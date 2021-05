Yhdysvaltalainen lastenkirjailija Eric Carle tunnetaan muun muassa kuvakirjastaan Pikku toukka paksulainen.

Yhdysvaltalainen lastenkirjailija ja kuvittaja Eric Carle on kuollut, kertoo The Guardian. Hän oli kuollessaan 91-vuotias.

Carlen perheenjäsenet kertoivat Carlen kuolleen sunnuntaina 23. toukokuuta kesästudiollaan Massachusettsin Northamptonissa perheensä ympäröimänä.

Hänet tunnetaan ympäri maailman muun muassa lasten kuvakirjasta Pikku toukka paksulainen (The Very Hungry Caterpillar, 1969), joka on käännetty lähes 70 kielelle ja myynyt yli 50 miljoonaa kappaletta.

Carle oli syntynyt 25. kesäkuuta 1929 Syracusessa, New Yorkissa. Hänen ollessaan kuusivuotias perhe muutti äidin kotimaahan Saksaan, jossa Eric Carle opiskeli Stuttgartin valtion taideakatemiassa.

Hän muutti takaisin Yhdysvaltoihin sodan jälkeen vuonna 1952 ja sai töitä graafisena suunnittelijana The New York Timesissa.

Lastenkirjailijan ura Carlella alkoi vuonna 1967 kirjalla Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?, jonka Carle teki yhdessä Bill Martin Jr:n kanssa. Kirja opettaa taaperoita yhdistämään esineisiin erilaisia värejä ja merkityksiä ja oli aikuisten ja lasten rakastama bestseller.

Carle jatkoi samalla tyylillä myös myöhemmissä teoksissaan, tuoden universaaleja teemoja taaperoiden luokse yksinkertaisin sanoin ja kirkkain värein.

Useat kulttuurialan tekijät ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa muistojaan ja ajatuksiaan kirjailijasta ja hänen työstään. Muun muassa Red Hot Chili Peppers -yhtyeen basisti Flea kirjoitti Twitterissä Carlen kirjojen olleen hänen kotonaan tiheässä käytössä: ”Voi veljet, minä rakastan Eric Carlea. Lukemattomat kerrat olemme lasten kanssa käpertyneet yhteen, täysin hänen kirjojensa loistavuuden hurmaamina. Hän oli lahja ihmiskunnalle.”