Palkittu taikuri Seppo Puolakka on oppinut alan metkut kantapään kautta, toisia katsomalla, vaikutteita hakemalla.

”Temput on maailmassa paljolti jo keksitty, mutta niistä on muunnoksia ja variaatioita sitten tehty paljon. Kielellinen ilmaisu on keskeinen osa esitystä”, sanoo taikuri Seppo Puolakka eli El Seppo.

”Kuule taikuri, osta Duracell-patteri niin sun ei tarvi ravistaa sitä jänistä”, sanoi juuri kävelemään oppinut pieni poika taikuri El Sepolle, joka oli näyttänyt miten levotonta pehmolelupupua voi kouluttaa sanomalla ”paikka, paikka”. ”Mistä löydät paremman kommentin!”, taikuri iloitsee lapsen oivaltavuutta vuosia myöhemmin.

Seppo Puolakka, taiteilijanimeltään El Seppo on taustaltaan vilkas karjalaispoika, jonka tarinointi on toisaalta kuin metsän moniaalle haarautuva polku, toisaalta meno on kuin vuoristoradan kyydissä. Yhtä kaikki, kuulija näkee kerronnan elävänä silmissään. Taikuruus on keskeinen osa Puolakan henkilöä, olemiseen kiinni kasvanut.

”Myönnän, että minulla on korttipakka joka ilta esillä, kun katson telkkaria. Se on kuin vietti, sille ei mahda mitään”, hän sanoo.

Samassa Puolakka on hakenut kortit esiin ja hämmästyttää haastattelijan venäläiseltä taikurilta vuonna 1958 oppimallaan, nykyäänkin arvostetulla korttitempulla. Hän on toistanut sitä kymmeniä vuosia. Haastattelun aikana taikuri ponnahtaa ylös muutamia kertoja näyttääkseen jotain temppua, veitikkamaisella otteella.

Jatkuva halu kehittyä ja luottamus omaan linjaan on kantanut kauas, lukuisiin palkintoihin, yleisön suosioon ja arvostukseen. Eero Taivalsaari toteaa kirjassa Sirkuselämää – suomalainen sirkus kautta aikojen (2006), että El Seppo on ”maamme taikurien aatelia” ja että ”koomisena ja verbaalisesti ylittämättömänä taikurina” hän on yhä ”omaa luokkaansa”.

Menestyksestä huolimatta Puolakka teki eläköitymiseensä asti päivätyötä eri aloilla, suksien myynnistä alkaen.

Kiinnostus taikuuteen alkoi poikasena 1950-luvulla Lappeenrannan kevätmarkkinoilla, jossa myös taikureilla oli esitysteltta. Nuoren pojan korviin kantautui kuulutus ”miljoona markkaa henkilölle, joka säilyy ehjänä poikkisahauksen ajan”. Hän mainitsee teltassa esiintyneistä taikureista esimerkiksi ”Pohjolan Houdinin”, kahlekuningas Timo Tuomivaaran, ”ihmemies” Aleksander Casson alias Johannes Hyvärisen.

”Tuli olo, että tässä on jotain. Pelkällä huulenheitolla ei pärjää, täytyy olla välineitä.”

Naapurin rouvalle tuli ruotsalainen naistenlehti, jossa oli pieni ilmoitus taikureiden tarvikekatalogista. Tilaus tehtiin. Käyttöohjeiden suomentamiseen ei aina ollut malttia, mikä oheisvaikutuksena edisti oman tyylin löytämistä.

”Olen nähnyt saman tempun jonkun toisen taikurin esittämänä, ja itse olen esittänyt sen toisella tavalla. Mutta koska tapani on purrut yleisöön niin miksi sitä muuttaa”, Puolakka sanoo.

”Olen oppinut kantapään kautta, toisia katsomalla, vaikutteita hakemalla. Solmu Mäkelä, edesmennyt taikureiden grand old man, kävi meillä kotona, kun hän oli Lappeenrannassa esiintymässä. Solmu neuvoi mulle muutamia trikkejä.”

”Myönnän, että minulla on korttipakka joka ilta esillä, kun katson telkkaria. Se on kuin vietti, sille ei mahda mitään”, Seppo Puolakka sanoo.

El Sepon taikuruus lähenee stand up -komiikkaa.

”Stand up tuli mukaan huomaamatta, läpänheitto ja ainainen ajatteleminen, että ovatko nämä saatesanat nyt oikeat tähän temppuun. Temput on maailmassa paljolti jo keksitty, mutta niistä on muunnoksia ja variaatioita sitten tehty paljon. Kielellinen ilmaisu on keskeinen osa esitystä.”

Puolakka korostaa hienovaraisuutta, ilmaisu ei saa olla loukkaavaa.

”Jos on suurempi yleisö, niin onhan siellä joukossa aina joku, joka sanoo ”no jaa” mutta jos yleisfiilis on taputukset, naurua ja hyvää mieltä, silloin se on mielestäni onnistunut. Mulle on aina ollut pääasia, että jää kiva muisto. Ai että se keljutti aina, jos meni joku keikka, että itse tunsi että tämä ei nyt mennyt perille.”

Esityksen alku on ratkaiseva. ”Perussääntöhän on sellainen, että kun tulet lavalle niin ensimmäisen minuutin aikana sun täytyy myydä itsesi yleisölle. Välissä voi olla vähän tavanomaistakin, mutta bravuuritemppu säästetään sinne loppuun. Että katsojalle jää mieleen, että ”olihan tiukka temppu”.”

El Sepolla on vahva maine alan sisällä, ja häntä on pidetty myös esikuvana. Hän sanoo, että jokaisen tulee löytää oma tapansa tehdä taikuutta; persoonaa ei voi jäljentää.

Nuoremmille alan tekijöille hän suosittelee teatteriohjaukseen menemistä. Ikämies seuraa kiinnostuneena alan uusia tuulia. Silti sydän sykkii perinteisen sirkusteltan hämyiselle lumolle.

Tulevaisuudessa Seppo Puolakan mielessä siintää ajatus levittää hyvää mieltä ikäihmisille taikuuden avulla. Hän oli vuosituhannen vaihteessa mukana Hämeen taidetoimikunnan Voimaa ilosta -hankkeessa, jossa vietiin esityksiä vanhusten luo.

”Huomasi, että mikä merkitys on ilon tuomisessa. Meinasi tulla tippa linssiin, kun näki miten hyvin otettiin vastaan, siellä oli kyllä hymyä huulessa. En sulje pois, että kun korona toivottavasti hellittää, että veisin vanhainkoteihin viihdytystuokioita.”

Sitä ennen kuitenkin kengännauhatemppu haastattelijalle.