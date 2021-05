Nykyisin vallalla olevan teorian mukaan Taiwanilta lähti 5 000 vuotta sitten väkeä, joka purjehti aikojen mittaan kanooteilla puolen maapallon ympäri. He asuttivat Tyynenmeren ja Intian valtameren saaria aina Madagaskarille saakka.

Taiwanilainen tuottaja BaoBao Chen kulki samoja reittejä australialaisen puolisonsa, musiikkituottaja ja elokuvantekijä Tim Colen kanssa. Kolmen vuoden matkojen tuloksena syntyi alueen musiikkeja yhdistelevä dokumenttielokuva ja levy Small Island Big Song.

Levy on saanut paljon kiitosta maailmalla. Muun muassa Saksan musiikkikriitikot palkitsivat Small Island Big Songin (2019) vuoden parhaana levynä. Arvostettu Songlines-lehti palkitsi sen myös.

Tänä viikonloppuna hanke nähdään Maailma kylässä -festivaalilla.

Chen ja Cole tapasivat yli sata muusikkoa kuudellatoista eri saarella. Elokuvassa ja levyllä on 38 yhtyettä tai muusikkoa. Suurin osa heistä on tuottajien löytämiä kansanmuusikoita.

”Kiersimme saaria enimmäkseen reittilennoilla tai linjalaivoilla, mutta joskus vuokrasimme pienkoneen tai kanootin. Yleensä menimme saarille, kun kuulimme, että niillä on kiinnostavia muusikoita”, BaoBao Chen kertoo puhelimessa Taiwanilta.

Madagaskarilainen Sammy Andriamalalaharijaona soitti aikoinaan Tarika Sammy -yhtyeessä.

Tunnetuin osallistuja lienee madagaskarilainen Sammy Andriamalalaharijaona, joka oli aikoinaan Tarika Sammy -yhtyeessä. Myöhemmin nimensä Tarikaksi lyhentäneellä yhtyeellä on jopa suomenkielinen Wikipedia-sivu.

Chen kertoo, että Andriamalalaharijaona polki pyörällä 30 kilometriä osallistuakseen kuvauksiin.

Dokumenttielokuva näyttää muusikot esittämässä kappaleita ja kertoo niiden tekemisestä. Chen ja Cole kuvasivat sen ja äänittivät myös kaiken musiikin matkoillaan.

”Meillä oli mukana vain kamerat ja mikrofonit. Paikalliset muusikot sävelsivät ja soittivat kappaleen jollakin saarella. Sitten veimme sen seuraavalle, jossa sikäläiset muusikot kuuntelivat sitä ja jammailivat päälle. Kappaleet ovat syntyneet sillä tavalla kerroksittain”, Chen selittää.

Taiwanilainen Sauljaljui (Tai Siao-chun) elokuvassa Small Island Big Song.

Toisin kuin hankkeen nimi sanoo, kaikki saaret eivät toki ole pieniä. Esimerkiksi hankkeen ääripisteet Taiwan ja Madagaskar ovat väestöiltään nelisen kertaa Suomen kokoisia valtioita.

Hanke ei pyrikään keräämään tarkkaa tietoa vaan tarjoaa romanttisen sukelluksen maantieteellisesti valtavan alueen kulttuureihin.

Tuloksena eri saarien musiikeista syntyi omalaatuisia yhdistelmiä, joista voi aavistella kulttuurien vuosituhansien takaisen sukulaisuuden, vaikka soittimet ja kielet vaihtelevat.

Taiwan tunnetaan nykyisin valtiona, jota Kiina pitää kapinallisena maakuntanaan. Sen väestöstä 98 prosenttia on han-kiinalaisia, jotka ovat myös Kiinan suurin etninen ryhmä. Alkuperäiskansoja on 16. Pienestä suhteellisesta osuudesta huolimatta heitä on satoja tuhansia.

Chen (s. 1989) kasvoi Taiwanissa vegaaniperheen luomutilalla ja osallistui Jane Goodallin säätiön Roots and Shoots -hankkeeseen, joka kouluttaa nuoria parantamaan maailmaa.

Etniseltä taustaltaan hän kuuluu hakka-kiinalaisiin, jotka niputetaan yleensä Taiwanilla yhteen han-kiinalaisten kanssa. Hakkojen kieli kuitenkin eroaa han-kiinasta niin paljon, että he eivät ymmärrä toisiaan. Hakkoja on Taiwanilla 14 prosenttia.

”Emme koe olevamme kiinalaisia, mutta en kuulu myöskään alkuperäisryhmiin. Olemme olleet täällä 400 vuotta. Kasvoin pienessä kylässä Tyynenmeren rannalla. Koulussa luokkakavereistani kolmannes oli alkuperäiskansoja, mikä oli poikkeuksellista.”

Yumi Yet Bamboo band on kotoisin Papua-Uusi-Guineasta.

Small Island Big Song -hankkeella Chen ja Cole haluavat myös kiinnittää huomiota sukupuuttoaaltoon, ympäristötuhoon ja etenkin ilmastomuutokseen. Ne kaikki näkyvät voimakkaasti Oseanian ja Intian valtameren alueilla, joilla asuu 400 miljoonaa taiwanilaisen kulttuurin perillistä.

Herääminen kulttuurien merivirtauksiin ja ilmastonmuutokseen sai Chenin ja Colen jättämään kotinsa ja työnsä Australiassa ja ryhtymään uskaliaaseen hankkeeseen. He rahoittivat sen säästöillään, apurahoilla ja joukkorahoituksella.

”Monet tietävät ilmastonmuutoksen, mutta harva tuntee ketään, johon se on vaikuttanut. Me näimme paljon. Meri nousee ja kaventaa viljelymaita. Syklonit, taifuunit ja muut äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Yksi kylä oli jo jouduttu siirtämään rannalta vuorille.”

Nyt Chen ja Cole valmistelevat seuraavaa levyä. Ensi vuonna suunnitelmissa on laaja Yhdysvaltain kiertue, johon kuuluu konserttien ohella työpajoja ja muita tilaisuuksia yliopistoissa. Sen jälkeen olisi vuorossa Euroopan kiertue.

Mutta tänä viikonloppuna Maailma kylässä -festivaali esittää heidän dokumenttinsa ja verkkoon tulee uusi konsertti, jossa esiintyy viisi muusikkoa Taiwanilta, Mauritiukselta, Tahitilta ja Madagaskarilta – josta on mukana Sammy Andriamalalaharijaona.

”Jokainen sai kymmenen minuuttia aikaa esittää kappaleensa. Lopuksi kaikki esiintyvät yhdessä. Viimeinen kappale on tehty samoin kuin dokumentissa. Se on seuraavan levyn ensimmäisen kappaleen ensi-ilta. Ja mukana on myös suomalainen kanteleensoittaja Marjo Smolander!”

