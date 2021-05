Honour – perheen kunnia -sarja perustuu tositapahtumiin Lontoossa vuonna 2006.

Lontoolainen Rahmat Suleimani ilmoitti tyttöystävänsä Banaz Mahmodin kadonneeksi, ja tapaukseen tarttui rikosylikonstaapeli Caroline Goode tiimeineen. Tehtävä osoittautuikin tuskallisen vaikeaksi. Vuosi oli 2006.

ITV:n kaksiosaisessa minisarjassa (2020) käydään läpi tositapauksen vaiheita. Käsikirjoittaja Gwyneth Hughes on ollut yhteydessä sekä Caroline Goodeen että Mahmodin läheisiin, muun muassa hänen siskoonsa Bekhaliin, ja tuloksena on tiukka ja tiivis true crime -draama.

Britit ovat viime vuosina ottaneet ahkerasti haltuun true crimen genreä, vaihtelevin tuloksin. Areenassa on parhaillaan nähtävissä sekä erinomainen Murhat maalaistalossa että laimeahko Pembrokeshiren murhat.

Honourissa on nimensä mukaisesti kyse kunnian käsitteestä ja ristiriidasta, johon tutkivat poliisit törmäävät, kun syylliset perustelevat sen varjolla tekojaan. Kunniamurhan nimitystä ei oikeastaan pidä käyttää ollenkaan. Murha on murha, väkivalta väkivaltaa.

Banaz on taustaltaan kurdi, ja hän on kertaalleen ollut naimisissa mutta onnistunut eroamaan väkivaltaisesta suhteesta. Hänen perheensä ei ole hyväksynyt uutta poikaystävää, joten Rahmatilla (Moe Bar-El) on vahvat syyt olla hänestä huolissaan. Banazin vanhemmat väittävät, ettei heidän tyttärensä ole edes kadonnut. Poliisit löytävät Banazin siskon (Rhianne Barreto), joka lähtenyt pois kotoaan.

Goodelle alkaa valjeta, että Banaz on jo viisi kertaa aiemmin käynyt poliisin pakeilla pyytämässä apua, mutta hänen puheitaan ei ole otettu tosissaan. Banaz (Buket Komur) nähdään sarjassa vain muutamalla videolla, ja hänen avunpyyntöään toistetaan kuvassa useaan kertaan: ”Voitteko te auttaa minua?”

Sarja on kirjoitettu valkoisten poliisien näkökulmasta, mutta se juuri on sen tarkoituskin. Miten vaikeaa poliisin ja lainsäädännön on puuttua naisen alistamiseen ja väkivaltaan, jos vastassa on yhteisö, jonka piirissä sitä pidetään oikeutettuna? Kun kukaan ei suostu astumaan yhteisöään vastaan. Kun jopa oma isä on valmis tappamaan lapsensa, ja kun miehet voivat ylpeillä teoillaan.

Sarjan tärkeä sivuhenkilö on tulkki, vanhempi kurdimies (Nasser Memarzia), joka on murtumispisteessä kääntäessään miesten rehentelyitä poliisille. Tehokkaan Gooden roolissa näyttelee Keeley Hawes, jonka kasvoilla näkyy suru ja empatia.

Sarjassa on vähän rautalangasta vääntämisen makua, mutta on siihen syytäkin.

Nämä tarinat jäävät usein kertomatta.

