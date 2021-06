Tässä on 50 lukijoiden valitsemaa kappaletta, joissa sanat ovat kultaa – Kerro sinä, mikä niistä on vuosituhannen biisi

Äänestä kappaletta, jossa sanat ja sävel toimivat yhdessä ja saavat sydämesi lyömään nopeammin, ihon kananlihalle ja sielun hehkumaan. Kerromme äänestyksen voittajat kesän aikana.

Niinhän se on usein mennyt, että katu täyttyy askelista ja lumi tekee enkelin eteiseen.

Suomalaisen musiikkihistorian suurimmiksi sanoittajiksi on yleensä mainittu miehet. Sellaiset tekijät kuin Juice Leskinen, Hector, Tuomari Nurmio, Ismo Alanko, Pauli Hanhiniemi, Kauko Röyhkä, Heikki Salo, Vexi Salmi, Gösta Sundqvist, Dave Lindholm, Martti Syrjä ja monet muut.

Juha Vainio -sanoittajapalkinnon yli kolmestakymmenestä saajasta naisia on viisi: Anni Sinnemäki, Sinikka Svärd, Maija Vilkkumaa, Chrisse Johansson ja Paula Vesala.

Myös muiden tilastojen valossa musiikintekijöiden maailma on miehinen. Teoston asiakkaista 80 prosenttia on miehiä, naisia 20. Kymmenessä vuodessa naisten osuus on noussut kahdella prosenttiyksiköllä.

Näin valtaosa tekijänoikeustuloista on miesten tuloa.

Jotain on kuitenkin muuttunut, ainakin jos Hesarin Vuosituhannen biisi -äänestykseen on uskominen. Kysyimme lukijoilta, mikä on teidän mielestänne 2000-luvun paras suomalainen sanoitus. Mikä on se kappale, joka on iskenyt syvimmälle yhteiseen tajuntaan?

Vastauksia tuli muutamassa päivässä nelisentuhatta, joista olemme poimineet 50 suosituinta äänestykseen. Tällä listalla tekijöiden sukupuolijakauma on äärimmäisen tasainen. Kaikkein eniten listalla on Mariskan ja jo mainitun Paula Vesalan sanoittamia kappaleita.

Ja mikä ilahduttavaa: vuosituhannen alkupuolen suurten biisien lisäksi mukana on myös ihan uusia kappaleita. Suosittuja tuoreita tekijöitä ovat muun muassa Aili Järvelä, Costee ja Behm.

Jokainen viidenkymmenen kärkeen noussut kappale todella ansaitsee paikkansa ehdokaslistalla. Nämä kappaleet saavat sydämen lyömään nopeammin, ihon kananlihalle ja sielun hehkumaan.

Osasta kappaleista on tullut hittejä myös muiden artistien tulkitsemana, mutta tähän äänestykseen on valittu kappaleen alkuperäinen esittäjä. Pääasiallinen sanoittaja on merkitty suluissa kappaleen jälkeen, jos hän ei ole kappaleen esittäjä.

Mikä siis on sinun mielestäsi tämän vuosituhannen tärkein biisi? Rastita alta olevasta listasta se kappale, jonka sanoitus on tehnyt sinuun kaikkein suurimman vaikutuksen. Samalla näet senhetkisen äänestystilanteen.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki 50 kappaletta ovat kuunneltavissa Spotifysta Vuosituhannen biisi -soittolistalta. Lista löytyy myös tämän jutun lopusta heti äänestyksen alapuolelta.

Anna äänesi kuulua!