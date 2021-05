Verkkoyhtiö Amazon osti perinteisen elokuvastudio MGM:n ja sen valtavan elokuva- ja tv-ohjelman kirjaston.

Viihdemaailman mannerlaatat liikahtivat tällä viikolla, kun verkkoyhtiö Amazon ilmoitti ostavansa perinteisen elokuvastudio MGM:n. Hinta oli 8,5 miljardia dollaria.

Kaupalla on iso symbolinen merkitys. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksi viidestä isosta teknologiayhtiöstä – Amazon, Apple, Google, Facebook ja Microsoft – ostaa yhden isoista perinteisistä Hollywoodin elokuvastudioista.

Yksi aikakausi päättyy, kun 2000-luvulla noussut teknologiasukupolvi ostaa 1900-luvulla nousseen kulttuuriteollisuuden perinteikkään yhtiön.

Vanhan loppu on aina myös uuden alku. Miksi Amazon osti MGM:n ja minkälaisen aikakauden se käynnistää?

Maailman rikkaimman miehen Jeff Bezosin johtama Amazon on panostanut viime vuosina suoratoistopalveluunsa Prime Videoon. Amazon käy kovaa kilpailua Netflixin ja Disneyn kanssa kansainvälisen suoratoistomarkkinan johtajuudesta.

Kilpailu on loppujen lopuksi yksinkertaista. Se voittaa, jolla on kiinnostavinta sisältöä. Amazon on etsinyt ostettavaa. MGM oli jo kymmenen vuotta sitten konkurssin partaalla ja niin sanotusti valmis myytäväksi.

Jeff Bezos on ilmoittanut jättävänsä Amazonin toimitusjohtajan tehtävän heinäkuussa. Hän jatkaa yhtiön hallinnossa.

Sisältöä Amazon kaupassa saikin. MGM:n katalogissa on 4 000 elokuvaa ja 17 000 tv-ohjelmaa. Kaupan myötä tulevaisuudessa kaikkea tätä voi katsoa Amazonin palvelusta ja varmasti aika pitkälti vain sieltä.

Siellä ovat James Bond ja Vaaleanpunainen pantteri, Viikingit-tv-sarja, Rocky, Handmaid’s Tale ja Fargo, Basic Instinct ja RoboCop, listaa riittää.

Kilpailijoista Disney+ tarjoaa omat animaationsa sekä Pixaria, Marvelia, Star Warsia sekä Foxin tuotantoa. Netflixillä on paljon eri yhtiöiden elokuvia ja sarjoja, joiden lisäksi se tuottaa myös omia sarjoja ja elokuvia. Netflixin oman tuotannon aloitti House of Cards vuonna 2013. Uudempia jättimenestyksiä ovat olleet esimerkiksi The Crown ja Stranger Things.

Amazonilla sisältöä tuottaa Amazon Studios, joka on onnistunut saamaan omia menestyksiään, viimeisimpänä kehuttu The Underground Railroad. Muita Amazonin menestyksiä ovat muun muassa olleet Homecoming, The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel ja The Boys.

Thuso Mbedu on Cora Randall kriitikoiden ylistämässä The Underground Railroad -sarjassa.

MGM-kaupassa ei ole kyse vain sovelluksessa selattavien vanhojen elokuvien listojen kasvattamisesta. Vanhoista tutuista nimistä on tarkoitus tehdä uusia tuotteita. Kuten Prime Videon ja Amazon Studiosin johtaja Mike Hopkins sanoo yhtiön tiedotteessa: ”Tämän yrityskaupan todellinen taloudellinen arvo on immateriaalioikeuksien aarrearkku, jota aiomme kehittää yhdessä MGM:n kanssa.”

”Kehittäminen” tarkoittaa luultavasti uutta katsottavaa. Amazon on ostanut paljon teosten oikeuksia ja tehnyt niistä sarjoja. Yhtiön kerrotaan maksaneen 250 miljoonaa dollaria oikeuksista Taru sormusten herrasta -teokseen.

Hinta on todella kova. Amazon Studiosin johtaja Jennifer Salke sanoo suoraan The Hollywood Reporterin haastattelussa, että markkina on tällä hetkellä hullussa tilassa. Oikeuksista maksetaan valtavia summia.

Sormusten herrasta on tekeillä tv-sarja The Lord of the Rings, joka on julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella historian kallein tv-sarja-tuotanto. Ensimmäisen kauden tekeminen on maksanut 465 miljoonaa dollaria.

Vertailun vuoksi, maailman isoimpana tähän asti pidetyn fantasiasarjan Game of Thronesin loppupuolen yhden kauden hinta oli noin 100 miljoonaa dollaria. The Crownin uusimmat kaudet ovat maksaneet Netflixille noin 130 miljoonaa dollaria.

Salken mukaan 465 miljoonaa sisältää myös investointeja, joita Amazon hyödyntää tulevien kausien tekemisessä, joten kulut jakautuvat useammalle kaudelle. Silti, tv-tuotantojen hinta nousee tämän sarjan myötä uudelle tasolle. Odotukset ovat tietysti massiivista luokkaa.

”Tarvitaan jättimäinen, maailmanlaajuinen yleisö, joka seuraa sitä tapahtuma-televisiona”, Salke sanoo.

Lisää on tulossa. Toinen Amazonin iso fantasiasarja on Wheel of Time, joka perustuu Robert Jordanin Ajan pyörä -romaanisarjaan. Ensimmäinen kausi on jo kuvattu, ja sen on arvioitu ilmestyvän tämän vuoden lopussa. Amazon on jo kuitenkin tilannut sarjasta jo toisenkin kauden. Sarjassa näyttelee sivuroolissa myös Peter Franzén.

Mitä vastaavaa Amazon voisi keksiä MGM:n katalogista? Jokaisella tällaisella kaupalla on symbolinsa. MGM-kaupan symboliksi on noussut James Bond.

Amazonille ilmiselvä liike olisi tehdä James Bondista tv-sarja ja tietysti maailman isoimmalla budjetilla.

Ongelma tässä suunnitelmassa on, että Amazon sai kaupassa vain Bond-elokuvien levitysoikeudet. Sisällöstä on edelleen mukana päättämässä Broccolin suku, jolla oikeudet ovat olleet 1960-luvulta asti. He eivät ole tähän mennessä antaneet lupaa tv-sarjalle. He ovat myös sanoneet pitävänsä huolen siitä, että Bond-elokuvien ensi-ilta on elokuvateattereissa. Uusimman James Bond -elokuvan piti ilmestyä keväällä 2020. Koronan takia ensi-iltaa on jouduttu siirtämään moneen kertaan, ja nyt elokuva on ilmestymässä ensi lokakuussa. Sen jälkeen elokuva todennäköisesti nähdään jossain vaiheessa Amazon Primella.

Mutta jos Jeff Bezos päättää laittaa riittävästi rahaa James Bond -tv-sarjaan, niin että se näyttää ja tuntuu Bondilta, ehkä Broccolien mieli muuttuu.

Ehkä myös James Bondille voisi alkaa uusi aikakausi, suoratoiston aikakausi.