Taidemuseo Louvre saa ensimmäistä kertaa naisen johtajaksi koko 228-vuotiaan historiansa aikana. Ranskan presidentti Emmanuel Macron nimitti keskiviikkona tehtävään Laurence des Carsin, joka tällä hetkellä johtaa Pariisissa Musée d'Orsayta ja Musée de l'Orangerieta. Des Cars on erikoistunut 1900-luvun maalaustaiteeseen.

Des Cars tulee aloittamaan Louvressa syyskuun alussa, ja korvaa museota kahdeksan vuotta johtaneen Jean-Luc Martinezin. Siinä missä Martinezin työväenluokkainen tausta rikkoi Louvren johtajien pitkää yläluokkaista perinnettä, vaikuttaisi aatelissuvusta tuleva des Cars olevan siltä osin paluu vanhaan, kertoo CNN.

Martinezin Macron nimesi keskiviikkona kulttuuriperinnön kansainvälisen yhteistyön erityislähettilääksi.

Des Cars lupasi heti aikovansa laajentaa tällä hetkellä kello 9–18 auki olevan Louvren aukioloaikoja. Tarkoituksena on houkutella museoon nuorempia kävijöitä. Martinez on aiemmin kertonut The Art Newspaperille suunnitelleensa samaa.

Ranskan kulttuuriministeriön lausunnon mukaan uuden johtajan tavoitteisiin kuuluu ”muinaisen taiteen ja nykymaailman välinen vuoropuhelu” sekä museon yleisöpohjan laajentaminen etenkin nuorempiin kävijöihin.

Ennen covid-19-pandemiaa Louvre oli riippuvainen kansainvälisistä turisteista, joita oli museon tiedotteen mukaan vuonna 2019 75 prosenttia kävijöistä. Vuonna 2019 Louvressa kävi lähes 10 miljoonaa ihmistä.

Kevään ja alkukesän rajoitukset saivat aikaan yli 40 miljoonan euron menetykset, kertoi Jean-Luc Martinez heinäkuun alussa medioille, kun museo avautui uudestaan.

Vaikka Louvren kokoelmat ovat valtavat, museo itsessään ei ole varakas, kertoi Louvren mesenaattisuhteista vastaava Yann Le Touher tuolloin uutistoimisto Reutersille.