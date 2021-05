Ennätysaika, johon tosin vaikutti se, että lippuja myytiin ainakin aluksi vain 500 kappaletta.

Rockfestari Naamojen ja kesän kenties omalaatuisimman festivaalin liput myytiin keskiviikkona loppuun 15 sekunnissa.

Ennätysaika, johon tosin vaikutti se, että lippuja myytiin ainakin aluksi vain puolet normaalista, 500 kappaletta.

Naamat-festivaalia on järjestetty vuodesta 2000 lähtien Keski-Suomessa muuramelaisen maatilan pihapiirissä. Kyseessä on hyvin pieni festivaali, sen yleisökapasiteetti on tavallisesti vain tuhat ihmistä. Tapahtumalla on kulttimaine.

Naamojen ohjelmisto julkaistaan perinteisesti vasta lipunmyynnin jälkeisinä päivinä. Tänä vuonna ohjelmiston kanssa kuitenkin odotetaan tavallista pidempään, koska festivaalin järjestäjät odottavat, josko lippuja saisi rajoitusten salliessa myydä myöhemmin vielä lisää.

”Tietenkin kesän edetessä pandemiatilanne sekä hallituksen ja viranomaisten päätökset ja rajoitukset näyttävät mitä lopulta voidaan tehdä. Mutta tällä hetkellä suunta näyttää hyvältä ja siltä, että kesemmällä saadaan lisää lippuja myyntiin. En siis aivan vielä heittäisi kaikkea toivoa ja muuttaisi Vantaalle. Have a little faith!” sanoo Naamojen festivaalipäällikkö Foto Järvinen tiedotteessa.

Naamat järjestetään tänä kesänä 23.–25. heinäkuuta.

