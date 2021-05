Sadistisen slapstickin paluu – Kömpelössä Tom & Jerry -elokuvassa pääkaksikko on vähällä jäädä sivuosaan

Tomin ja Jerryn seikkailuun on ikään kuin sotkettu kaksi elokuvaa.

Jerry-hiiri ja Tom-kissa taistelevat New Yorkissa, osin animoidussa elokuvassa.

Lastenelokuva

Tom & Jerry (Tom & Jerry: The Movie). Ohjaus Tim Story. Pääosissa Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken Jeong. Suomenkielisinä ääninä mm. Marketta Tikkanen, Kris Gummerus, Anni Kajos, Aaro Wichman ja Lari Halme. 108 min. K7. ★★

Elokuvahistoria tuntee monenlaisia kompastelevia slapstick-kaksikoita, mutta väkivaltaisimmasta päästä lienee duo Tom & Jerry.

William Hannan ja Joseph Barberan 1940-luvulla Metro-Goldwyn-Mayerin animaatiostudiolla luomat hahmot ovat rakkaita vihollisia. Tom-katti yrittää kerta toisensa jälkeen napata Jerry-hiirtä, mutta saa aina mitä mielikuvituksellisimmin tavoin turpiinsa. Huumorin ytimessä pieni suloinen hiirulainen uunottaa isompaansa, ja mitä vain voi tapahtua.

Tim Storyn ohjaama ja Kevin Costellon käsikirjoittama Tom & Jerry -elokuva tuo piirrospätkien anarkistisen välienselvittelyn ihmisten maailmaan ja pitkään mittaan. Se tarkoittaa, että Tom, Jerry ja muut eläimet ovat animoituja, mutta ihmiset ja ympäristö elävästä elämästä.

Tom on New Yorkin puistoissa esiintyvä katumuusikko, Jerry puolestaan etsii kaupungissa itselleen uutta kämppää. Ennen pitkää he kohtaavat toisensa, ja löylytys voi alkaa.

Pieni hiiri uunottaa isoa kissaa.

Pääkaksikko kuvataan muka hupaisina altavastaajina suurten ja rikkaiden maailmassa, jossa pärjää vain nokkeluudella, jatkuvalla yrittämisellä ja itsensä ylittämisellä. Yksinään sympaattiset otukset saavat yhdessä toisistaan esiin pahimmat puolet.

Toisaalta parivaljakon dynamiikkaan kuuluu, että ajoittain yhteinen vihollinen saa heidät hetkeksi yhdistämään voimansa.

Costello on kirjoittanut heidän ympärilleen tarinan, jossa hieman samankaltainen hahmo löytyy myös ihmisten joukosta. Kayla (Chloë Grace Moretz) on juuri työttömäksi jäänyt nuori nainen, joka pestautuu – hyväsydämisyydestään huolimatta – kepulikonstein kaupungin parhaaseen hotelliin.

Hotellissa on määrä järjestää julkkispariskunnan ökyhäät. Kuinka ollakaan myös Tom ja Jerry päätyvät majailemaan samaan majoitusliikkeeseen ja saavat pian koko paikan sekaisin.

Kömpelössä tarinassa pääkaksikko on vähällä jäädä sivuosaan. Säpinä seisahtuu liian usein hotellihenkilökunnan ja hääparin keskinäisiin pulmiin.

Story ei ole saanut sovitettua pitkää ihmisten kannattelemaa juonikaarta ja sadistista kissa-hiiri-leikkiä kunnolla yhteen. On kuin katsoisi kahta elokuvaa yhtä aikaa.