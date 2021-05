Walesiläissarjan naiset ovat sympaattisia mutta aika ohuita ja yksitasoisia, ja sarjan koko tyylilaji on epämääräinen.

Walesilaisessa sarjassa työpaikan naisporukka aiheuttaa pomonsa kuoleman – vai aiheuttaako?

On tietenkin oireellista, että viime vuosina on nähty useampiakin tv-draamoja ja elokuvia, joissa naisille tulee mitta täyteen sikamaisesti käyttäytyvien miesten kanssa. Tässä tulee jälleen yksi.

Walesilainen trilleri The Pact esittelee pienpanimon naisporukan, joka pitää yhtä töiden ulkopuolellakin. Työpaikalla kuohuu, sillä entinen omistaja on siirtänyt vastuun nuorelle hulttiopojalleen, joka näyttää ajavan vauhdilla koko panimoa konkurssiin.

Vietetään panimon satavuotisjuhlia, ja naiset päättävät tehdä ikävän pilan uudelle pomolle, joka vetänyt päänsä täyteen viinaa ja kokaiinia. Seuraus onkin dramaattinen. Pian naisten on keksittävä yhteinen tarina, jotta kukaan ei saisi tietää heidän pilastaan. Yksi naisista sattuu olemaan poliisin vaimo.

Näitähän on ollut, muun muassa jenkkisarja Big Little Lies tai vaikkapa suomalainen Mustat lesket. Naiset lyöttäytyvät yhteen, miehet saavat kuulla kunniansa.

The Pact on tusinasarja juuri siksi, että se vain toistaa tuttua asetelmaa. Käänteitä on luvassa, koska sarjaa on tehty kuusi jaksoa. Sitten odotetaan, lunastaako loppu koukuttumisen ja katsomisputken.

Naiset ovat sympaattisia mutta valitettavasti aika ohuita ja yksitasoisia, ja sarjan koko tyylilaji on epämääräinen. Se ei ole komediaa mutta ei oikein psykoginen trillerikään. Tuttu näyttelijäkasvo on Julie Hesmondhalgh Nancyn roolissa. Joukon päähenkilö on Anna, jota näyttelee Laura Fraser.

