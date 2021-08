Monien tieteisromaanien tapaan yhdysvaltalaisen Lee Baconin Viimeinen ihminen kertoo ihmisyydestä.

Lee Bacon: Viimeinen ihminen (The Last Human). Suom. Kati Valli. WSOY. 278 s.

XR_935:n tehtävänä on asentaa aurinkopaneeleja yhdessä suurikokoisen Ceeron_902:n ja vain hymiöillä keskustelevan SkD_988:n kanssa.

He ovat robotteja maailmassa, jossa asuu enää robotteja, eläimiä ja kasveja. Robotit ovat hävittäneet ihmiset, sillä se oli tehokkain ja loogisin tapa tehdä maailmasta parempi paikka.

XR_935 on asentanut aurinkopaneeleja jo 12 vuotta, aina käynnistämispäivästään lähtien. Työ ja latausaika ovat vuorotelleet säännönmukaisesti ja jokainen päivä on ollut samanlainen kuin edellinen.

Mutta sitten eräänä päivänä kolme robottitoverusta tapaavat jotain odottamatonta: 12-vuotias Emma ilmestyy aurinkopaneelien väliin.

Emma on viimeinen ihminen. Hän on noussut maan päälle bunkkerista, jossa hänen perheensä ja joukko muita piileskelleitä ihmisiä on kuollut sairauteen.

Emmalla on kartta, jossa on punaisella pisteellä merkittynä hänen määränpäänsä. Emma ei tiedä, mitä perillä on, mutta sinne on päästävä.

Robotit päättävät auttaa Emmaa, vaikka oikeasti ihminen pitäisi ilmiantaa pelottaville JahtiBoteille. Seuraa jännittävä matka, jonka aikana molemmat osapuolet oppivat toisistaan. Ihmishuumoria harrastavan Ceeron_902:n vitsailuyritykset ja SkD_988:n hymiöviestit luovat tarinaan hyväntuulisen pohjavireen.

Yhdysvaltalaisen Lee Baconin kirja on tieteisromaani suunnilleen 9–12-vuotiaille lukijoille.

Teoksen kiitoksissa Bacon kertoo saaneensa idean romaaniin Yuval Noah Hararin haastattelusta, jossa tämä ennusti, että maapallon valta ei olisi enää ihmisten käsissä 300 vuoden kuluttua. Joko ihmiset ovat tuhoutuneet, tai sitten teknologia on ottanut vallan. Niin on käynyt Viimeisessä ihmisessä.

Monien tieteisromaanien tapaan Viimeinen ihminen kertoo ihmisyydestä. Tähän kirjailija käyttää vanhaa tuttua keinoa: tarinan kertoja on ihmiskunnan ulkopuolinen, nuori robotti XR_935. Robotin näkökulmasta vanhan ihmiskunnan toimet näyttävätkin järjettömiltä ja virheellisiltä.

Mutta Emma ei tunnu ollenkaan sellaiselta hirviöltä, jollaisiksi ihmiset maalaillaan robottien johtajan Pres1dentin päivittäisissä viesteissä.

Pres1dentti julistaa ihmiskunnan olleen läpeensä mätä. Emma opettaa kolmelle robottitoverilleen, että ihmisissä oli muutakin. Emma ei kuitenkaan luennoi ihmiskunnan saavutuksista. Hän on vain oma itsensä, iloinen, lämmin ja uskollinen ystävä.

Seikkailun lomassa lukija voi oppia niin binäärilukujärjestelmästä kuin logiikastakin, jonka mukaan robotit toimivat. Välillä logiikka saa kuitenkin virtapiirit ylikuumentumaan.

Erityisesti paradoksin käsite on roboteille vaikea: Miten kaksi keskenään ristiriidassa olevaa asiaa voivat molemmat olla tosia?

Niin kuin on ihmiskunnan kohdalla, sillä se on sekä paha että hyvä.