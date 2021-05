Robert Budreau teki draaman Tukholman vuoden 1973 panttivankikriisistä.

Tukholma-syndrooma ★★

Stockholm, USA/Kanada 2018

TV2 klo 21.05 ja Areena

Moni elokuva perustuu tositarinaan, mutta entäpä absurdiin tositarinaan? Robert Budreaun ohjaaman ja käsikirjoittaman panttivankidraaman Tukholma-syndrooma alussa annetaan ymmärtää, että luvassa on jotain poikkeuksellista.

Tosielämän tapahtumat elokuvan taustalla ovat kieltämättä erikoisia. Vuonna 1973 Tukholman Norrmalmstorgilla sijainneeseen pankkiin marssi aseistautunut mies. Pankkiryöstönä alkaneesta sotkusta kehkeytyi usean päivän mittainen panttivankikriisi, jossa kokenut rikollinen Jan Erik Olsson piti vankinaan neljää pankin työntekijää. Lunnasrahojen ja pakoauton lisäksi hän vaati paikalle toista rötöstelijää, vankilassa tuomiota istunutta Clark Olofssonia.

Lopulta kriisi ratkesi ja vangit vapautettiin. Sitä edelsi kuitenkin panttivankien outo käytös: he tunsivat solidaarisuutta vangitsijoitaan kohtaan mutta suhtautuivat poliisiin epäilevästi. Kriminologi Nils Bejerot kehitti tapauksen pohjalta käsitteen Tukholma-syndrooma, jolla viitataan panttivangin lojaaliuteen vangitsijaansa kohtaan.

Absurdius nostaa päätään Budreaun elokuvassa vain hetkeksi, kun peruukkipäinen pankkiryöstäjä Lars Nyström (Ethan Hawke) lompsii ryöstökeikalle kuin naamiaisbileisiin. Hän ihailee Bob Dylania ja Steve McQueenia ja toteuttaa ryöstösuunnitelmaansa huolettomasti lonkalta. Keikan harkituin osa taitaa olla mukana kulkeva radio, josta voi kuunnella tunnelmaan sopivaa jytää.

Pian selviää, etteivät Larsia kiinnosta holvin rahat, vaan tarkoituksena on kiristää vapaaksi vankilassa istuva roistokollega Gunnar Sorensson (Mark Strong). Kaksikkoa yhdistää epämääräiseksi jäävä kollegiaalinen side.

Voimakkain suhde syntyy kuitenkin Larsin ja panttivankien joukossa olevan pankkivirkailijan Biancan (Noomi Rapace) välille. Jostain syystä naimisissa oleva kahden lapsen äiti ei koe aseen kanssa holtittomasti heiluvaa sketsihahmoa uhkaavaksi vaan jopa auttaa tätä.

Tätä psykologista solmua, jonka pitäisi olla koko elokuvan ydin, ei kuitenkaan edes yritetä setviä sen enempää. Budreaulle riittää, että tarina tulee kerrottua.

Poikkeusoloissa syttyvää kiintymystä – vilpitöntä tai selviytymisen sanelemaa – on sitä paitsi vaikea löytää Hawken ja Rapacen näyttelemisestä.

Elokuvan epätodennäköistä pääparia esittävät Ethan Hawke ja Noomi Rapace.

Hawke on moneen taipuva näyttelijä, kuten nähtiin myös Budreaun edellisessä elokuvassa, Chet Bakerin elämää kuvanneessa Born to Be Bluessa (2015). Mesoavan pankkirosvon tragikoomisuus ei vain nyt liikuta, lähinnä ärsyttää. Bianca, jonka rooli on heittämällä kaikkein kiinnostavin, jää myös etäiseksi.

Tapauksesta on valmistunut myös Netflix-sarja, joka saa ensi-iltansa tänä vuonna. Ehkä sarjamitassa päästään syvemmälle.