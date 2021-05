Teppo Hauta-aho on paitsi kontrabasisti myös tuottelias säveltäjä, jonka tunnetuin teos on inspiroinut tauluja, runoja ja räsymatonkin

Teppo Hauta-aho on tehnyt elämäntyönsä jazzin, klassisen ja improvisoidun musiikin parissa.

Kontrabasisti Teppo Hauta-aho aloitti soittamalla jazzia, mutta hänestä tuli tunnustettu muusikko myös klassisen musiikin puolella. ”Klassisen soittamisesta on ollut hyötyä jazzissa. Se opetti soittamaan myös jämptisti.”

”Kalmisto”, vastaa Teppo Hauta-aho puhelimeen, kun hänelle soittaa syntymäpäivähaastattelua kysyäkseen. Kontrabasistin ja säveltäjän lempinimi on kulkenut mukana 1960-luvulta lähtien, mutta jos tätä ei tiedä, voi yllättyä.

Hauta-aho on tehnyt pitkän uran sekä jazzin, klassisen että improvisoidun musiikin alueilla. Säveltäjänä hänen tunnetuin teoksensa on Kadenza, joka on monissa kontrabassokilpailuissa pakollinen kappale.

”Kadenza on aivan kummitteleva. Se leviää kuin tauti, ja sitä sahaavat pikkuisetkin yrittäjät. Siitä on tullut ikivihreä, vaikka en itse sitä ymmärrä”, Hauta-aho kertoo.

Hänen kotonaan on Kadenzan innoittamia tauluja ja runoja, joita on lähetetty maailmalta. Yhteen räsymattoonkin on saatu inspiraatio teoksesta.

Hauta-ahon musiikillinen matka alkoi Korsosta 1950-luvulla. Vastapäiseen taloon muutti Seppo ”Paroni” Paakkunainen, myöhemmin hänkin tunnettu muusikko ja säveltäjä. Pari vuotta nuorempi Paakkunainen innosti naapurinsa jazzin pariin.

”Olimme Korson Vedon tansseissa työväentalolla levynsoittajina orkesterien väliajalla. Lava oli herkullinen paikka, koska siitä näki huippubasisteja keikalla, esimerkiksi Lindströmin Ekin ja Annalan Heeben. Siihen aikaan tansseissa soitettiin paljon jazzia, tangonrumpsutukset tulivat vasta myöhemmin.”

Hauta-aho hankki basson melko myöhäisellä iällä mutta kehittyi nopeasti. Paakkunaisen kanssa hän soitti sekä tanssimusiikkia että jazzia.

1960-luvulla Hauta-aho oli suomalaisessa modernissa jazzissa keskeisesti mukana. Klassisen soittaminen alkoi sen rinnalla hiukan vahingossa.

”Basso-opettajani Sibelius-Akatemiassa, ihana Nummelinin Oiva, sanoi kerran, että minun pitää mennä kaupunginorkesterin koesoittoon. Siihen mennessä se oli ollut ihan jazzia, mutta tipahdin filharmoniamonttuun. Saman tien lähdin soittamaan Sibeliuksen satavuotisrundille Eurooppaan.”

Klassinen musiikki ei vienyt täysin mennessään. Kun Helsingin kaupunginorkesteri kiersi Yhdysvaltoja, Hauta-aho karkasi vapaailtoina kuuntelemaan jazzia. Hän oli basistina Pekka Pöyryn yhtyeessä ja Tuohi-kvartetissa, jotka menestyivät Montreux’n jazzfestivaaleilla 1960–70-lukujen vaihteessa.

Jazzin ja klassisen soittaminen rinnakkain ei ollut tavallista. Kriitikot ihmettelivät, kun Hauta-aho soitti molempia jopa samana iltana.

Kaiken muun rinnalla hän aloitti säveltämisen. Kadenzan ensimmäinen osa syntyi 1960-luvun lopussa, ja tuotanto on myöhemmin kasvanut sadoilla teoksilla. Hauta-aho on säveltänyt eritasoisille kontrabasisteille nuorimmista vanhempiin.

”Sävellykset vain tulevat, ei sitä osaa selittää. Minulla ei ole opintoja säveltämiseen, mutta ei ole mitään stressiä, että olisi pitänyt opiskella ennen kuin voin olla säveltäjä.”

Avoin suhtautuminen musiikkiin näkyy myös pitkässä urassa improvisoidun musiikin soittajana.

”Moni on yllättynyt, kun improvisointi ei ole mekkalaa, jossa kitarat vonguttavat. Improvisoida voi minkälaisella kokoonpanolla haluaa, myös kamarimusiikillisesti”, Hauta-aho sanoo.

”Jazz on ihan eri juttu. Mutta eihän se haittaa, vaikka improvisaatio joskus menee jazziksi, jos soittamassa on sen alan ihmisiä. Se on niin monikaistainen tuo musiikin homma.”

Italialainen tuottaja kasasi viisi vuotta sitten cd-kokoelman Hauta-ahon kunniaksi. Levyllä basistit ympäri maailman esittävät hänen sävellyksiään, mutta myös Hauta-aho itse sai mukaan improvisaatioteoksiaan.

”Oli vähän shokki, kun kuulin, että tällaista on suunniteltu selkäni takana. Mutta se lähti käyntiin ja innostuin mukaan. Kirjava jengi lähetti nauhoituksia kuka mistäkin, Australiasta rapakon taakse.”

Korona-ajalle oli sovittu esiintymisiä, mutta niiden peruunnuttua Hauta-aho on soittanut kotona, ulkoillut ja käynyt päivittäisellä espressolla lähikahvilassa. Maailmalle basisti ei enää aio lähteä, vaikka soittokaverit ulkomailta ottavat välillä yhteyttä.

”Basson kanssa on rankkaa lähteä liesuun. Pitää raahata itse se kotelo, kauhea rontti, muuten ei voi lentää. Olen ilmoittanut heille, etten lähde mihinkään enää. Jos he tulevat tänne, sitten voin soittaa heidän kanssaan.”