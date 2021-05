White Wall oli vuoden paras kotimainen draamasarja – Katso lista kaikista Kultainen Venla -voittajista

Viime vuoden parhaat suomalaiset tv-ohjelmat palkittiin Kultainen Venla -palkinnoilla.

Jännityssarja White Wall voitti parhaan draamasarjan palkinnon, kun viime vuoden parhaita kotimaisia tv-ohjelmia palkittiin Kultainen Venla -gaalassa.

Seitsemän miljoonaa euroa maksanut Ylen ja Ruotsin SVT:n yhteistuotanto on Suomen kaikkien aikojen kallein tv-sarja.

Muut ehdokkaat parhaaksi draamasarjaksi olivat Paratiisi ja Rauhantekijä.

Parhaaksi komediasarjaksi valittiin kolmatta kertaa C Moren Sunnuntailounas, jonka käsikirjoittaja Atte Järvinen voitti myös parhaan fiktiokäsikirjoituksen Venlan toista kertaa.

Muumit voittivat lasten ja nuorten sarjan, kun TV2:n uusi Muumilaakso voitti toisen kerran.

Suomen parhaan viihdeohjelman paikalla säilyi kukistamattomana kuninkaan jopa viidettä kertaa lämminhenkinen televisionkatseluohjelma Sohvaperunat. Sitä esittää Ylen TV2. Viidettä kertaa voitti myös parhaaksi keskusteluohjelmaksi valittu Yökylässä Maria Veitola.

Logged In voitti kaksi sarjaa. Se oli sekä paras uusi ohjelma että paras uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmasarja. Sami Kieksin tekemä lyhytdokumenttisarja kertoo syrjäytyneistä nuorista miehistä, joille HS:n jutun mukaan pelaaminen on henkireikä ja ”ainoa asia, jossa on hyvä”.

Elämäntyöpalkinnon saivat ohjaaja-käsikirjoittaja Neil Hardwick ja näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Eija Vilpas.

TV-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö äänesti voittajat esituomariston laatiman shortlistan pohjalta. Yleisöäänestyksen perusteella jaettiin Paras esiintyjä ja Paras ohjelma -palkinnot.

Lista kaikista Kultainen Venla -voittajista:

Uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelma 2020

Logged in (Yle Areena, Revul Media Group /Yle luovat sisällöt ja media)

Draamasarja 2020

White Wall (Yle Areena, Yle TV1, Fire Monkey)

Game Show 2020

Suurmestari (MTV3, Rabbit Films)

Keskusteluohjelma 2020

Yökylässä Maria Veitola, (MTV3, Moskito Television)

Komediasarja 2020

Sunnuntailounas, (C More, Yellow Film & TV)

Kilpailureality 2020

Tanssii tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)

Lifestyleohjelma 2020

Supernanny Suomi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Musiikkiviihde 2020

Elämäni biisi (Yle Areena, Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Seurantareality 2020

Verta, hikeä ja t-paitoja (Yle Areena / Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Lasten- ja nuortenohjelma 2020

Muumilaakso, (Yle TV2, Gutsy Animations)

Viihdeohjelma 2020

Sohvaperunat, (Yle Areena, Yle TV2, Endemol Shine Finland)

Urheilu ja events 2020

Linnan juhlat 2020 (Yle Areena/Yle TV1, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Uusi ohjelma 2020

Logged in (Yle Areena, Revul Media Group /Yle luovat sisällöt ja media)

Miesnäyttelijä 2020

Taneli Mäkelä sarjasta Sunnuntailounas (C More, Yellow Film & TV)

Naisnäyttelijä 2020

Riitta Havukainen sarjasta Paratiisi (Yle Areena, Yle TV1, Matila Röhr Nordisk)

Käsikirjoittaja, fiktio 2020

Atte Järvinen sarjasta Sunnuntailounas (C More, Yellow Film & TV)

Käsikirjoittaja, viihde ja events 2020

Sirpa Leskelä sarjasta Verta, hikeä ja t-paitoja (Yle Areena / Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Ohjaaja, fiktio 2020

Aleksi Salmenperä sarjasta White Wall (Yle Areena/Yle TV1, Fire Monkey)

Ohjaaja, viihde ja events 2020

Teija Paajamaa ja Arja Lehtikangas sarjasta Vain elämää (Nelonen, Banijay Finland)

Yleisöäänestys 2020

Paras tv-ohjelma

YleX Naurumaraton

Paras esiintyjä

Aki Huhtanen

Elämäntyöpalkinto 2020

Eija Vilpas

Neil Hardwick