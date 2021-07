Benedict Wellsin Yksinäisyyden jälkeen on miljoonia myynyt laaturomaani – eikä sen suomennos ollut itsestäänselvyys

Benedict Wellsin Yksinäisyyden jälkeen on kuin ilmetty Keltaisen kirjaston kirja, vaikka sen kansista puuttuvat sarjan tunnusvärit.

Romaani

Benedict Wells: Yksinäisyyden jälkeen (Vom Ende Der Einsamkeit). Suom. Raimo Salminen. Aula & Co. 321 s.

Nukkuuko Keltainen kirjasto? Sveitsiläis-saksalaista Benedict Wellsiä (s. 1984) sopivampia tarjokkaita Tammen kunnianarvoisaan käännöskirjasarjaan ei kävele vastaan päivittäin. Onneksi pienempi kustantamo on tarttunut tilaisuuteen, ja Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnolla palkittu Yksinäisyyden jälkeen on luettavissa suomeksi viisi vuotta ilmestymisensä jälkeen. Miljoonia myynyt teos on nyt saatavilla noin neljälläkymmenellä kielellä.

Romaani kertoo kolmen Münchenissä varttuvan sisaruksen tarinan – heistä nuorimman, Julesin, näkökulmasta. Vanhemmat kuolevat auto-onnettomuudessa Julesin ollessa kymmenenvuotias. Jules, Liz ja Marty sijoitetaan internaattiin käymään koulutiensä loppuun.

Sisarukset reagoivat traumaan hyvin eri tavalla. Liz vaihtaa miestä kuin sukkaa, juhlii ja vetää kamaa; Marty sulkeutuu kammioonsa ja tulee kouluajan päätyttyä ulos menestyvän startupin kanssa. Jules on ollut ekstrovertti ja jopa uhkarohkea lapsi, mutta vetäytyy internaatissa kuoreensa eikä tunnu tietävän, mistä kohtaa elämä pitäisi koulun jälkeen aloittaa.

Romaanin juoni seuraa Julesin ja hänen internaatissa tapaamansa Alvan rakkaustarinaa, johon tulee paikoin vuosien taukoja. Alva on Julesin sielunkumppani, joka ainoana internaatissa pääsee samalle taajuudelle herkän ja yksinäisen pojan kanssa.

Kun Alva ja Jules tapaavat jälleen, on Alva naimisissa kuuluisan, jo eläkeikäisen venäläiskirjailijan A. N. Romanovin kanssa ja asuu korkealla Alpeilla. Julesin pitkittyvä vierailu pariskunnan taikavuorimaisen eristyneessä kodissa tekee mieli nimetä kirjallisuuden suurien kolmiodraamojen joukkoon. Jules löytää itsensä kirjoittajana, mutta auttaa samalla sairasta vanhusta hänen viimeisissä töissään…

Yksinäisyyden jälkeen on viimeistä piirtoa myöten laaturomaani. Asiasta on syytä varoittaa. Näin he, joissa sana herättää kauhunväristyksiä, osaavat tarvittaessa pitää kirjaan etäisyyttä.

Romaanissa vilahtavien kulttuurituotteiden kaltaiset detaljit ovat kuin sisustussuunnittelijan käsialaa. Alvaa ja Julesia yhdistämään sopivat kuvitteellisten Romanovin teosten lisäksi nuorena kuolleen Nick Draken musiikki sekä Carson McCullersin kulttiromaani Yksinäinen sydän.

Kerronta on eleganttia mutta selkeää, vaikka tarina etenee ovelin harppauksin ja kaikkea muuta kuin kronologisesti. Kirjan alussa keski-ikäinen kaksosten isä Jules toipuu moottoripyöräonnettomuudesta, jonka moni epäilee olevan itsemurhayritys. Tilanteeseen palataan vasta lopussa, kuin kokonaisen elämänkierron jälkeen. Tarinaan jää myös pitkiä aukkoja, jotka Wells täyttää vähäeleisesti takaumilla ja pienillä yksityiskohdilla.

Kertoo valitettavasta katkoksesta eurooppalaisen ja suomalaisen kirjallisen kulttuurin välillä, että edes ilmeisimmän saksalaisen kielialueen menestysteoksen suomentaminen ei ole itsestäänselvyys. Mutta kun työhön on kerran ryhdytty, on se tehty pieteetillä. Raimo Salmisen suomennos on ehdotonta ässäluokkaa alkupuolen pieniä kauneusvirheitä lukuun ottamatta.

Suomessa on viime aikoina päässyt otsikoihin väittämällä, että rakkaudesta kirjoittaminen ei ole suotavaa, jos haluaa olla vakavasti otettava kirjailija. Väitteen voi helposti kumota lukemalla klassikoita – tai ajankohtaista eurooppalaista kirjallisuutta.

Benedict Wellsin maailmassa rakkaus ei ole helppo tai itsestään selvä aihe, mutta lopulta se tekee elämästä elämisen – ja kirjoittamisen – arvoista.