Lahdessa on metsäinen veistospuisto, jossa kynnykset taiteen ja katsojan väliltä ovat poissa

Lahdessa on kansainväliseen arvostukseen nousseen kuvanveistäjä Olavi Lanun mukaan nimetty metsäinen veistospuisto, jossa kynnykset taiteen ja katsojan väliltä ovat poissa.

Suuren kiven alla istuu ihmishahmo suojassa. Vuosia katsoin veistosta niin, että maailma on raskaana miettivän ihmisen yllä.

Myöhemmin, tarkemmin katsoen, huomasin, että hahmo ei ole tuskainen lainkaan, vaan istuu rennosti, omissa oloissaan.

Kivi on valtava, mutta hahmo kannattelee sitä levollisuudellaan. Veistoksen teho syntyy tästä mahdottoman mahdollisuudesta. Sen jälkeen aloin katsella kiveä ilmavan keveänä. Hahmo tukee kiveä, kivi suojaa hahmoa, ihminen ja kivi ovat samaa luontoa. Sama silmä ja kohde, tulkinta muuttui. Katsoja havainnoi teosta mielensä läpi.

Teos on kansainvälisesti arvostetun ympäristötaiteilija, professori ja kuvanveistäjä Olavi Lanun (1925–2015) Tuki (1991), yksi Lahden Kariniemenmäen metsäisen Lanu-puiston kahdestatoista veistoksesta. Teokset valmistuivat luonnonkauniille paikalle Lahden kaupungin perustamaan puistoon vuosina 1989–1992.

Lanu vaikutti suuren osan elämästään Lahdessa, ja metsäinen, kaikille avoin veistospuisto on kulttuurinen helmi Euroopan tämän vuoden ympäristöpääkaupungissa. Taiteilijan veistoksia on muutenkin esillä Lahden kaupunkikuvassa. Myös uuteen visuaalisten taiteiden museo Malvaan johdatteleva teos, kuvanveistäjä, arkkitehti Akseli Leinosen Kylän portti (2021), käy vuoropuhelua Lanun taiteen kanssa tutkiessaan, miten ihminen sulautuu kaupunkiympäristöön.

Akseli Leinosen Kylän portti -teos Lahdessa.

Olavi Lanu oli suomalaisen maa- ja ympäristötaiteen edelläkävijöitä. Hän herätti runsaasti kansainvälistä huomiota Venetsian biennaalissa vuonna 1978 Elämää suomalaismetsissä -sarjallaan.

Biennaalin teemana oli tuolloin taiteen ja luonnon vuorovaikutus. Taidekriitikko Markku Valkonen on todennut, että Lanu nousi yllättäen yhdeksi Venetsian biennaalin tähdistä. Taiteilija on itse huvittuneena muistellut tilaisuutta, jossa amerikkalaiset toimittajat kysyivät häneltä, miltä tuntuu nyt olla ”suuressa maailmassa”. Lanu oli vastannut: ”Kaipaan takaisin syviin metsiin.” Lanua pidettiin eksoottisena metsien miehenä, vaikka hän oli opiskellut myös Pariisissa ja kierrellyt paljon Euroopan museoissa.

Venetsian biennaalin jälkeen Lanulle tuli yhä enemmän kansainvälisiä näyttelykutsuja. Hän osallistui biennaaleihin tai näyttelyihin muun muassa Belgiassa, Australiassa, Ranskassa, Italiassa ja Brasiliassa.

Menestys Venetsiassa antoi suunnan Olavi Lanun taiteelliselle toiminnalle, jota myös Lanu-puisto ilmentää.

Lanu-puiston veistokset sulautuvat luontoon Lanun ajattelun mukaisesti. Useat niistä ovat kookkaita, mutta kaikkea muuta kuin uhoavia. Ne eivät huuda itseään julki, vaan ovat läsnä kuin puiston puut, kivet, luonto kaikkineen. Ne voivat sammaloitua rauhassa, ovat erilaisia eri vuodenaikoina.

Suomessa hänen veistostaidettaan on ollut esillä myös vuosina 1983–2012 toimineessa Taidekeskus Retretissä, jonka syntyvaiheessa hänen roolinsa oli keskeinen. Punkaharjulla, Retretin junaseisakkeella on yhä Lanun suurin veistos Siirtolohkare (1987). Retretti aukeaa uudelleen tänä kesänä nimellä Saimaan taideluola Retretti.

Olavi Lanu rakasti pyöräilyä. Hänen vaimonsa, kuvataiteilija Tarja Lanu kertoo: ”Hänellä oli kaksi pyörää, toinen kesä- ja toinen talvipyörä. Molemmissa oli korotettu ohjaustanko niin, että pystyi ajamaan selkä suorana ja siten katsomaan luontoa paremmin. Hän luki karttaa iltaisin sängyssä kuin kirjaa, löysi uusia yhteyksiä, polkuja ja peltoja. Pyöräily oli nimenomaan katsomista, ei kuntoilua varten.”

Lanu ei niinkään kuvannut luontoa kuin teki taidetta luonnon materiaaleista ja muodoista, luonnon kanssa vuorovaikutuksessa.

Hän alkoi käyttää ensin luonnosta kerättyjä aineita ja sijoitti sitten veistoksensa luontoon. Taiteilija saattoi herätä aamulla varhain keräämään tuoksuvia kukkia veistoksiinsa ja valokuvasi teokset ennen kukkien nuupahtamista.

Ympäristötaide oli aluksi esillä näyttelyissä valokuvina. Näyttelykutsujen myötä kasvoi tarve kestävimpiin materiaaleihin, joten hän alkoi jäljitellä luonnonmateriaaleja lasikuidusta, hartsista ja betonista valmistamissaan teoksissa.

Lanun taide on liitetty myös ekologisen tietoisuuden heräämiseen 1970-luvulla. Lanu itse suhtautui sekä luontoon että taiteeseen hyvin arkipäiväisesti. Hänen teoksissaan turhat kynnykset taiteen ja katsojan väliltä ovat poissa: ihannetilanteessa taide sulautuu luontevaksi osaksi arkea, jolloin se muuttuu myös välttämättömyydeksi, ei joksikin irralliseksi osaksi elämää.

Taiteen sanallinen selittäminen rajaa katsojan tulkinnan vapautta ja imee voimaa itse teoksesta. Kirjailijakaan ei tiedä, mitä ajattelee, ennen kuin kirjoittaa sen. Kirjailija Veijo Meren sanoin ”Kirjoitan saadakseni tietää.”

Lanulla oli viisautta olla tulkitsematta teoksiaan. Hän on todennut: ”Töilläni ei ole mitään sanomaa, mikä olisi minusta itsestäni lähtöisin. Minä viestitän ainoastaan tekemisen iloa. Kaikki muu, mikä tulee sen lisäksi, on katsojan mielikuvituksen tuotetta tai hänen assosiaatioitaan.”

Lanu näyttää lähes kategorisesti vieroksuneen taidettaan ympäröivää puhetta ja teoretisointia. Retretin vuoden 1984 näyttelyjulkaisun haastattelussa hän laittaa leikiksi: ”Eilen pyöräili yks ukko ohi ja huusi ’Pitää kääntää toisin päin, muuten menee veri päähän!’ Kun se oli mennyt ohi niin mä tajusin et se puhu tosta taivasta kohti sojottavasta jalasta. Siinä on minusta riittävän hyvä taideyleisö, se on huolestunu.”

Arvelen, että hän tarkoitti teosta Lehmus, jonka yksi versio sijaitsee Lahden keskustan Lanu-aukiolla. Olin olettanut sen puuksi. Kerran satuin nostamaan katsettani: laella oli ihmishahmo jalat kohti taivasta. Mieleen välähti eksistentiaalinen kuva ihmisen tilasta: luonto kannattelee maailmaan heitettyä, pudotuksessa olevaa ihmistä.

Olavi Lanun Lehmus-teos Lahden Lanu-aukiolla.

Lanu-puistoon sijoitetun teoksen Keko (1989) hahmo istuu puolestaan muurahaiskeon päällä kuin joogi. Katson sitä tyyneyden kuvana.

Olavi Lanu piti ihanteena, että katsoja tulisi ikään kuin yllätetyksi luontoon sijoitetulla teoksella. Ällistys tekeekin hyvää luonnossa liikkujalle. Aivotutkija Katri Saarikivi on kuvannut maiseman ihmeellistä vaikutusta mieleen: ”Kun ihminen ällistyy, mallien käsittelyyn liittyvät aivoalueet ovat vähemmän aktiivisia. Silloin vähän niin kuin pipo löystyy.”

Lanun taide toimii tällä tavoin. Veistospuistossa kuljettuaan silmä myös aktivoituu näkemään veistoksellisia muotoja luonnossa itsessään.

Katson Lanun teoksia ajattomina, universaaleina kuvina ihmisen ja luonnon yhteydestä. Taiteilija vältti teoksiensa tulkitsemista. Silti vaimolleen Tarjalle hän oli joskus todennut: ”Jos minussa on jotakin lämpöä, haluan, että se välittyy teoksiini”. Tästä ei jää epäilystä.

Olavi Lanun Keko-teos.

Olavi Lanun Kaksi kiveä -teos.

Olavi Lanun Hellä kivi -teos.