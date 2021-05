Lastenkirjainstituutti teki selvityksen koronaviruspandemian vaikutuksista lasten ja nuorten lukemiseen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa toukokuussa 2020 ja maaliskuussa 2021.

Koronavuosi on vaikuttanut lukutottumuksiin monella tapaa: on luettu enemmän, on totuttu äänikirjoihin. Eivätkä vaikutukset rajoitu aikuisiin. Britanniassa havaittiin, että lapset ovat alkaneet lukea haastavampia kirjoja viimeisen vuoden aikana, kun koulut ovat olleet moneen otteeseen kiinni.

Lastenkirjainstituutin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan lasten ja nuorten lukeminen lisääntyi useissa perheissä kevään 2020 poikkeustilan aikana, kun etäkoulu, harrastusten keskeytyminen ja kontaktien rajoittaminen vaikuttivat vapaa-ajan viettoon.

Myös Sanoman Yippee-tutkimus kertoo koronavuoden lisänneen lasten ja nuorten lukemista. Sanoman TNS Kantarilta tilaamassa tutkimuksessa tutkittiin 3–16-vuotiaiden lasten mediankäyttöä.

Kirjastojen täyssulku kuitenkin vaikeutti uuden luettavan saamista, mikä kenties osaltaan johti siihen, että äänikirjojen kuuntelu näyttäisi tutkimuksen perusteella lisääntyneen myös lasten ja nuorten parissa. Osassa perheistä kirjoja on luettu kuten ennenkin, Lastenkirjainstituutin tutkimuksessa kerrotaan.

Maksullisten äänikirjapalveluiden ja muiden sähköisten palveluiden tarjonta on toisaalta mahdollistanut lasten ja nuorten pääsyn kirjojen pariin koronasta huolimatta, mutta toisaalta myös eriarvoistanut lukuharrastusta.

Maksullisuuden sekä erilaisia laitteita vaativien palveluiden tarjonta ei nimittäin ole kaikkien nuorten lukijoiden saatavilla. Kirjastojen sähköistä aineistoa on saatavilla vain rajallisesti.

Kyselyyn vastasivat enimmäkseen lukemista aktiivisesti harrastavien perheiden vanhemmat. Tiedotteen mukaan monet vastaukset kuitenkin heijastivat tuloksia, joita on saatu muissa suomalaisten korona-ajan arkea koskevissa tutkimuksissa.

Alkuvuodesta 2021 muutokset olivat tasaantuneet, kun monissa perheissä arki palasi entiselleen harrastusten ja koulunkäynnin osalta, ja kirjastojen avauduttua lasten- ja nuortenkirjoja on taas ollut saatavilla kuten ennenkin.

”Pandemian pitkäaikaiset vaikutukset lasten ja nuorten lukuharrastukseen jäävät vielä nähtäväksi, joten lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten monialaista yhteistyötä tarvitaan lukuharrastuksen vahvistamiseksi lähivuosien aikana”, Lastenkirjainstituutin tiedotteessa sanotaan.

Lastenkirjainstituutti teki selvityksen koronaviruspandemian vaikutuksista lasten ja nuorten lukemiseen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa toukokuussa 2020 ja maaliskuussa 2021.

Ensimmäiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 337 ja seurantakyselyyn 49 vastaajaa. Avoin verkkokysely suunnattiin alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille.

