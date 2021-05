Seppo Vainio on kotiutunut Helsingin ja Harvardin kautta Ouluun. ”Koko nuoruuden historiani on Helsingissä Töölön kulmilla ja Lepakkoluolassa, mutta Oulukin on mielenkiintoinen ja kulttuurihistoriallinen paikka. Stadin kundille oli hämmästyttävää kuulla, että laivat ovat kuljettaneet täältä tervaa ympäri maapalloa.”