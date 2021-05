Ruokakirjoittaja ja kokki Stephen Satterfieldin matka alkaa Beninistä, josta orjalaivat lähtivät matkalle kohti Amerikkaa.

Jo oli aikakin! Netflixin uutuussarja Hig on the Hog tuo afroamerikkalaiseen kulttuuriin mielenkiintoisen ja yllättävän vähän käytetyn näkökulman: ruuan.

Ja mikä parasta, nyt katsojaa ei pakoteta tyytymään mukavaan ruokafiilistelyyn tai nuuhkimaan trendikeittiöiden uusia tuulia, vaan pöytään katetaan kerrankin sitä, mitä listalla luvataan: asiaa ruuasta ja historiasta.

Ruokakirjoittaja ja kokki Stephen Satterfield hakeutuu avausjaksossa suoraan alkupatojen ääreen. Hän vierailee Länsi-Afrikan Beninissä, seudulla, josta orjalaivat lähtivät matkaan kohti Amerikkaa.

Sorron sivumakua on myös muissa jaksoissa, mutta avausosassa se on väkevin. Näkökulma on kuitenkin täysin perusteltu, sillä orjuuden historian kautta ruokaan liittyvät syvemmät merkitykset nousevat pintaan.

Kyse ei ole vain mauista ja raaka-aineista vaan jostain paljon monimutkaisemmasta.

Orjalaivassa ruoka oli yksi alistamisen väline, mutta myös keino taistella vastaan. Kuukausia kestäneiden laivamatkojen aikana orjille tarjottiin ravinnoksi jauhoista, palmuöljystä ja chilistä valmistettua mössöä – jos tarjottiin. Osa orjista kapinoi kieltäytymällä syömisestä. Se oli kahlittujen ainoa mahdollisuus pitää kiinni itsemääräämisoikeudesta.

Satterfieldin missiona on selvästi jakaa tietoa, ja reissu Beniniin on hänelle henkilökohtaisesti suuri matka. Ympäriinsä turisteina pörrääviin ja lörpötteleviin ruokamatkailijoihin tympääntynyt katsoja ottaa tämän vakavuuden ilolla vastaan.

Hig on the Hog: afroamerikkalaisen ruokakulttuurin historiaa, Netflix.