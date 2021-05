Emma Stone esittelee mainiosti uuden sukupolven naispahiksen, jolla on edessään loistava tulevaisuus.

Draama

Cruella. Ohjaus Craig Gillespie. Päärooleissa Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Mark Strong. 134 min. K12. ★★★★

Monilla Disney-klassikoilla on pitkä elämä, ja yksi kestävimmistä on ollut 101 dalmatialaisella, joka alun alkaen perustui Dodie Smithin lastenkirjaan vuodelta 1956. Disney-animaatio siitä tuli vuonna 1961.

Toisen tulemisensa dalmatialaiskoirat tekivät 1990-luvulla, ja samalla päätähdeksi nousi karmea Cruella de Vil, muotitaiteilija, jolla oli pakkomielle pilkullisista koirista ja niiden nylkemisestä turkeiksi. Cruella työskenteli Lontoon keskustassa omassa muotitalossaan nöyryyttäen poloisia työntekijöitään. Häntä näytteli Glenn Close.

Viihdeteollisuudessa on aina tilaa uusille naispahiksille. Tokihan juuri Disney-yhtiöissä on historian alkuhämäristä saakka ymmärretty ilkeiden äitipuolten potentiaali, mutta päähenkilöinä naisilkimyksiä on harvassa. Viime vuosien lanseeraus on ollut kalsea Maleficent, ja hänen rinnallaan Cruella on kuin raikas tuulahdus.

Uusi elokuva paljastaa Cruellan traagisen taustan ja selittää, mikä hänestä teki lievästi psykopaatin. Cruellassa on nimittäin kaksi puolta, kuten hänen kampauksestaan voi päätellä.

Liikkeelle lähdetään siis lapsuudesta ja tytöstä nimeltään Estella. Estella elää yksinhuoltajaäitinsä kanssa ja yrittää käyttäytyä kunnolla, mutta aina välillä tytön pimeä puoli nostaa päätään. Sitä äiti ja Estella kutsuvat Cruellaksi.

Sitten tapahtuu surullisia asioita. Murheen musertama Estella päätyy Lontoon Regent’s Parkiin, ja koko elämä on aloitettava alusta. Kavereiksi ilmaantuvat veljekset (Joel Fry ja Paul Walter Hauser), ja heidän kanssaan Estella oppii tekemään pikkurikoksia. Nuoren tytön unelma muotisuunnittelijan urasta jää elämään, ja Estella päätyykin töihin kuuluisaan muotitaloon, jota johtaa hirmuinen paronitar.

Emma Thompsonin esittämä paronitar on kamala työnantaja Cruella-elokuvassa.

Tässä viitataan 1990-luvun elokuvaan. Emma Thompsonin näyttelemä paronitar on työnantajana yhtä kamala kuin oli Glenn Closen Cruella – ja hänellä on kolme dalmatialaiskoiraa.

Eletään 1970-lukua Lontoon ytimessä, joten on helppo arvata, mihin päädytään seuraavaksi. Estellasta kuoriutuu punkin tyylikuningatar, joka on olemuksestaan velkaa Vivienne Westwoodille. Samalla hän muuntuu vähitellen Cruellaksi, jonka jalkoihin kiltti Estella tallautuu.

Cruella-elokuva tukeutuu sikäli tosiasioihin, että juuri näinhän Lontoon muotitaloissa tapahtui, kun punkista tuli hetkeksi lähes valtavirtaa. Tosin paronittaren suosima konservatiivinen tyyli tuo mieleen pikemminkin 1950-luvun kuin 1970-luvun.

Craig Gillespien (muun muassa I, Tonya) ohjaama Cruella on kahden Emman, Stonen ja Thompsonin räjähtelevä viihdeshow ja kaksintaistelu.

Thompson on elementissään, ja Stone tasapainoilee hallitusti kaksijakoisuutensa kanssa. Toinen käsikirjoittajista on Tony McNamara, jonka edellinen elokuva oli Yorgos Lanthimoksen suurmenestys The Favourite. Toinen kirjoittaja on Dana Fox.

Elokuvassa aistii vielä varovaisuutta varsinkin sivuhenkilöissä ja myös musiikkivalinnoissa, mutta se antaa lupauksen tätäkin tehokkaammasta jatko-osasta. Loppurepliikit eivät jätä epäilykselle sijaa: lisää on tulossa.

Keille Cruella on suunnattu? Ei ehkä ollenkaan lapsille vaan pikemminkin teineille, mutta myös aikuisille ja jopa meille ensimmäisen polven dalmatialaisfaneille, joiden nuoruus osui 1970-luvun punk-vuosiin. Kiitettävän tarkkaa laskelmointia Disneyltä!