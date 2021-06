Espoon kaupunginteatterin ja Ulappa Productionsin yhteistuotantoa olevan Aavesonaatin piti saada ensi-iltansa alkuvuodesta, mutta pandemian toinen aalto siirsi esitykset ensin maaliskuulle ja sitten hamaan tulevaisuuteen.

Aavesonaatti. Espoon kaupunginteatterin ja Ulappa Productionsin yhteistuotanto. August Strindbergin näytelmän suomennos Lauri Sipari, sovitus ja ohjaus Laura Jäntti, visualisointi Milja Salovaara, maskeeraus Shina Sirén, valot Joonas Tikkanen, ääni Tommi Koskinen, laulun sävellys Markus Fagerudd. Näyttämöllä Ana-Yrsa Falenius, Siri Hamari, Janne Marja-aho.

Esiintyvät taiteilijat ovat määrätietoisesti alkaneet vaatia huomiota taloudelliselle ahdingolleen, ja henkisestäkin tuskasta on vähitellen ryhdytty puhumaan ainakin teatteripiireissä.

Mitä tapahtuu valmiiksi harjoitelluille esityksille, joita rajoitusten poistuessa ei kenties koskaan pystytä tuomaan yleisön eteen työryhmän jäsenten hajaantuessa seuraaviin hankkeisiinsa. Mitä tapahtuu tekijöille, jotka eivät työnsä parissa pääse kokemaan minkäänlaista loppuhuipennusta.

Yksi tällainen tiettyä esitystä varten muodostettu ryhmä esiintyy tämän viikon ajan Espoon Revontulihallissa. Koska katsomoon pääsee ainoastaan kymmenen ihmistä kerralla, ei yleisöä ole tahdottu kiusata laittamalla pääsylippuja yleiseen myyntiin.

Aavesonaatin kolmella esiintyjällä, Janne Marja-aholla, Siri Hamarilla ja Ana-Yrsa Faleniuksella, on vahvaa taustaa teatterin lisäksi myös tanssin ja sirkuksen saralta.

Tilannetta mutkistaa entisestään se, että Laura Jäntin ohjaaman näytelmä työryhmä on koottu eri pohjoismaissa asuvista taiteilijoista ja esityksen oli tarkoitus vierailla myös Ruotsissa. Tukholmassa esityspaikaksi oli ehditty sopia näytelmän alkuperäinen kantaesityspaikka Strindbergs Intima Teater.

Tulevaisuus on tällä hetkellä täysin auki, eikä Aavesonaatille ole toistaiseksi tiedossa yhtäkään julkista esitystä.

Tiistain ensimmäinen suljettu esitys Espoossa todisti, että Aavesonaatti on jykevästi valmiina lähtökuopissaan.

Teatterin ominaislaatua, sen tihentynyttä tunnelmaa, osaa varmasti arvostaa, kun se viimein palaa vapaasti nautittavaksi.

Visuaalisesti väkevä Aavesonaatti suorastaan vyöryy päälle intensiteetillään.

Laura Jäntti on sovittanut August Strindbergin näytelmästä tiiviin ja vauhdikkaan kokonaisuuden, jossa maailma on näyttämö ja näyttämö on – toden totta – maailma.

Lavaa hallitsee akselinsa ympäri pyörivä karuselli, jossa näytelmän henkilöt pyörivät aikansa, kunnes karuselli on jälleen aika peittää verholla myöhemmin uudestaan esille otettavaksi.

Strindberg asetti valheiden, petosten ja kateuden syömät hahmonsa saman kerrostalon eri huoneistoihin, mutta Jäntin pikantisti uutetussa sovituksessa he pyörivät todella luontevasti yhteisessä karusellissa.

Teoksen kolmella esiintyjällä Ana-Yrsa Faleniuksella, Siri Hamarilla ja Janne Marja-aholla on vahvaa taustaa teatterin lisäksi myös tanssin ja sirkuksen saralta.

Aavesonaatti ei varsinaisesti ole tanssillinen esitys, mutta rytmillä on vahva osuus kaikessa. Näyttämöllä eivät liiku pelkästään esiintyjät, vaan myös roolit kiertävät. Näytelmän hahmot vetävät esille uusia hahmoja, joiden puolestaan annetaan kiertää esiintyjältä toiselle.

Elämä on täynnä julmia ja epätoivoisia ratkaisuja, joilla on taipumus ketjuuntua. Tapahtumat käyntiin sysäävä johtaja Hummel, jota aikaisemmat rikokset seuraavat aavelaumana, paljastuu pahimman luokan manipuloijaksi myös tekemiään vääryyksiä hyvittäessään.

Hyasinttihuoneen neiti ei pysty enää tuntemaan edes kukkien tuoksua, everstille ei univormun riisumisen jälkeen jää jäljelle yhtään mitään, eikä keittäjän jäljiltä kenelläkään ole syötävää.

Kerrostalon asukkaat kellarista kattohuoneistoon ovat osa samaa sirkusta ja teatterin lavalle mahtuu komeasti koko maailma.