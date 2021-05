Soittajan arjen tuntevan Jarkko Jokelaisen esikoisteos on vankkaa tekoa.

Jarkko Jokelainen: Smack – Kuolemaantuomitun laulu. Like. 380 s.

Huitominen ei auta. Varsinkaan Smackin levyjen kuunteleminen ei ­auta.

Epämääräinen suruharso ei hellitä otettaan kanssamatkustajan helmasta missään vaiheessa Smack – Kuolemaantuomitun laulu -kirjan liki 400-sivuista matkaa.

Teoksen sivuilta läikkyvien tequila-shottien ja juhlahumun määrästä huolimatta Jarkko Jokelaisen kirjoittama bändihistoriikki soi syvää melankoliaa.

Sillä alusta asti on selvää, että tämä tarina ei pääty hyvin.

Vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun 16-vuotiaan rockaulaja Ilari ”Claude” Peltolan rinta­kehä on avattu synnynnäisenä diag­nosoidun sydänvian vuoksi, hänen Smackiksi nimensä pian vaihtava Lucky Monkeys -yhtye soittaa ensikeikkansa Lepakossa keväällä 1983.

Lääkäreiden tuomio oli karu: elinajanodote on muutamasta vuodesta korkeintaan kolmekymppiseksi.

Musiikkitoimittajana pitkän päivätyön tehneellä Jarkko Jokelaisella on pätevät natsat Smack-histo­rioitsijaksi.

Hän on seurannut nuoruuden suosikkibändiään alkumetreiltä asti ja soittanut itsekin vuosikymmeniä kovaäänisissä katurock-yhtyeissä: ensin God’s Lonely Menissä, sitten Lowdown Shakin’ Chillsissä ja viimeisen neljännesvuosisadan ajan The Flaming Sideburnsissa.

Mikään kirjoittajan yhtyeistä ei ole valovuoden päässä Smackista, joka haki sointinsa ääriviivat The Rolling Stonesilta, The Stoogesilta ja MC5:lta.

Näistä lähtökohdista ei tule yllätyksenä, että soittajan arjen tuntevan kirjoittajan esikoisteos on vankkaa tekoa.

Rock-journalististen kirjojen helmasynti vältetään. Kuolemaantuomitun laulu on seikkaperäinen olematta sekava. Tarina ei hautaudu detaljivyöryn ja puhuvien päiden alle, olkoonkin, että molemmista lukija saa osansa.

Erilaisten soundien, soittaja­profiilien ja studiosessioiden seikkaperäinen erittely saattaa puuduttaa sellaisen lukijan, joka ei itse soita tai touhua bändi­kuvioissa. Toisaalta tämä kirja kertoo bändistä, ja bändit nyt tekevät lähinnä musiikkia ja levyjä.

Smack ehti tehdä viiden vuoden kuluessa neljä albumia. Jokaisen syntyprosessi sekä merkitys paitsi Smackin omassa kaanonissa, myös aikakauden rockin laajemmassa kehyksessä, käydään huolella läpi.

Noilla albumeilla todella oli merkitystä.

Smack perustettiin Helsingin Lepakkoluolassa vuonna 1982. Yhtyeen alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluivat laulusolisti Claude, kitaristi Kartsa, kitaristi Manchuria, basisti Cheri ja rumpali Juki Marjala.

Todistetusti Smack vaikutti perusteellisella tavalla ainakin kahteen bändiin, joita molempia voi sanoa ”suureksi” ja ”merkittäväksi” ilman, että luonnehdinnassa on rock-puheelle ominais­ta ilmaa: Guns’n’Rosesiin ja Nirvanaan.

Suomalaisen rockin historiassa yhtä järeä maailmanlaajuinen inspiraatioarvo lienee ollut ­ai­noastaan Hanoi Rocksilla.

Kaiken tämän Jokelainen louhii konkretiaksi esimerkkien ja aikalaiskommenttien kautta.

Subjektiivisen analyysin tekemisestä hän pääosin pidättäytyy lukuun ottamatta kirjan johdantolukua, jossa kirjoittaja tekee selväksi, millä korteilla nyt pelataan: kyseessä on kirkasotsainen faniksi tunnustautuminen.

Smackin tarina on erityisesti sen kahden perustajajäsenen ja lapsuudenystävän, Clauden ja basisti Simo ”Cheri” Martinin, tarina.

Mutta se on paljon muutakin.

Sinnikkäästi teos taustoittaa jokaisen Smackin riveissä edes käväisseen soittajan taustat ja musiikillisen tulokulman.

Jos hahmoista haluaa etsiä yhdistävää tekijää, sellaiseksi paikantuu Smack-jäsenistön eksentrisyys.

Vielä 1980-luvulla marginaalisen rockin pariin eivät selvästikään hakeutuneet niin sanotut ”tavikset”. Esimerkki: bändi­kavereita kymmenkunta vuotta vanhempi yhtyeen alkuaikojen rumpali Juki ”Heavy” Marjala oli ehtinyt ennen Smackiin liittymistään harrastaa musiikin lisäksi vakavissaan muun muassa formula-ajoa, laskuvarjohyppäämistä, nyrkkeilyä, taidemaalausta ja proosankirjoittamista.

Päät-yhtyettä vuonna 1978 perustamassa olleen kitaristi Mika ”Manchuria” Mantereen isoisä puolestaan oli toiminut jopa Suomen pääministerinä 1920-luvun lopussa.

Suku omisti maineikkaan metalliteollisuusalan yrityksen GWS:n, jonka meriitteihin kuuluu yhtiön logolla varustettu peltinen pullonavaaja, samainen klassikko, joka vielä 1980- ja 90-luvuilla roikkui naulasta lähes jokaisen suomalaisen kesämökkisaunan ovensuussa.

Smackin matka nauliutuu kahden maantieteellisesti ja henkisesti toisistaan etäällä olevan K:n ympärille: Kalifornian ja Kallion.

Ensin mainitussa paikassa kirjoittaja ei ole koskaan käynyt. Silti iholle tulee tunnistettava maisema läntisen Hollywoodin kukkula-alueen kullankeltaiseen ­auringonvaloon naamioituneesta epätoivosta.

Enkelten kaupungissa oman karun loppunsa kokeneesta Hanoi Rocksin basisti Sam Yaffasta tulee Smackille näiden viimeisen Hollywood-rutistuksen ajaksi isovelimäinen tuki, joka jopa lainaa yhtyeen viimeiseksi jääneelle rumpalille Repa Rantsilalle entisiä esiintymisvaatteitaan, jotta tämä ei näyttäisi niin resuiselta.

Smackin soittajat tallasivat Los Angelesin katuja keväällä 1990 samoissa rikkinäisissä farkuissa ja buutseissa, joissa olivat nousseet lentokoneeseen Helsingissä lähes vuotta aiemmin.

Uusiin vaatteisiin ei yksinkertaisesti ollut rahaa, koska keikoista jäi käteen niin vähän. Ja sekin vähä kului nopeasti viinaan, pilveen ja bilettämiseen, kuinkas muuten.

Lähes yhtä paljon kuin Smackista ja Claudesta, teos kertoo suomalaisen rockin kadonneesta ­aikakaudesta.

Ajatus konkretisoituu lukiessa teoksen loppupuolen Helsingin Kallioon sijoittuvia jaksoja.

Sinne, lama-ajan Helsingin­kadun kaljakuppiloihin Claude parkkeeraa epäonnistuneen Amerikan-valloituksen jälkeen rakentamaan The Fishfaces -yhtyettä.

Uusi bändi ei ehdi nousta siivilleen, vaikka tekee yhden pätevän albumin.

Kohteensa tavoin kirjoittaja taitaa itsekin kuulua ”viimeisiin mohikaaneihin”, joille tietynlainen tinkimätön rock on aina ollut jotain enemmän kuin vain nuoruuden harmiton hurahdus.

Se on ollut elämäntapa, olemisen asenne, tapa katsoa maailmaa ja kommunikoida.

Se on ollut myös tyystin toisenlainen tapa elää rockmusiikkia ja sen synnyttämiä alakulttuureita kuin sittemmin ”alalla” puikkoihin tulleella nuoremmalla muusikoiden, kriitikoiden ja levy-yh­tiöihmisten sukupolvella.

Nuoremman sukupolven edustajille rock on yhä useimmin lähinnä älyllistä tai rahallista muovailuvahaa, harjoittelualusta ja ponnahduslauta jonnekin toisaalle.

Mallia ei haeta enää menneiden vuosikymmenten itse­tuhoisista liskokuninkaista, vaan supersankarin lihaksistolla varustetuista räppäreistä.

Maailma muuttuu, ja Kuolemaantuomitun laulu havainnollistaa tahtomattaankin, että Smackin 1980-luvusta on totta vieköön pitkä aika.

On vilkaistava kalenteria: siitähän on jo pidempi aika kuin Smackin 1980-luvusta oli näiden omien esikuvien 1960-luvulle!

Asiavirheitä paikallistin yhden. Suede-yhtye ei saapunut Helsingin Vanhalle ylioppilastalolle konsertoimaan syyskuussa 1996 toisen, vaan kolmannen albuminsa Coming Up tiimoilta.

Tuo ilta jäi Clauden viimeiseksi.

Kallion Kaarlenkadun kodissa keikan jälkeen vietettyjen hilpeiden jatkojen jäljiltä laulaja ei enää herännyt. Lääkäreiden antama elinajanodote oli ylittynyt muutamalla kuukaudella.

Kuolemaantuomitun laulun tunnelmiin ja aikakauteen uppoutuessaan lukija törmää väistämättä myös omaan muuttumiseensa.

Se maailma ja elämäntapa, mikä tuntui romanttiselta ja veti magneetin tavoin puoleensa vielä 25 vuotta sitten, ei enää omakohtaisesti houkuttele.

Niin kerettiläistä kuin sellaista on kenties ääneen myöntää, on todettava, että tasainen elämä on sittenkin ihan hyvää elämää.