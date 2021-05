Valto Baltzaria ja Heikki Sarmantoa innoitti klassikkoelokuva Cherbourgin sateenvarjot.

Suomalais-ranskalainen omakustanne-elokuva Muistojeni kahvila sai Venäjällä taannoin poikkeuksellista huomiota. Se valittiin Moskovan elokuvajuhlien päätöselokuvaksi.

Gaalanäytös järjestettiin Rossija-teatterissa 29. huhtikuuta. Suomesta paikalle oli kutsuttu ohjaaja Valto Baltzar, pääosaa esittävä Eveliina Kauhanen sekä kuvaaja Kimmo Koskela.

”Se oli aika huikea kokemus”, Baltzar kertoo.

”Näytöksen jälkeen jatkot olivat muutaman sadan metrin päässä yökerhossa. Kävelymatka kesti toista tuntia, sillä matkalla meistä otettiin valokuvia kymmenien festivaalivieraiden kanssa.”

Moskovan elokuvajuhlat on perinteikäs ja aikoinaan alallaan maailman tärkeimpiin lukeutunut tapahtuma, jota ei kuitenkaan enää noteerata lännessä yhtä laajasti kuin ennen. Festivaalijohtaja Nikita Mihalkov on tunnettu elokuvaohjaaja ja Venäjän keskeisiä kulttuurivaikuttajia.

Baltzaria innoitti Jacques Demyn elokuva Cherbourgin sateenvarjot. Vuosia sitten hän oli järjestämässä ullanlinnalaisille naapureilleen elokuvailtaa. Vuokraamosta ei kuitenkaan löytynyt Luchino Viscontin elokuvaa, jonka hän halusi näyttää. Hän poimi sitä korvaamaan Demyn teoksen, joka teki suuren vaikutuksen.

”Ihastuin elokuvaan, sen tunnemaailmaan ja visuaalisuuteen. Päätin tehdä ranskalaisella tekstillä musikaalin. Syntyi kahden hengen näytelmä Aleksanterin teatteriin, jossa Baltzar on ohjannut useita teoksia.”

”Mutta halusin myös tehdä elokuvaa, mikä oli minulle uutta, ja nimenomaan musikaalielokuvaa.”

Aikuisille suunnatut musikaalit ovat Suomessa melko harvinaisia. Viimeisimpiä lajityypin elokuvia ovat Oskari Sipolan Ollaan vapaita (2015), Neil Hardwickin Jos rakastat (2010) ja Timo Koivusalon Kaksipäisen kotkan varjossa (2005).

Hanke ei saanut Suomen elokuvasäätiöstä tuotantotukea. Baltzar turvautui yksityisiin sijoittajiin ja sponsoreihin. Hidas rahoittaminen johti ikäviinkin otsikoihin, sillä aikataulun venyessä jotkut yhteistyökumppanit vetäytyivät.

Helsingissä ja Ranskan Cherbourgissa lopulta syksyllä 2018 kuvattu Muistojeni kahvila saa Suomessa elokuvateatterilevityksen loppuvuodesta. Elisa Viihde on hankkinut sen suoratoisto-oikeudet.

Elokuvan näyttelijöistä tunnetuimmat ovat Eveliina Kauhasen esittämän päähenkilön äitiä näyttelevä Irina Björklund sekä Anouchka Delon, ranskalaisen supertähden Alain Delonin tytär.

Muistojeni kahvilan budjetti on alle miljoona euroa, vaikka sitä on kuvattu kahdessa maassa ja musiikkia esittää The City of Prague Philharmonic Orchestra, jonka nimi on yleinen amerikkalaistuotantojen lopputeksteissä.

Cherbourgin sateenvarjoihin teki musiikin Michel Legrand. Baltzar sai säveltäjäkseen Heikki Sarmannon, johon hän kulttuurisuvun kasvattina oli tutustunut jo teini-ikäisenä.

”Ensimmäisen kerran tapasin Heikin Tove Janssonin syntymäpäivillä, kun olin 15-vuotias”, Baltzar muistelee.

”Ystävystyimme muutama vuosi sitten. Esittelin hankkeen, ja Heikki innostui. Annoin hänelle teemaan liittyviä runojani, ja hän alkoi heti säveltää niihin musiikkia. ”

Suomalaisen jazzin legenda Sarmanto on säveltänyt valkokangaselokuvan musiikit vain kerran aiemmin, Matti Kassilan ohjaamaan jännäriin Jäähyväiset presidentille vuonna 1987. Lisähaastetta toi se, että näyttelijät, joista kaikilla ei ole musiikkitaustaa, laulavat Muistojeni kahvilassa itse.