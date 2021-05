Etenkin tarttuviin tauteihin liittyy fyysisen kärsimyksen lisäksi emotionaalisia taakkoja.

Harvoin tulee jonkin sarjan ääressä itkettyä niin vuolaasti, että sohvatyyny kastuu. HBO:n It’s a Sin kertoo aids-epidemian puhkeamisesta 1980-luvun Lontoossa. Ennen tehokkaita lääkehoitoja aids oli kuolemantuomio. Immuunikato teki kehon alttiiksi tuholle.

Sarjassa surullisinta ei ole hirvittävä sairaus, vaan siihen liitetty stigma, joka kohdistui jo valmiiksi sorrettuun vähemmistöön: homomiehiin. Seksi miesten välillä nähtiin rikoksena ja oli tavallista puhua sen rangaistuksesta ”homorutosta”. Se on synti, kuten Pet Shop Boysilta lainattu nimi toteaa.

Sairastunut läheinen muuttui häpeälliseksi taakaksi. Ei uskallettu koskea tai lohduttaa. Muistot poltettiin savuna ilmaan. Elämänkumppania ei kutsuttu hautajaisiin. Kuolevan ihmisen identiteetti vaiettiin kuoliaaksi. Aids oli totaalinen, ruumiillisuuden ylittävä tuho.

Koronaviruspandemian aikana olen miettinyt paljon sairastamista ja sen muista ihmisistä eristävää luonnetta, joka saattaa tuntua pahemmalta kuin sairaus itsessään.

Kirjailija Susan Sontagin keskeinen teesi esseissä Sairaus vertauskuvana (1978) sekä Aids ja sen vertauskuvat (1989) on, että syöpä ja siihen rinnastuva aids ovat sairauksia. Kyse ei ole kirouksesta tai rangaistuksesta. Tämä vaikuttaa ilmeiseltä, mutta ei ole sitä, koska ajattelumme perustuu metaforiin.

Metaforien voimasta kertoo se, että vaikka sydänkohtaus ja aids johtivat samaan lopputulokseen, kuolemaan, vain toiseen on liittynyt ylimääräistä kärsimystä.

Koska aidsia ei nähty sattuman kautta tielle osuneena vitsauksena, vaan seurauksena homoseksistä, häpeään liittyi myös sairastavien syyllisyys.

”When I look back upon my life / It's always with a sense of shame / I've always been the one to blame”, Pet Shop Boysin laulu alkaa.

Hiv-tartunta paljasti sairastuneiden identiteetin perheelle, työkavereille, naapureille. Tämä näytetään kipeästi It’s a Sin -sarjassa, jossa oma lapsen kuolemaa pahempana tuomiona vanhemmille näyttäytyy taudin ”syy”: homous.

Kesti yli vuosikymmen ennen kuin hiv saatiin lääkkeillä muutettua tappavasta krooniseksi. Hi-virukseen kehitettyä testausteknologiaa ja hoitoa on voitu tehokkaasti hyödyntää koronan kohdalla. Ehkä on syytä miettiä, millaista syyllisyyttä liitämme covid-19-tautiin.