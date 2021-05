Liittymisseremoniassa Seagal kertoi kannattavansa kovempia rangaistuksia.

Hollywood-näyttelijä Steven Seagal on liittynyt Kreml-myönteiseen puolueeseen. Seagal sai lauantaina 29. toukokuuta Oikeudenmukaisen Venäjän ja siihen aiemmin tänä vuonna yhdistyneen kahden muun puolueen liittouman jäsenkortin. Liittouma on perustettu kuluvan vuoden tammikuussa, jolloin kolme Venäjän presidentti Vladimir Putinia tukevaa vasemmistopuoluetta sulautuivat yhteen.

Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Lauantaisessa juhlatilaisuudessa Seagal kertoi kannattavansa rangaistusten koventamista. Hänen mielestään ympäristöä vahingoittavien yritysten sakottaminen ei riitä. Pitäisi voida pidättää vastuussa olevia ihmisiä.

Lisäksi Seagal poseerasi kuvissa yhdessä venäläisen kirjailijan Zahar Prilepinin kanssa. Prilepin on yksi puolueen johtohahmoista. Hän on ollut mukana komentamassa Venäjä-myönteisiä separatisteja Itä-Ukrainassa. Sodassa on arvioitu kuolleen yli 13 000 ihmistä, ja vammautuneen moninkertainen määrä.

Seagal tunnetaan Putinin pitkäaikaisena ihailijana. Hän on ylistänyt Venäjän presidenttiä maailman suurimmaksi johtajaksi ja kutsutunut tätä ”veljekseen”.

Putin myönsi Seagalille Venäjän kansalaisuuden vuonna 2016.

Yhdysvalloissa syntynyt Seagal, 69, tunnetaan parhaiten 1980- ja 90-luvun toimintaelokuvista, kuten Hard to Kill, Under Siege ja Above the Law. Itä-Euroopassa edelleen suosittu Seagal on saanut myös Serbian kansalaisuuden.

Myös muusikkona uraa tehnyt Seagal konsertoi Krimin niemimaalla elokuussa 2014, kun Venäjä oli vallannut Ukrainalle kuuluvan alueen. Lisäksi hän on osallistunut Putinin kanssa useisiin taistelulajitapahtumiin Venäjällä.

Vuonna 2018 Seagal nimettiin Venäjän erityislähettilääksi vastaamaan maan humanitaarisista väleistä Yhdysvaltoihin. Tehtävään kuuluu huolehtia maiden kahdenvälisistä suhteista muun muassa taide- ja kulttuuriasioissa.

Aiemmin toukokuussa 2021 Seagal vieraili Venezuelassa Venäjän edustajana. Matkalla hän antoi maan presidentti Nicolas Madurolle samurai-miekan.