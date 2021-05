Teatteri on hetken taidetta. Se on, ja sitten sitä ei ole. Mutta onko se tuo ominaislaatu mikä tekee teatterin siirtämisen ruudulle niin haastavaksi?

Teatterimuseon kokoelmissa on paljon tutkijakäyttöön tarkoitettuja tallenteita teatteriesityksistä.

”Rupisimmat­kin kameratyöt jäävät elämään. Kun taas teatterissa, kaikki se taiteellinen panostus, ihmisten valtava työpanos: kaikki katoaa. Se on hirveän julmaa – mutta myös hirveän kaunista.”

Näyttelijä Carl-Kristian Rundman vastasi noin syntymä­päivä­haastattelussaan viime joulukuussa, kun kysyin teatterin ja television tekemisen eroista.

Kaikki katoaa. Hirveän julmaa, mutta myös hirveän kaunista.

Kanniskelen vastausta edelleen mielessäni. Itsestään selvää, yksinkertaistakin, mutta jokin lauseessa osuu sielun kipeään kohtaan, siihen jota mielellään vähän tökkii tai silittelee.

Teatteri on hetken taidetta, se tapahtuu ajassa ja paikassa, ihmisten välillä. Se on, ja sitten sitä ei ole.

Silloin tällöin jokin teos tuntuu itselle niin merkitykselliseltä, että jo katsomosta poistuessa tietää: on tultava uudelleen. Voi käydä myös niin, että toisen kerran jälkeen tunne on sama: vieläkin on palattava.

Se on ihana tunne. Mutta todella, myös hirveän julma.

Sillä lopulta on kuitenkin erottava. Sitä paitsi kokemus ei koskaan toistu. Vaikka kukaan näyttelijöistä ei jäisi äitiyslomalle tai sairastuisi keuhkokuumeeseen, ei teos kokijalle, minulle, ole koskaan sama kuin ensimmäisellä kerralla.

Tätä on välillä vaikea hyväksyä.

Nythän on jo pitkään ollut niin, että edellä kuvattu on kuin jokin kaunis kuvaelma, järvimaisemafondi koivuineen näkyy siellä taustalla. Siis että voisi kävellä ihmisten joukossa saliin ja istua siellä, muiden keskellä, katsoa teatteria, ja ehkä vielä tulla uudestaankin.

Olisipa taas pian niin!

Mutta onhan kuitenkin ollut tallenteita ja livestriimejä, eikö? Omalta kotisohvalta teatteria, mikä vika siinä? Helpompaakin.

Kun pandemia alkoi, minäkin kyselin teatterinjohtajilta esitysten striimausten perään. Oletteko miettineet, eikö olisi kiva?

Muistan, että vastaukset olivat toppuuttelevia. Ei ole niin yksinkertaista, on kallistakin, tarvitaan kalustoa, kamerat, leikkaus, välittyykö teos.

Koska tilanne oli mikä oli – ja on mikä on – ryhdyttiin siellä ja täällä kuitenkin hankaluuksista huolimatta toimeen. Juuri sillä periksiantamattomalla optimismilla ja jaksamisella, jonka liitän erityisesti teatterintekijöihin tästä ikuisuuteen aamen.

Esimerkiksi Turun kaupunginteatteri livestriimasi Don Juanin, Espoon kaupunginteatterista lähetettiin Lehman-trilogiaa. Viiruksesta Fyra dagar av närhet, Q-teatterista Toksinen Kabaree, Ryhmäteatterista Usko, toivo, huijaus. Karanteeniteatteri syntyi, sen kautta näin esimerkiksi Takomoon tehdyn Minä olen Hossun.

Moni tuttu on katsonut, ja kehunut. Minäkin olen katsonut. Yrittänyt uudelleen, ja uudelleen, mutta.

Ei oikein, paljon mitään. Ei tunnetta, ei elämystä.

Tuntuu pahalta sanoa näin. Kulttuurialan rajoitukset suhteessa muihin aloihin ovat olleet kohtuuttomia, ja nytkö sitten striimitkään eivät kelpaa?

Tom Stoppardin Lontoossa vuonna 1993 kantaesitetyn näytelmän nimi, Arkadia (Arcadia), on kuin ironinen silmänisku. Siis arkadia, saavuttamaton, kadotettu idylli, juuri kun murehdin striimien tukaluutta ja teatterikappaleiden katoavaisuutta.

Näin teoksen kahdesti Kansallisteatterin suurella näyttämöllä sen jälkeen, kun se syyskuussa 1994 sai ensi-iltansa Antti Einari Halosen ohjaamana. Johtui se sitten toista pääroolia esittäneen Petteri Sallisen tiukoista nahkahousuista tai ei, tuli Arkadiasta minulle yksi kaikkein lähtemättömimmän jäljen jättäneistä teatterikappaleista.

Näytelmä, jonka toisessa pääroolissa säihkyi Sari Puumalainen, sekoittaa keskenään kaksi aikatasoa, kiivasta dialogia, Lordi Byronin myyttiä, runoutta, matematiikkaa, kvanttifysiikkaa, puutarhanhoitoa, heräävää seksuaalisuutta, intohimoa, historiantutkimuksen haasteita. Rakastin sitä.

Mutta millainen se oli?

Pandemia-aika nosti ajatuksen pintaan. Miltä tuntuisi nähdä tallenne itselle tärkeästä esityksestä? Olkoonkin, että se olisi vain yhdellä kameralla kuvattu, mikä on tapa, jolla useimmat teatteriteokset taltioidaan.

Teatterimuseossa oltiin avuliaita, ja sitten eräänä päivänä tietopalvelun tutkija Pälvi Laine odotti minua museon Vallilan-kiinteistön ovella. Kuljimme monta kerrosta alas kellariin.

Tutkijasalissa odotti VHS-kasetti, jonka etikettiin oli mustalla tussilla kirjoitettu: ARKADIA.

Siinä se siis oli, tuo iäksi kadotettu.

Jäätyäni yksin painoin kaukosäädintä: play.

Ensin lumisadetta ja sitten, Sallinen kotiopettaja Septimus Hodgena ja Puumalainen hänen lahjakkaana oppilaanaan Thomasinana. Mutta mitä he sanoivat?

Ääni oli kuvan tavoin otettu salin perältä, paikoitellen siitä oli mahdoton saada selvää. VHS-laatu suttasi kasvonpiirteet.

Näytelmä tuntui pitkältä. Pakko myöntää että haukottelin.

Lopputulos oli ennalta arvattava. Arkadia oli poissa.

Se mitä siitä oli jäljellä, oli jo minulla. Nauhalta sitä ei voinut tavoittaa.

Teatterin katoavaisuus, striimausten uhat ja mahdollisuudet: tiesin toki jo Teatterimuseoon mennessäni, etten ollut kehinyt kasaan mitään kovin ainutlaatuista pulmavyyhtiä. Silti vähän hämmästyin löydöstä, jonka Pälvi Laine toi nähtäväksi minun tihrustaessa Arkadiaani.

”Teatteriesitysten tallennustyöryhmän tallennuskokeilu 1987 1988 Raportit” luki mustan muovikansion selkämyksessä.

Kansion sisään oli talletettu todisteet projektista, jonka Opetusministeriön asettama työryhmä oli huolellisesti toteuttanut.

Loppuraportin mukaan tarkoituksena oli selvittää ”tutkijoiden ja eräiden teatterin ammattilaisten käsityksiä teatteriesitysten videotallentamisesta tutkimuskäyttöä varten”. Kokeilussa talletettiin Tampereen Työväen Teatterin Suuri diiva – Sarah Bernhardt, Kuopion kaupunginteatterin Sakuntala, Lahden kaupunginteatterin Niskavuoren nuori emäntä, Raivoisat Ruusut -ryhmän samanniminen Shakespeare-dramatisointi ja Turun kaupunginteatterin Punahilkka.

Koneella kirjoitetut liuskat olivat monilta osiltaan hellyttävän vanhentuneita. Televisiota esimerkiksi kuvattiin, toki ”karkeasti rinnastaen”, radioksi, johon on liitetty pieni kuva. Toisaalla pohdittiin tallentamiskohteista päättävän raadin muodostamista ja mahdollisuuksia tehdä tallenteita myös sähköisten viestintävälineiden käyttöön.

Päällimmäiseksi tunteeksi kansion selaamisesta jäi ilo. Että tässä meillä nyt on tällainen yhteinen yleisinhimillinen pulma, jota me ihmisparat kannamme muassamme vuosisadasta ja -kymmenestä toiseen.

Välillä teksti sai nyökyttelemään. ”Teatterin voima, kauneus, sen oikeutus piilee nimenomaan siinä että se on t e a t t e r i a.”

”Teatterissa yleisö ohjaa esitystä”, on Bertolt Brecht kirjoittanut ja häntä kai kannattaa näissä asioissa kuunnella.

Se on tietenkin vastaansanomatonta, itsestään selvää, mutta pelkään, että ennen tätä ennennäkemätöntä esittämättömyyden kautta en oikein ollut sisäistänyt tuota.

On kovin vaikea kohdentaa ajatuksia yleisönä olemiseen. Yleisön jäsenenä olemiseen.

Ei kai tuo pitkä mies istu eteeni, herranjumala jonkun kännykkä soi, nyt on liikaa hajuvettä. Kanssakatsojia ajattelee helposti vain silloin, kun he häiritsevät.

Mutta se mitä on olla osa massaa, hengittävää yleisöruumista, sitä on hankala lähestyä tai sanallistaa.

Ja silti on ilmeistä, että juuri se on olennaisen tärkeää.