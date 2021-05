Merien pohjista löytyy edelleen orjia kuljettaneiden laivojen hylkyjä.

Afrikasta lähteneisiin eurooppalaisiin orjalaivoihin lastattiin vajaan neljänsadan vuoden aikana kaksitoista miljoonaa miestä, naista ja lasta. Ja kirjaimellisesti lastattiin: kylki kyljessä ja kahlittuina kuin karjaa, oikeutensa ja vapautensa menettäneenä.

Vajaa kaksi miljoonaa näistä riistetyistä ei päässyt koskaan perille tekemään sitä pakkotyötä, joka heitä odotti Atlantin takana: osa kuoli merimatkalla nälkään, osa väkivaltaan, osa tauteihin. Tai hukkui, sillä orjalaivoista upposi noin joka kymmenes, kaikkiaan noin tuhat.

Mutta minne? Ja onko niistä satojen vuosien jälkeen vielä jotain jäljellä, todisteiksi nykypolville?

Neliosainen Orjakaupan synkkä menneisyys (2020) on kiinnostava, tietoa kartuttava ja koskettava juuri tästä lähtökohdasta, vaikka saattaa hämmentää ensimmäisen jakson jälkeen. Miksi näin paljon sukeltajia ja sukelluksista? Miksi ei vähän enemmän näyttelijä Samuel L. Jacksonia, joka on saatu dokumenttiin jonkinlaiseksi matkaoppaaksi?

Mutta kannattaa malttaa toiseen, kolmanteen jaksoon. Omista keskiafrikkalaisista juuristaan alussa kertovan Jacksonin rooli selkeytyy aikaa myöten ja meriarkeologisiin sukelluksiin käytetyt minuutit tulevat pääosin myös perustelluiksi.

Painoarvoa lisää, että kaikki etsintään osallistuvat sukeltajat ovat vapaaehtoisia, yhteisellä missiolla. He kuuluvat 2003 perustettuun yhdysvaltalaiseen järjestöön Diving With a Purpose (DWP), joka on onnistunut dokumentoimaan nyt kahdeksantoista orjalaivan hylkyä.

Dokumentin avauksessa keskitytään tiettävästi maailman vanhimpaan löydökseen, joka upposi Cornwallin lähistölle 1600-luvun lopulla. Sen hylyn läheltä oli sukellettu jo aiemmin metallisia manilloita, jotka olivat orjakaupan valuuttaa. Löytyisikö sadan metrin syvyydestä muuta? Kyllä löytyy, ja jotain mikä saa pintaan nostettaessa sukeltajien silmät kostumaan.

Kahdessatoista maassa kuvatun ja runsain asiantuntijahaastatteluin täydennetyn sarjan suurimmat ansiot liittyvät silti orjakaupan syiden ja välittömien seurausten vähittäiseen avaamiseen: miksi ja mihin orjatyövoimaa tarvittiin, miten transatlanttinen orjakauppa järkeiltiin ja järjestettiin, millaista vastarintaa se synnytti?

Jacksonin ohella vanhoilla tapahtumapaikoilla käy asiantuntijoita tapaamassa kaksi media-ammattilaista, kanadalainen dokumenttiohjaaja Simcha Jacobovici ja englantilainen asianajaja, toimittaja Afua Hirsch.

Jälkimmäinen poikkeaa muun muassa Bristolissa, jossa orjakauppias Edward Colstonin patsas oli kuvausaikaan vielä jalustalla. Viime kesäkuun BLM-mielenosoituksissa se kaadettiin – ja Orjakaupan synkkä menneisyys taustoittaa syitä.

