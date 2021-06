Hurskaisen Kuihtumisessa viha ajaa kertojaa, jonka pettymys omia vanhempiaan kohtaan laajenee monologiksi nykykirjallisuuden rappiollisesta tilasta.

Romaani

Antti Hurskainen: Kuihtuminen. Siltala. 198 s.

”Haistakaa vittu.”

Näihin sanoihin päättyy Antti Hurskaisen (s. 1986) romaani. Hurskaista voi ainakin kiittää siitä, että hän vähät välittää lukijansa tunteista.

Tai kollegoidensa. Kuihtumisessa saavat huutia lukuisat elävät kirjailijat ja kirja-alan ammattilaiset.

Teoksen ilmeisin viesti on, että nykykirjallisuus on enimmäkseen ”haaleaa paskaa”. Jako nykypäivän turvallisuushakuisen mukataiteen ja aidon, riipivän taiteen välillä on niin läpeensä mustavalkoinen, että pistää vihaksi.

Se on tietenkin tarkoituskin.

Hurskaisen neljä ensimmäistä teosta ovat esseekokoelmia. Kuihtuminen on hänen toinen romaaninsa, ja edellisen romaanin 22 – kertomus syömisestä (2019) tapaan esseemäinen kerronta valuu kaunokirjalliseen ilmaisuun. Kuihtuminen on kuitenkin kaunokirjallisempi kuin edeltäjänsä, se puhuu alusta loppuun samalla kaunaisella äänellä.

Ääni on nuorehkon kirjailijamiehen, joka on elänyt turvallisen lapsuuden klassisessa kulttuurikodissa. Liukumat kertojan muistoihin paljastavat, että hänen isänsä tutki työkseen Henrik Tikkasen osoitesarjaa ja vihasi omaa juntti-isäänsä, joka puolestaan vihasi kaikkia paitsi saatananpalvojia. Tikkasen Kulosaarentie 8:ssa (1976) isän lempinimi on paholaisen ystävä, Hurskaisen Kuihtumisessa tällä nimellä kutsutaan isoisää.

Kertojan ollessa 16-vuotias hänen vanhempansa alkavat huolehtia sielun sijaan ruumiistaan, kiinnostuvat ilmastoaktivismista ja satulatuoleista. Nuori kokee tulevansa torjutuksi, kun hänet ohjataan lempeän määrätietoisesti kohti erillisyyttään. Niinpä hän alkaa kirjoittaa.

”Opin f-kirjaimen kolmevuotiaana Fabianinkadusta. Nyt isä lipui kiinteiden rakenteiden ohi ja nousi maahan palautuspirtelöpisteellä Kaisaniemessä.”

Kaikki vanhemmissa ja heidän edustamissaan pehmeissä arvoissa muuttuu vihattavaksi, mutta samalla vihasta tulee eteenpäin ajava voima.

”Kaunokirjallisuuden ydin on viha. Kirjoittaminen on aggressiivista”, muotoilee eräs Hurskaisen esikuvista, Antti Nylén, kokoelmassaan Vihan ja katkeruuden esseet (2007). Hurskainen vastaa ajatukseen Kuihtumisessa: ”Vihattoman kirjoittamisen vastine on löysällä mulkulla runkkaaminen”.

Vihassa on kiistämättä taiteellista potentiaa. Kuihtumisessa viha yhdistyy häpeään ja pettymykseen, hylätyksi tulemisen tunteeseen. Viha on herkkää ja haurasta, ja ennen kaikkea viha on ylisukupolvista.

Isävihaa voi lukea myös vihana kirjallisuutta kohtaan: kirjallisuus ja kirjallinen elämä ovat kertojan mielestä veltostuneet samanmielisiksi surkeiksi saarnoiksi kapitalismista, tasa-arvosta ja ekologiasta.

Kirjallisuudesta on tullut eettistä, kun sen pitäisi olla esteettistä.

Kertoja tarkkailee vanhuksia kaupungilla, ihastelee elämän ja kuoleman rinnakkaiseloa ihmisruumiissa. Vanhuus on kertojalle luotaantyöntävää ja samalla kiihottavaa. Hän on menettänyt uskonsa korkeampaan, mutta lähestyy pyhää vanhuuden läsnäollessa – ovathan nimenomaan vanhukset elävinä kuolleina myös lähimpänä taivaallista valtakuntaa.

Raamattua paremmin tunteva lukija poiminee teoksesta viittauksia ruumiin, sielun ja hengen anatomiaan.

Näistä kolmesta huomio kiinnittyy vääjäämättömän irstaaseen ja rappioituvaan ruumiiseen, jumalan kuvaksi luotuun. ”Jos jonkin on ylösnoustava, niin ruumiin, kuten uskontunnustus linjaa. Ruumis on konkreettinen, muistuttaa kansaneläkettä".

Koska kirjoittaminen on kertojalle kuoleman muodon hakemista, myös lopputuote, kirja, on eräänlainen ruumis.

Kirjallisuudella ja kuolemalla on Kuihtumisessa muutakin tekemistä toistensa kanssa. Isä, kirjallisuus, on vihan kohde, mutta kuitenkin elämän tarjoaja. Symbolinen isänmurha on siis ulkoistettava sijaiskärsijään, junassa kohdattuun vanhaan mieheen. Kirjallisuuden taas voi murhata kirjoittamalla sitä.

Pursuessaan yli viha muuttuu koomiikaksi. Kuihtuminen on vakavuudestaan huolimatta satiirinen kirja, ja hetkittäin se parodioi jopa itseään: ”Synkimpinä kausina, kun olen saanut oikun tutustua Finlandia-ehdokkaisiin, vajoan sänkypotilaaksi ja nousen vain Mustilla lipuilla.”

Vihaan ja heikkoon ylpeyteen naamioitunutta huumoria on Kuihtumisessa paljon, joskus se naurattaa.

Hurskaisella on omaleimainen tyyli kirjoittaa. Kertoja ikään kuin kommentoi jatkuvasti omia ajatuksiaan, kilpailee nasevuudessa itsensä kanssa.

Lause on voimakasta ja tiivistä, siitä on riisuttu kaikki rönsy. Siksi se on paikoitellen myös ahdasta ja hapetonta, kuten katkeran ihmisen ajattelu usein on:

”Käsivarsi puutuu pikkujouluglögeistä. Soitan ambulanssin ja haistattelen ensihoitajalle. Tämä on vapaata kirjailijuutta, harkitkaa toista painosta minusta.”

Kuihtuminen on hyvin tietoinen kirjallisista vaikutteistaan, jotka kumpuavat maskuliinisesta sotienjälkeisestä modernismista. Teoksessa pudotellaan nimiä kuten Christer Kihlman, Paavo Rintala ja Paavo Haavikko. Myös Jörn Donneria ihaillaan, tietenkin.

Hurskaisen teos jatkaa kertomusta hyvinvointiyhteiskunnan tuottamasta sivullisuudesta Riku Korhosen Lääkäriromaanin (2008) ja Juha Seppälän Routavuoden (2011) hengessä, eikä peittele jälkiään.

Hurskainen katsoo kohti menneiden vuosikymmenien kirjallisuutta, mutta kirjoittaa nykyaikaa vasten. Vastalauseenaan hän punoo trendikkääseen autofiktioon viittaavaa hämähäkinseittiä ja jää katsomaan. Joku on jo todistetusti langennut ansaan.

Autofiktiota Kuihtuminen ei ole, mutta tunnustuksellinen alavire on läsnä. Kirja on vastenmielistä kanttaan (Aleksi Salokannel) myöten jonkun selkänahasta revitty.

Kuihtuminen saattaa vaikuttaa teokselta, joka kerjää aikalaiskritiikkiä provokaation keinoin. Lähempi tarkastelu osoittaa, että perusasetelma on yksinkertainen: viha maailmaa kohtaan palautuu aina henkilökohtaiseen pettymykseen.