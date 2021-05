Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Nykytaide

Ihme Helsinki 2022 -teoksen tekee Amar Kanwar

Amar Kanwarin Learning from Doubt -teos on kymmenen viikon pituinen verkkokurssi, joka perustuu Kanwarin taideinstallaatioon ja näyttelyyn The Sovereign Forest.

Aman Kanwar toteuttaa nykytaidefestivaali Ihme Helsingin ensi vuoden tilausteoksen.

Nykytaidefestivaali Ihme Helsingin ensi vuoden tilausteoksen toteuttaa intialainen Amar Kanwar. Learning from Doubt -teos on kymmenen viikon pituinen verkkokurssi, joka perustuu Kanwarin taideinstallaatioon ja näyttelyyn The Sovereign Forest. Amar Kanwar on syntynyt New Delhissä Intiassa vuonna 1964, jossa hän asuu ja työskentelee. Hänen elokuvansa ja installaationsa ovat peräisin konfliktialueiden kertomuksista. The Sovereign Forest on luova vastaus käsityksiin rikoksesta, politiikasta, ihmisoikeuksista ja ekologiasta. ”Jos jokainen hetki sisältää mahdollisuuden olla elossa ja olla kuollut, voisiko voimakas tietoisuus jokaisesta hetkestä luoda myös voimakkaan tietoisuuden elämästä ja kuolemasta? Jos rikos tapahtuu edelleen suuresta todistusaineistosta huolimatta, onko rikos näkymätön tai todisteet näkymättömiä vai ovatko molemmat näkyviä, mutta niitä ei nähdä?" Kanwar sanoo tiedotteessa. Näkymä The Sovereign Forest -näyttelystä Kasselissa vuonna 2012. Kurssiin sisältyy ekologisen kestävyyden kokeiluja liittyen Odishassa Intiassa sijaitsevaan siemenpankkiin sekä kokemuksia The Sovereign Forest -installaation tekemisestä ja esittämisestä. Kurssi toteutetaan verkossa elokuvien, lukemiston, podcastien ja taiteilijan kanssa vietettyjen vuorovaikutteisten live-istuntojen muodossa. Kanwarin elokuvia esitetään myös fyysisissä tiloissa Helsingissä. The Sovereign Forest on vuodesta 2009 jatkunut taideprojekti, joka kehittää, laajentaa ja kokeilee erilaisia ilmaisumuotoja ja esittämisen tapoja. Projekti on tehty yhteistyössä odiankielisen Samadrusti-uutislehden toimittajan ja aktivistin Sudhir Pattnaikin ja graafisen suunnittelijan ja elokuvaohjaajan Sherna Dasturin kanssa. Verkkokurssi Learning from Doubt on avoin kaikille Suomessa asuville. Lisätietoja rekisteröitymisestä kerrotaan syksyllä 2021. Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijat ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin (HELSUS) opiskelijat osallistuvat kurssille keväällä 2022. “Amar Kanwarin kurssi on tärkeä ja arvokas pedagoginen aloite, jossa Kanwar ei ainoastaan opeta tulevia tutkijoita ja taiteilijoita vaan tekee itse opetuksesta taiteellisen prosessin ja luo siten uuden, kokeellisen tavan tuottaa ja jakaa tietoa”, sanoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson tiedotteessa. Ihme Helsinki -festivaali toimi aiemmin nimellä Ihme. Toiminnan ytimenä ovat laadukas nykytaide ja kansainvälisiltä taiteilijoilta tilatut teokset, painopisteenään taiteen ja tieteen yhteistyö. Toimintaa rahoittavat vuosina 2020–22 perustajasäätiön lisäksi Koneen säätiö ja Saastamoisen säätiö.