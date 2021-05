Jatko-osa keräsi ensi-iltaviikonloppunaan runsaat 48 miljoonan dollarin lipputulot.

Onko Yhdysvaltain elokuvateattereissa palaamassa kohti normaalia? Viime viikonlopun merkit viittaavat siihen.

Suurin tekijä on toukokuun 28. päivänä perjantaina ensi-iltansa saanut kauhuelokuva A Quiet Place Part II – Hiljainen paikka osa 2. John Krasinskin ohjaama jatko-osa keräsi ensi-iltaviikonloppunaan lippuluukuilla runsaat 48 miljoonaa dollaria eli vähän yli 39 miljoonaa euroa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Se on pandemia-ajan ennätys Yhdysvalloissa.

Lisäksi tulos ei ollut kaukana siitä, mitä Paramount Pictures -studion elokuvan odotettiin tuottavan ennen pandemiaa. Alun perin elokuva oli tarkoitus julkaista maaliskuussa 2020.

Post-apokalyptisen elokuvan pääosissa ovat Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds ja Noah Jupe. Ensimmäinen osa A Quiet Place ilmestyi vuonna 2018. Yhdysvalloissa sensaatioksi nousseen elokuvan ensi-iltaviikonlopun tuotot olivat noin 50 miljoonaa dollaria eli noin 41 miljoonaa euroa.

Suomessa jatko-osan on tarkoitus saada ensi-iltansa ensi viikon perjantaina 11. kesäkuuta.

Aiemmin pandemia-ajan ykköspaikkaa piti Warner Brosin ja Legendaryn julkaisu Godzilla vs. King Kong. Maaliskuussa 2021 ilmestynyt elokuva tuli samaan aikaan sekä teattereihin että suoratoistopalvelu HBO:hon. Ensi-iltaviikonlopun tuotto oli 32 miljoonaa dollaria eli noin 26 miljoonaa euroa.

Toinen viime viikonlopun merkittävä julkaisu oli Disneyn live-action-elokuva Cruella. Yhdysvalloissa se tuli teattereiden kanssa samaan aikaan vuokrattavaksi Disney+-suoratoistopalveluun. Suomessa elokuva sai ensi-iltansa viime viikolla.

Yhdysvalloissa elokuvateattereita on avattu kevään aikana. Tällä hetkellä maan teattereista auki on noin 75 prosenttia. Monissa yleisömäärää on edelleen rajoitettu.

Siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että elokuvateattereissa valmistaudutaan vähitellen palaamaan enemmän tai vähemmän normaaliin. Kesäkuussa valkokankaalla nähdään esimerkiksi Michael Chavesin ohjaama Kirottu 3: Paholaisen vallassa, Jon M. Chunin musikaali In the Heights, sekä Fast&Furious 9.