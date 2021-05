Laatuun keskittynyt näyttelijä Kate Winslet hallitsee etsiväroolinkin ja Verkkosaari loistaa hyppyritalolla, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa

Maailman paras Kate Winslet

En juuri ymmärrä näyttelemisestä (onneksi en ole kulttuuriministeri), mutta 27 vuotta sitten tiesin näkeväni jotain poikkeuksellisen elokuvanäyttelijän Peter Jacksonin ohjaamassa Taivaallisissa olennoissa. Kate Winslet esitti niin kiehtovaa tyttöä, että tämä saa houkuteltu uuden ystävänsä tappamiseen päättyvään kuvitteluleikkiin. Muutama vuosi myöhemmin tuli Titanic, jonka menestystä ei voi ylittää, joten Winslet on keskittynyt tekemään vähän ja laadukkaasti.

HBO:n Mare of Easttownissa on tavalliset murhadekkarin ainesosat: pikkukylässä surmataan viaton tyttö, ja rikosta ratkoo elämässään ryvettynyt omapäinen alkoholiin menevä poliisi, joka on nykyisin useimmiten nainen.

Kate Winslet esittää tuskastuvaa Marea virkistävän epäkarikatyyrimäisesti. Sarjassa herkullisinta on Maren ja tämän äidin piikittely. Heikkoja hetkiä ovat vain Dawson's Creek -henkiset, muoviset nuorisokohtaukset. Niiden esikuvallisessa poseeraamisessa katoaa sarjan pikkukaupungin juoruiluun pohjaava henki.

Talo kuin hyppyri

Havainnekuva Verkkosaaren asuintalosta.

Rakennus houkuttelee fantisointiin. Entä jos laittaisi minisukset jalkaan, liukuisi alas kattoa ja hyppäisi merelle. Arkkitehti Jyrki Tasa on halunnut käyttää vapaita muotoja Verkkosaareen suunnittelemassaan asuinrakennuksessa. Talo on hauska.

Muutenkin pieni Verkkosaari Kulosaaren sillan kupeessa on onnistuneimpia Helsingin uusia alueita. Siellä on käveltäviä kortteleita, joissa on panostettu kivijalkatiloihin. Baaritkin yrittävät näytttää siltä kuin asukkaat olisivat piipahtaneet niissä koiraa ulkoiluttamassa vuosikymmeniä.

Hyppyritalon onnistuminen korostuu, kun takana nousevat Kalasataman kolkot tornitalot, joiden rumuus paistaa valitettavan kauas ympäri Helsinkiä.

Kritiikki oikeamielisille itsekkäille

En oikein pidä Jyrki Lehtolan kohkaavasta esseekirjasta Tunteista (Siltala 2021), mutta ehdottomasti suosittelen lukemaan sen. Lehtola on kyvykäs näyttämään ihmisten tekopyhyyden, pelkuruuden ja oikeamielisyyteen verhotun itsekkyyden. Vinoilua kannattaa opetella lukemaan myötäkarvaan, koska esimerkiksi kirjallisuutta halventaessaan Lehtola selvästi kuolaa kirjojen päälle.

Ihmisten suhde itseensä saa pahimmat piiskat.

”Tv-tuottajat ymmärsivät, mikä jättimäiseksi kasvanut kuluttajasegmentti kaipasi omaa tv-sarjaansa: neurootikot, itseensä kiinnittyneet ikuiset nuoret, moralismiinsa rakastuneet valkoiset aikuiset, joiden ei tarvitse ottaa selvää asioista, koska sisällään tietävät, miten asiat ovat ja miten niiden kuuluisi olla, ja siksi oma todellisuuspako olisi kiva toteuttaa niin, että voisi uskotella itselleen muuttavansa maailmaa paremmaksi televisiota katsomalla.”

