kaksikon kirjuri. Hän on kirjoittanut kuvauksia Sammyn ratkaisemista rikostapauksista ja julkaissut ne. Kukaan ei tiedä miksi Sammy on vangittu, mutta perillä häntä odottaa teloitus.

Juuri ennen Saardamin lähtöä rujo spitaalinen nousee laatikkopinon päälle ja ilmoittaa laivan olevan kirottu. Kaikkia sillä purjehtivia uhkaa tuho. Lausuttuaan kirouksen spitaalinen leimahtaa liekkeihin ja kuolee. Käy ilmi, että häneltä on leikattu kieli. Kuka sitten puhui? Oliko äänessä itse paholainen?

Kun laiva levittää purjeensa, joku on piirtänyt niihin Vanhan Tomin merkin. Vanha Tom on paholainen, jonka palvelijoiksi vuosikymmeniä aiemmin oli paljastunut koko joukko aatelissukuja. Moni on menettänyt henkensä Vanhan Tomin kätyriksi syytettynä. Myös kuvernööri ja Arent ovat kohdanneet Vanhan Tomin aiemmin.

Stuart Turtonin viime vuonna suomennettu esikoisteos Evelynin seitsemän kuolemaa ihastutti huimalla ideallaan ja suljetun tilan dekkarijuonellaan. Pimeitten vetten paholainen ei aivan yllä esikoisen tasolle, mutta erittäin viihdyttävästä suljetun tilan mysteeristä tässäkin on kyse.

Saardam on täynnä inhottavia ihmisiä. Laiva on jaettu tiukasti kahtia: aatelisten ja matkustajien puoli on erillään miehistöstä, joka koostuu raakalaisista. Miehistön puolelle laivaan eksynyt matkustaja saa syyttää itseään, jos joutuu tapetuksi tai raiskatuksi. Vain väkivalta ja sillä uhkaaminen estää laivaa muuttumasta teurastamoksi.

Lähes kaikki romaanin henkilöt ovat sekä riippuvaisin kenraalikuvernööri Haanista että vihaavat tätä. Vain Arent rakastaa sedäksi kutsumaansa Haania. Mutta Arentkin kauhistuu kuullessaan setänsä toimeenpanemista alkuasukkaiden joukkomurhista ja muista hirmuteoista. Onko setä siirtynyt Vanhan Tomin palvelukseen?

Romaani on parhaimmillaan kuvatessaan autiolla merelle eksyneen laivan ilmapiiriä, jota mystiset tapahtumat vievät kohti hulluutta. Öisin laivaa seuraa punainen lyhdyn valo. Kun se palaa, tapahtuu kauheita. Vanha Tom tuntuu leikittelevän laivalla ja sen matkustajilla.

Syvemmällä tasolla romaani kertoo siitä, kuinka ihmiset on helppo saada uskomaan asioita ja myös tekemään uskonsa voimin äärimmäisen pahoja tekoja.

Turton kokoaa romaaninsa tutuista aineksista. Sammy ja Arent vaikuttavat epäilemättä tarkoituksella 1600-luvun Sherlockilta ja Watsonilta. Etenkin tarinan alkupuoli on täynnä erilaisia vihjeitä, johtolankoja ja merkitykselliseltä tuntuvia yksityiskohtia. Myös Turtonin esikoisteos oli rakennettu kuin kirjallinen rikospähkinä.

Pimeitten vetten paholaisen lopetukselle kertyy kovasti paineita. Kaikki ovat epäilyksenalaisia, kaikilla on salaisuutensa ja yliluonnollinen kirouskin koskee jokaista. Turton joutuu hiukan pinnistelemään saadakseen kaikki langat ja juonteet solmittua ratkaisuunsa. Lopputulos ei ole täysin elegantti, mutta riittävän tyydyttävä päätös hyvälle lukuromaanille.