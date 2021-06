Kalasatama sai uuden veistoksen – julkinen taide on henkireikä tiivistyvässä kaupungissa, sanoo taiteilija HC Berg

Kalasataman Redin edustalla kohoava Nereidi-veistos syntyi tarpeesta kertoa taiteen avulla tarinoita.

Se seisoo kuin toteemi Kalasatamankadun eteläpäädyssä. Takana kohoaa Redin kauppakeskus, ja kohti korkeuksia kurottelevat tornitalot.

Veistos, seitsemänmetrinen, näyttää erilaiselta riippuen siitä, mistä sitä katsoo. Kaukaa edestä se on kuin suuri viivapiirros. Lähempänä huomaa enemmän.

Hahmo haukkoo henkeä, tai nauraa. Se nousee aalloista katsoen kaukaisuuteen niska kenossa.

On pysähdyttävä tarkastelemaan.

Uusi maamerkki julkistettiin keskiviikkona 2. kesäkuuta. Taiteilija Hans-Christian Bergin Nereidi-veistoksen pystytys alkoi viime viikonloppuna ja kesti neljä päivää.

Kaikki alkoi kansainvälisestä kutsukilpailusta vuonna 2016. Rakennusyhtiö SRV:n toteuttamaan Rediin haluttiin julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavaa taidetta. Oli kriteerejä: teoksen täytyi olla mittakaavallisesti riittävän kokoinen suhteessa alueen muuhun mittakaavaan. Lisäksi sen oli ilmennettävä Redin taiteen tavoitteita eli ”iloa, oivallusta ja huippukokemuksia”.

HC Berg

Paikka oli päätetty yhdessä kohteen pääsuunnittelusta vastanneen arkkitehtitoimisto Helin & Co:n sekä kaupungin edustajien kanssa. Kalasataman eteläpäädyn haluttiin muodostavan kohtaamispaikan.

Seuraavana vuonna, maaliskuussa 2017 julistettiin voittaja: kuvanveistäjä HC Berg ehdotuksellaan Nereidi.

Kalasatamaan kasattu useita metrejä korkea teos on kaksiosainen.

On betonista valettu aaltomainen jalusta, ja hahmo, laserleikatuista ja maalatuista alumiinilevyistä koottu. Eri puolilta Suomea tilattuja osia on tuhansia. Niitä liitettiin hitsaamalla, ruuvaamalla, niittaamalla. Veistos pintakäsiteltiin graffitien varalta, ja lopuksi asennettiin valot.

Veistos on ”aineellinen ja aineeton kertomus”, Berg kuvaa. Millainen, se riippuu katsojasta.

HC BERG tunnetaan optista illuusiota hyödyntävistä teoksista. Sellaisista, joissa yhdistellään eri materiaaleja ja tekniikoita. Yhdessä niistä syntyy merkityksiä.

”Optisuus herättää tutkimaan maailmaa rehellisemmin”, Berg sanoo.

Myös valo kiehtoo. Se haastaa tapaa havainnoida. Yhtäältä valo on fyysistä ja käsinkosketeltavaa, toisaalta taas käsittämätöntä ja eteeristä. Lisäksi valo tekee näkymättömästä näkyvää.

”Meillä on koko ajan kiire. Monia asioita jää näkemättä.”

Nereidi-veistos.

Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2007 valittu Berg on saanut nimeä Suomessa ja kansainvälisesti. Teoksia on ollut esillä gallerioissa ja museoissa. Julkisia tilaustöitä hän on tehnyt Helsingin Kalasataman lisäksi muun muassa Saloon, Turkuun ja Tampereelle.

Materiaali mukautuu tarpeen mukaan inkoolaisessa ateljeessa. Savella ei voi kertoa samaa asiaa kuin lasilla.

”Taiteentekijän täytyy olla jonkinlainen moniosaaja.”

Moniosaaminen on perua opinnoista. Berg valmistui maisteriksi sekä Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta että Taideteollisen korkeakoulun keramiikka- ja lasitaiteen suunnitteluohjelmasta vuonna 2002.

Opiskellessaan Taideteollisessa korkeakoulussa Berg kulki usein Kalasataman ohi. Parikymmentä vuotta sitten maisemaa värittivät vanhat teollisuusrakennukset, ja kehittämätön alue.

Nyt on toisin. On asuintaloja, liiketiloja, Redin kauppakeskus. Korkeita rakennuksia, joiden rinnalla ihminen jää pieneksi.

Juuri siksi haluttiin taidetta, perusteli kaupunkikeskuksen rakennuttaja SRV muutama vuosi sitten. Tavoite oli ”tehdä urbaanista, tiiviistä ja korkeasta rakennetusta ympäristöstä erityisen merkityksellinen”.

Eri tekijöiltä tilattiin maalauksia, veistoksia, valotaidetta, graffiteja, mobiletaidetta, keramiikkaa, reliefi. Teoksia yhdistää meri, teollisuus ja urbaanius.

Julkinen taide voi olla keino erottautua. Tammikuussa 2021 Taiteen edistämiskeskuksen julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan valtaosa vastaajista ajatteli taiteen parantavan ympäristön viihtyvyyttä. Kaupunkiin myös haluttiin asuinalueita ja taloja, joissa on panostettu arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteilijoihin.

Berg ajattelee, että tiivistyvässä kaupungissa julkinen taide on ”välttämätön henkireikä”.

Vaikka veistos sijaitsee kauppakeskuksen katveessa, mainoskylttien ympäröimänä, sen teossa on ”ajateltu ihmistä suoraan”.

”Ilman kaupallisuutta ja hektisyyttä. Veistos on eräänlainen keidas.”

Tarunomainen Nereidi on kreikkalaisen mytologian merenneito, joka on veneilijöiden apuri.

Meri inspiroi Bergia, erityisesti sen salaperäisyys ja värikylläinen maailma. Osittain siksi Kalasataman alue tuntuu merkitykselliseltä.

Hän vietti lapsuutensa kesät Turunmaan saaristossa, on harrastanut purjehdusta vuosia.

”Kai taiteeseen vaikuttaa vääjäämättä omat kiinnostuksen kohteet.”

Tauko.

”Mutta... en halua antaa sille liikaa painoarvoa teoksissani.”

Nereidi on Bergin mukaan jatkuvassa muutoksessa. Siinä on häivähdys antiikkia ja mennyttä aikaa, mutta myös nykyhetkeä.

”Teosta voi kokea eri lähtökohdista. Siten se on osa kaupunkidialogia.”

Ja valmistuminen, sekin on ajankohtainen, vaikka teoksen työstö alkoi ennen pandemiaa. Viimeiset kuukaudet ovat olleet monille vaikeita. Berg uskoo, että taiteella on rooli keskustelunavaajana.

”Vaikka kaikella on rajansa, voi joitain asioita tavoittaa vain taiteella.”